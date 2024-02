Une lettre ouverte critiquant la position de PEN America sur la guerre entre Israël et Gaza atteint 500 signataires | Livres

Une lettre ouverte d’écrivains et de professionnels de la littérature adressée à PEN America appelant l’organisation à adopter une position plus ferme sur la guerre entre Israël et Gaza a atteint plus de 500 signataires, dont les écrivains Roxane Gay, Maaza Mengiste et Nana Kwame Adjei-Brenyah.

La lettre, datée du 3 février mais toujours ouverte aux signatures, condamne PEN America pour son « silence » sur les « journalistes, écrivains et poètes palestiniens assassinés par Israël » en dehors des « communiqués de presse enfouis sur son site Internet ».

Quatre jours plus tard, le 7 février, PEN America a publié un communiqué de presse se déclarant « angoissé par l’impact direct du conflit actuel entre Israël et le Hamas sur les écrivains, les artistes et la culture ».

« Nous espérons que les négociations multinationales en cours aboutiront à un cessez-le-feu mutuellement convenu, mettant fin aux frappes aériennes meurtrières, et qu’une résolution pourra être trouvée qui sauvera des vies dans la région, préservera des cultures riches et variées et ouvrira la voie à un une paix durable qui permet à tous la liberté et la créativité », ajoute-t-il. Cependant, plusieurs auteurs ont réagi de manière critique à cette déclaration. « N’espérez pas » un cessez-le-feu, PEN Amérique, APPELEZ-en à un comme l’ont fait d’autres centres PEN », a écrit le romancier Eman Quotah dans un communiqué. poster sur X.

La lettre du 3 février, cosignée par des écrivains parmi lesquels Jamel Brinkley, Saeed Jones et Laura van den Berg, appelait PEN America à « se réveiller de son propre milieu de route silencieux, tiède, ni ici ni là-bas, auto-félicitant ». et prendre réellement position contre un véritable génocide ». Il a ajouté que PEN Amérique devrait « retrouver le même zèle et la même passion » que pour les livres interdits afin de parler « des êtres humains réels » en Palestine.

La lettre disait que PEN America devrait « se dissoudre » si elle « ne peut pas remplir sa mission de protection, de plateforme et d’amplification des écrivains les plus marginalisés par des forces néfastes ». Il a également critiqué l’organisation pour avoir organisé un événement mettant en vedette Mayim Bialik, qui a opposé appelle Israël à accepter un cessez-le-feu et a demandé à PEN America de s’excuser auprès de l’écrivaine palestino-américaine Randa Jarrar, qui était traîné de l’événement pour protester. « Alors que la plupart des manifestants sont partis après s’être exprimés, l’un d’entre eux a refusé et a été expulsé par la sécurité. Nous regrettons que cette mesure ait dû être prise pour que l’événement puisse avoir lieu », a écrit PEN America dans un communiqué. déclaration.

PEN America réfute également le fait qu’il soit resté « silencieux » sur la guerre. « Depuis le 7 octobre, PEN America a répondu à la crise en Israël et à Gaza avec près de deux douzaines de déclarations sur la crise elle-même et les conséquences qui en résultent pour la liberté d’expression et la liberté d’expression en réponse au conflit », a déclaré un porte-parole au Guardian.

La lettre ouverte a coïncidé avec #BooksforGaza, une vente de livres signés donnés par des auteurs dont Salman Rushdie, Sally Rooney, Ali Smith et Kamila Shamsie. Le enchèresqui se termine lundi soir, a permis de récolter plus de 55 000 £ pour The Fonds pour l’enfance Ghassan Abu Sittahune organisation qui aide à transporter des enfants gazaouis blessés vers le Liban pour y recevoir des soins et des soins médicaux et sociaux.