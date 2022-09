Une Libanaise qui a volé ses propres économies à la banque dit qu’elle n’est pas la criminelle

Fuyant les autorités après avoir forcé une banque à libérer ses économies familiales sous la menace d’une arme pour soigner sa sœur atteinte d’un cancer, la décoratrice d’intérieur libanaise Sali Hafiz, âgée de 28 ans, insiste sur le fait qu’elle n’est pas la criminelle.

“Nous sommes au pays des mafias. Si vous n’êtes pas un loup, les loups vous mangeront”, a-t-elle déclaré à Reuters, debout sur un chemin de terre quelque part dans la vallée accidentée de la Bekaa, à l’est du Liban, où elle se cache depuis.

Hafiz a braqué une succursale de Beyrouth de la banque BLOM la semaine dernière, prenant par la force environ 13 000 $ US des économies sur le compte de sa sœur gelées par les contrôles de capitaux qui ont été imposés du jour au lendemain par les banques commerciales en 2019 mais jamais rendus légaux par la législation.

Des images dramatiques de l’incident, dans lesquelles elle arme ce qui s’est avéré plus tard être un pistolet jouet et se tient au sommet d’un bureau en train de diriger des employés qui lui remettent des liasses de billets, l’ont transformée en une héroïne folklorique instantanée dans un pays où des centaines de milliers de personnes sont privés de leurs économies.

Une femme, identifiée comme Hafiz, est vue portant ce qui semblait être une arme à feu dans une succursale de la banque BLOM à Beyrouth dans cette capture d’écran tirée des images d’Al Jadeed le 14 septembre. (Al Jadeed/Reuters)

Ils sont de plus en plus nombreux à prendre les choses en main, exaspérés par une implosion financière de trois ans que les autorités ont laissée s’envenimer, amenant la Banque mondiale à la décrire comme “orchestrée par l’élite du pays”.

Hafiz a été le premier d’au moins sept épargnants qui ont braqué des banques la semaine dernière, incitant les banques à fermer leurs portes en invoquant des problèmes de sécurité et à appeler le gouvernement à un soutien en matière de sécurité.

George Haj, du syndicat des employés de banque, a déclaré que les hold-up étaient une colère trompeuse qui devrait être dirigée contre l’État libanais, qui était le principal responsable de la crise, et a noté que quelque 6 000 employés de banque avaient perdu leur emploi depuis qu’elle avait commencé.

Les autorités ont condamné les hold-up et disent préparer un plan de sécurisation des banques.

Mais les déposants affirment que les propriétaires et les actionnaires des banques se sont enrichis en obtenant des paiements d’intérêts élevés pour avoir prêté l’argent des déposants du gouvernement et donnent la priorité aux banques plutôt qu’aux personnes plutôt que de promulguer un plan de sauvetage du FMI.

Le gouvernement dit qu’il travaille dur pour mettre en œuvre les réformes du FMI et vise à obtenir un financement de 3 milliards de dollars américains renflouement cette année.

“Ils sont tous de mèche”

Les raids ont reçu un large soutien, y compris de la part des foules qui se rassemblent devant les banques lorsqu’elles entendent qu’un hold-up a lieu pour les encourager.

“Peut-être qu’ils m’ont vue comme une héroïne parce que j’étais la première femme à faire ça dans une société patriarcale où la voix d’une femme n’est pas censée être entendue”, a déclaré Hafiz, ajoutant qu’elle n’avait pas l’intention de faire du mal à qui que ce soit mais qu’elle en avait marre de l’inaction du gouvernement. .

“Ils sont tous de mèche pour nous voler et nous laisser mourir de faim et mourir lentement.”

Lorsque sa sœur a commencé à perdre espoir, elle serait en mesure de payer un traitement coûteux pour aider à retrouver la mobilité et la parole altérées par un cancer du cerveau, et la banque a refusé de fournir les économies, Hafiz a déclaré qu’elle avait décidé d’agir.

La banque BLOM a déclaré dans un communiqué que la succursale avait coopéré avec sa demande de fonds, mais avait demandé des documents comme elle le fait pour tous les clients demandant des exceptions humanitaires aux contrôles informels.

Hafiz est ensuite revenue deux jours plus tard avec une arme-jouet avec laquelle elle avait vu ses neveux jouer, et une petite quantité de carburant qu’elle a mélangée à de l’eau et renversée sur un employé.

George Haj, chef du syndicat des employés de banque, fait un geste pendant qu’il parle lors d’une interview à Beyrouth mardi. (Émilie Madi/Reuters)

Elle a réussi à obtenir 13 000 $ sur un total de 20 000 $ – assez pour couvrir les frais de voyage de sa sœur et environ un mois de traitement – ​​et s’est assurée de signer un reçu afin qu’elle ne soit pas accusée de vol.

Déguisé

Pour l’aider à s’échapper, Hafiz a posté sur Facebook qu’elle était déjà à l’aéroport et en route pour Istanbul. Elle a couru chez elle et s’est déguisée en robe et foulard et a placé un paquet de vêtements sur son ventre pour se faire passer pour enceinte.

Un policier qui a frappé à sa porte « a dû avoir peur que j’accouche devant lui. Je suis descendu devant eux tous, genre 60 ou 70 personnes… ils me souhaitaient bonne chance pour l’accouchement. … comme les films”, a-t-elle dit, après qu’ils n’aient pas réussi à la reconnaître.

Hafiz a déclaré qu’elle se rendrait une fois que les juges auraient mis fin à une grève paralysante qui a ralenti les procédures judiciaires et laissé les détenus languir en prison.