Une lettre ouverte à Bell dit que l’éviction de LaFlamme montre le sexisme et l’âgisme auxquels les femmes sont confrontées au travail

Une lettre ouverte signée par une longue liste de sommités canadiennes vise le renvoi brutal par Bell Média de Lisa LaFlamme en tant que présentatrice du bulletin de nouvelles phare de l’entreprise.

Dans une diffusion de deux pages dans le Globe and Mail de samedi, la missive signée par un who’s who des arts, des affaires et de la politique canadiens – y compris l’ancienne première ministre de l’Ontario Kathleen Wynne, la chanteuse Anne Murray et le cofondateur de BlackBerry Jim Balsillie – a déclaré que LaFlamme était un prix -leader des cotes d’écoute pour l’entreprise “jusqu’à ce qu’une chose change : la couleur de ses cheveux.”

“En prenant leur” décision commerciale “, Bell a confirmé une triste vérité : même après tous les progrès réalisés par les femmes, elles continuent de faire face au sexisme et à l’âgisme au travail tous les jours d’une manière inacceptable”, indique la lettre adressée au conseil d’administration de administrateurs et dirigeants de BCE et de Bell Canada.

Il a déclaré que le licenciement de LaFlamme avait détruit la confiance en Bell Média et se demandait comment l’entreprise allait « arranger les choses ».

La lettre, publiée dans la première section de l’édition de fin de semaine du journal national, a également été signée par l’ancienne lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick Margaret Norrie McCain, la directrice générale d’Indigo Heather Reisman, la chanteuse Jann Arden, le lieutenant-général à la retraite. Roméo Dallaire, les anciens politiciens fédéraux Lloyd Axworthy et Catherine McKenna et l’auteure Louise Penny, entre autres.

Bell Média n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur la lettre.

La lettre ouverte fait partie du contrecoup qui a englouti Bell Média depuis le congédiement de LaFlamme plus tôt ce mois-ci.

Sa publication est intervenue un jour après que le dirigeant de Bell Média, Michael Melling, a pris un congé de son travail au milieu des retombées en cours.

La controverse a soulevé des questions parmi les observateurs des médias quant à savoir si le sexisme et l’âgisme ont joué un rôle dans le bouleversement, et a déclenché une prise en compte de la discrimination sexuelle persistante à laquelle les femmes sont confrontées sur le lieu de travail.

LaFlamme, qui a couvert des histoires allant des guerres et des catastrophes naturelles aux élections et aux Jeux olympiques, a annoncé dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux que son contrat avait été résilié.

Dans la vidéo partagée il y a près de deux semaines, la présentatrice de longue date de CTV National News a déclaré qu’elle était aveuglée par la décision de l’entreprise.

Bell Média a déclaré que la résiliation du contrat de LaFlamme après 35 ans était une décision commerciale, ajoutant que la société souhaitait déplacer le rôle de chef de l’information dans une “direction différente”.

Bell Média a déclaré qu’elle prend les allégations de discrimination « très au sérieux » et prend des mesures pour lancer un examen interne du lieu de travail par un tiers dans la salle de presse au cours des prochaines semaines.

Une note interne publiée vendredi a déclaré que la décision de Melling de prendre congé “reflète notre désir de soutenir la salle de rédaction et de faire ce qui est le mieux pour aider l’équipe à surmonter les circonstances actuelles”.

Richard Gray, actuellement directeur général régional de la région de l’Est, entrera en fonction en tant que vice-président par intérim des nouvelles, soutenu par Karine Moses, vice-présidente principale du développement du contenu et des nouvelles, indique le mémo.

LaFlamme a obtenu un solide soutien sur les réseaux sociaux depuis l’annonce de son départ. Des marques telles que Wendy’s, Dove et Sports Illustrated ont toutes publiquement soutenu la journaliste de 58 ans, qui a été ouverte sur le fait de ne pas teindre ses cheveux gris.

Wendy’s a changé les cheveux de sa mascotte rousse en gris, tandis que Dove a annoncé qu’elle ferait un don de 100 000 $ à Catalyst, une organisation canadienne qui aide à créer de meilleurs lieux de travail pour les femmes.

Sports Illustrated a retweeté sa couverture mettant en vedette le mannequin de 74 ans Maye Musk.

Le départ de LaFlamme et son remplacement ont tous deux été annoncés le 15 août, frustrant les téléspectateurs qui pensaient qu’elle aurait dû avoir une approbation appropriée et une rétrospective de carrière.

Bell Média a déclaré qu’elle « regrettait » la façon dont le départ de LaFlamme a été géré, car cela « a peut-être laissé aux téléspectateurs la fausse impression » que sa carrière légendaire n’était pas valorisée.

LaFlamme a déclaré dans sa vidéo qu’elle avait découvert en juin que Bell Média mettait fin à son contrat avec CTV National News, mais qu’elle avait gardé la décision secrète jusqu’à ce que les détails soient finalisés. Omar Sachedina a été nommé pour la remplacer.

Lors d’une réunion publique avec le personnel la semaine dernière, Moses a déclaré que LaFlamme avait rejeté l’opportunité de faire ses adieux à l’antenne.

Dans un enregistrement de la réunion obtenu par La Presse canadienne, elle a déclaré aux employés que LaFlamme n’était pas simplement évincé de l’entreprise.

Elle « s’est vu offrir de nombreuses options pour revenir et faire beaucoup de choses, ce qu’elle a refusé, et je respecte cela », a déclaré Moses, sans donner de détails sur les autres opportunités d’emploi que Bell Média a présentées à LaFlamme.

– Brett Bundale, La Presse canadienne