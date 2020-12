La semaine

Jerry Falwell Jr.a beaucoup dépensé pour Trump et GOP avec des fonds de la Liberty University à but non lucratif

Jerry Falwell Jr.a démissionné de son poste de président de la Liberty University en août après une série de scandales impliquant des indiscrétions sexuelles et une utilisation douteuse des fonds universitaires sur les amis et la famille, mais le conseil d'administration de Liberty est toujours divisé sur la direction partisane Falwell a dirigé l'école chrétienne évangélique privée fondée par Son père, Jerry Falwell Sr., est particulièrement controversé, rapporte Politico, est la question de savoir si Liberty doit continuer à financer le Falkirk Center, un « groupe de réflexion » conservateur nommé d'après Falwell et l'activiste du GOP Charlie Kirk qui « n'a produit aucun travail universitaire évalué par des pairs et n'a que peu de relations avec les centres d'études d'autres universités, « mais a diffusé » des publicités pro-Trump, a engagé des alliés de Trump, notamment l'ancien conseiller Sebastian Gorka et l'actuelle avocate de Trump, Jenna Ellis, pour servir de boursiers, et, ces dernières semaines, a fait une promotion agressive [President] Les allégations sans fondement de Trump concernant la fraude électorale. « En tant qu'association à but non lucratif 501c (3), l'Université de la Liberté est techniquement interdite de soutenir des candidats politiques et de dépenser de l'argent pour des campagnes politiques. Mais le Falkirk Center, fondé en 2019, » a acheté des publicités de campagne sur Facebook, dont au moins 50 000 dollars ont été désignés par le réseau comme des publicités politiques, qui ont promu Trump et d'autres candidats républicains par leur nom « , rapporte Politico. Et plus généralement, depuis qu'il a approuvé Trump à la présidence en 2016, Falwell a » pompé des millions de les fonds de l'institution religieuse à but non lucratif dans les causes républicaines et les efforts pour promouvoir l'administration Trump, brouillant les frontières entre l'éducation et la politique. « En juillet dernier, par exemple, le Falkirk Center a tenu un sommet de deux jours sur la politique chinoise à l'hôtel Trump International à Washington, DC, avec une foule de responsables du GOP et d'alliés de Trump mais aucun orateur démocrate, rapporte Politico. De nombreux groupes évangéliques ont dépensé des centaines de milliers de dollars s organisant des événements à l'hôtel Trump à Washington, où «d'éminents ministres évangéliques ont reçu le statut de VIP», a rapporté le New York Times en octobre. Mais Liberty University a également une mission académique et a réduit ses programmes de sciences humaines alors même qu'elle versait des millions dans des organisations GOP. « Le Falkirk Center, pour moi, représente tout ce qui n'allait pas avec Liberty quand Jerry était là », Karen Swallow Prior, professeur à Liberty depuis 21 ans qui sont partis à la fin de la dernière année scolaire, a déclaré à Politico. « C'est effrontément partisan. » Le porte-parole de l'université, Scott Lamb, a déclaré que les dons aux organisations du GOP « sont cohérents avec la mission et l'objectif de l'Université de la Liberté en tant qu'université chrétienne évangélique » et sont allés vers des activités « non partisanes » comme l'inscription des électeurs.