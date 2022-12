Une lettre ouverte pour souhaiter la bienvenue à Brittney Griner

Quand reviendrez-vous à la WNBA, vos coéquipiers de Phoenix Mercury et l’équipe nationale américaine que vous avez aidé à remporter une médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo ?

Il y a environ une décennie, vous êtes devenue l’une des premières têtes d’affiche noires et ouvertement lesbiennes du basket féminin. Avec votre voix douce, vous avez fait pression pour un changement racial et social en Amérique. Alors utiliserez-vous ce moment pour devenir un défenseur encore plus puissant ?

En ferez-vous plus, Brittney ?

“Quelle est la prochaine” est une question compréhensible, mais j’espère que les gens pomperont les freins.

Brittney, tu ne devrais pas te sentir redevable rien de plus que la gratitude que vous avez déjà exprimée à ceux qui se sont tenus à vos côtés et ont travaillé pour votre libération.

Vous en avez fait plus qu’assez. Ne vous sentez pas obligé de faire autre chose que de guérir.

Au cours de cette épreuve, nous avons tous vu l’angoisse et les larmes de votre épouse, Cherelle Griner. Sans surprise, elle a déclaré que vous parleriez tous les deux au nom des Américains qui, selon le Département d’État, ont été détenus à tort dans d’autres pays, y compris Paul Whelan, qui est emprisonné en Russie depuis 2018.

Avant que tout cela ne se produise, vous n’étiez peut-être pas connu en dehors des cercles sportifs. Maintenant, de plus en plus de gens ont entendu dire que vous faisiez partie d’une vague de joueurs de la WNBA qui ont dénoncé l’injustice raciale. Plus sachez que vous vous êtes battu pour aider les personnes LGBTQ et les sans-abri à Phoenix.

C’est donc excitant de penser à votre prochain déménagement et à la façon dont vous pouvez utiliser votre plateforme pour de bon.

Quand j’ai parlé à Victor Kozar, le président du Mercury, cette semaine, il a mentionné les lettres que vous avez échangées au cours des derniers mois. “En tout temps, elle posait des questions sur d’autres personnes”, a déclaré Kozar, votre patron et ami. « Sa préoccupation concernait les autres. Avant tout, elle a demandé comment allaient ses coéquipières, nous demandant de nous assurer que nous prenions soin de sa femme.