Une lettre ouverte au nouveau secrétaire à la Santé Sajid Javid

CHER SAJID,

Félicitations pour votre nomination en tant que secrétaire à la santé.

Sajid Javid rencontre l’infirmière en chef Avey Bhatia lors d’une visite à l’hôpital St Thomas de Londres Crédit : Getty

Certains y verront sans doute un calice empoisonné.

Mais il n’y a pas de travail plus important pour quiconque pour le moment.

Vous aviez tout à fait raison de dire hier que votre tâche est de restaurer la vie économique et culturelle de la Grande-Bretagne.

Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés.

De nombreuses entreprises se sont accrochées à trois fermetures grâce aux prêts d’urgence et au régime de congé, mais il ne faut pas un ancien chancelier comme vous pour savoir qu’aucune entreprise ne peut survivre indéfiniment sans pouvoir attirer des clients.

Tant que nous serons obligés de vivre sous les restrictions de Covid, beaucoup trouveront cela difficile.

Nous ne pouvons, bien sûr, éliminer tous les risques de notre vie, la question est de savoir quel risque sommes-nous prêts à accepter ?

Vous aurez bien sûr vu les chiffres d’hier du Medical Research Council estimant que seulement 0,085% des infections à Covid entraînent désormais la mort.

Grâce à la vaccination, le Covid semble désormais être moins mortel que la grippe saisonnière, dont le taux de mortalité par infection est largement estimé à 0,1 %.

QU’EN EST-IL DE LA DISTANCE SOCIALE ?

Pourtant, nous vivons toujours sous toutes sortes de restrictions qu’aucun gouvernement n’a jamais essayé d’imposer pour faire face à la grippe saisonnière.

Ceux-ci imposent un fardeau énorme aux entreprises qui dépendent d’une interaction humaine normale.

Selon le programme de recherche sur les événements de votre gouvernement, 28% des gens disent qu’ils ne voudraient pas aller à un concert ou à un événement sportif s’ils étaient obligés de porter un masque facial, et 43% disent qu’ils n’y assisteront pas si le lieu est interdit de vente Nourriture et boisson.

Votre prédécesseur ne semblait pas déterminé à mettre fin à l’obligation de porter des masques faciaux.

Plus tôt ce mois-ci, il a déclaré que cela irait le 19 juillet, mais en février, il a suggéré que les masques faciaux pourraient rester obligatoires jusqu’à l’hiver prochain (même s’il a été photographié en train de retirer le sien dès qu’il est entré au 10 Downing Street).

Une de vos conseillères au comité Sage, Susan Michie, a même suggéré que nous devrions les porter « pour toujours ».

Pourtant, il y a peu de preuves tangibles qu’ils aient jamais servi à grand-chose, et au début de la pandémie, comme vous vous en souviendrez, le médecin-chef adjoint, le Dr Jenny Harries, a même suggéré que les masques pourraient faire plus de mal que de bien.

À moins que vous n’ayez des preuves qui n’ont pas été partagées avec le reste d’entre nous, il est sûrement temps d’abandonner les masques obligatoires pour de bon ?

Pendant ce temps, une chose que nous savons sur les masques est les dommages qu’ils causent à l’environnement, avec 102 millions de types à usage unique jetés au Royaume-Uni chaque semaine.

Et qu’en est-il de la distanciation sociale ?

Nos villes, nos trains, nos magasins et nos théâtres ne sont tout simplement pas conçus pour accueillir des personnes espacées de deux mètres, voire d’un mètre.

La vie urbaine ne pourra jamais revenir à la normale si ces exigences ne sont pas abandonnées.

Les entreprises britanniques sont menacées – en particulier l’industrie hôtelière Crédit : Getty

Vous suivrez sans doute aussi de près le programme Test and Trace.

Comme vous le savez, 37 milliards de livres sterling ont été alloués à ce programme et pourtant, selon le procès-verbal d’une réunion de Sage en septembre, cela n’a fait qu’une différence «marginale» dans le nombre d’infections.

Il est ridicule que plusieurs milliers de personnes chaque semaine – 137 000 au cours de la semaine jusqu’au 16 juin seulement – ​​reçoivent toujours l’ordre de s’isoler pendant dix jours au motif qu’elles pourraient avoir été en contact avec une personne testée positive.

Cette tyrannie est imposée même aux personnes doublement vaccinées.

Hier, les chefs de l’armée de terre, de la marine et de l’armée de l’air ont tous été « zappés » et confinés dans des casernes pendant dix jours au motif qu’ils avaient assisté à une réunion avec Sir Nick Carter, chef d’état-major de la Défense, positif au Covid.

Des groupes d’élèves d’une année entière ont été renvoyés chez eux après qu’un enfant ait été testé positif à un test de flux latéral, qui est notoirement peu fiable de toute façon.

Selon une étude de l’Université d’Oxford et du laboratoire de recherche gouvernemental Porton Down, 0,4% des tests de flux latéral effectués dans la communauté produisent des résultats faussement positifs.

Cela peut sembler rassurant, mais si tout le monde dans le pays était testé deux fois par semaine, comme le souhaite le gouvernement, cela signifierait que 500 000 personnes par semaine devraient s’isoler pour rien.

Ce n’est peut-être pas votre responsabilité directe, mais je suis sûr que vous vous demanderez également à quoi bon maintenir autant de pays sur la liste orange – dont les voyageurs sont tenus de s’isoler chez eux pendant dix jours après leur arrivée.

Il tue l’industrie du tourisme et les milliers d’emplois qui l’accompagnent.

Le tourisme à l’étranger n’aide pas seulement les économies d’autres pays, selon le Center for Economic and Business Research, il ajoute 12,2 milliards de livres sterling par an à l’économie britannique et emploie 214 500 personnes.

L’autre partie de votre travail consistera à ramener le NHS à des conditions autres que Covid, quelque chose que votre prédécesseur a malheureusement négligé.

TELLEMENT SACRIFIÉ

Selon Cancer Research UK, 45 000 personnes de moins que la normale ont commencé un traitement contre le cancer jusqu’en mars 2021.

Ces cas de cancer « manquants » doivent toujours exister, et si nous n’agissons pas rapidement, bon nombre d’entre eux finiront par se traduire par des décès.

Le public a répondu avec beaucoup d’enthousiasme au programme de vaccination.

Contrairement aux craintes que beaucoup évitent le vaccin, plus de 95 % des plus de 70 ans et plus de 90 % des plus de 50 ans avaient reçu un premier vaccin le 15 mai.

Selon l’Office for National Statistics, plus de sept sur dix d’entre nous ont maintenant des anticorps contre Covid-19.

Nous ne sommes plus la société que nous étions en mars 2020, lorsque nous avions peu d’immunité contre le virus.

Comme vous l’avez dit hier à la Chambre des communes : « Les restrictions à nos libertés, elles doivent cesser.

« Nous le devons au peuple britannique qui a tant sacrifié pour restaurer ses libertés le plus rapidement possible.

« Et de ne pas attendre un instant de plus que nécessaire. »

Grâce à la vaccination, le Covid semble désormais moins mortel que la grippe saisonnière Crédit : PA

Entendre entendre!

Il est maintenant temps de faire suivre ces sages paroles d’action.

Nous attendons, secrétaire à la Santé. Nous attendons toujours.

