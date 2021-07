Une lettre interne d’Apple montre que les employés se battent toujours pour travailler à domicile

Les entreprises technologiques comme Apple ont été parmi les premières à permettre à leurs employés de travailler à domicile au début de la pandémie. Maintenant, les tensions montent à propos de quand et si ces employés retourneront au bureau.

Dans une nouvelle lettre, certains employés d’Apple demandent à l’entreprise d’autoriser les employés à travailler à domicile à temps plein, avec certaines restrictions. Apple n’a accepté de laisser les employés travailler à domicile que deux jours par semaine, à quelques exceptions près. La société n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Il s’agit de la deuxième lettre de pétition en deux mois d’employés d’Apple écrivant sur des conditions de travail plus flexibles, et c’est un signe de dissidence continue de la base au sein de l’entreprise. C’est un écart surprenant par rapport à la culture de travail traditionnellement hiérarchique d’Apple.

La pétition décrit deux «arrangements pilotes» différents qui permettraient aux employés de travailler à domicile à temps plein pendant au moins un an, sans promesse de prolongation. Ces dispositions donneraient aux employés la possibilité de travailler à distance depuis leur domicile cinq jours par semaine – y compris dans un endroit différent de celui dans lequel ils ont été embauchés – avec l’approbation de leur responsable ou chef de service, et dans certains cas, un coût -ajustement de la rémunération du vivant. La lettre a été publiée lundi matin sur un canal interne Slack d’un employé d’Apple pour discuter du travail à distance ; la chaîne compte plus de 6 000 membres et est ouverte à tous les employés d’Apple.

D’autres géants de la technologie de la Silicon Valley comme Google et Facebook ont ​​offert plus de flexibilité à leurs employés, permettant aux travailleurs en règle de demander à travailler à domicile à temps plein, bien que les détails de ces plans soient toujours en cours d’élaboration. Amazon est même revenu sur son intention d’exiger que le personnel de l’entreprise retourne au bureau à temps plein après une réaction brutale des employés. Mais Apple (qui, contrairement à Google et Facebook, est principalement une entreprise de matériel informatique qui fabrique des biens physiques) a insisté sur le fait qu’elle avait besoin de la plupart des employés au bureau pour gérer son entreprise notoirement secrète. La résistance de la direction à modifier sa politique de travail à domicile a provoqué une frustration ouverte parmi la main-d’œuvre traditionnellement tête baissée d’Apple et reflète des tensions plus importantes parmi les cols blancs aux États-Unis alors que leurs employeurs commencent à les appeler pour qu’ils retournent au bureau en personne.

« Nous continuons de craindre que cette solution unique ne pousse nombre de nos collègues à remettre en question leur avenir chez Apple », indique la lettre, qui poursuit en disant : « Avec les chiffres de COVID-19 qui augmentent à nouveau autour du monde, les vaccins s’avérant moins efficaces contre la variante Delta et les effets à long terme de l’infection mal compris, il est trop tôt pour forcer ceux qui ont des inquiétudes à revenir au bureau.

La lettre cite une enquête interne auprès des employés qui a révélé que 68% des personnes interrogées, soit au total plus de 1 100 employés, étaient fortement d’accord pour dire que le « manque de flexibilité d’emplacement » d’Apple « les pousserait probablement à quitter Apple ».

En juin, le PDG d’Apple, Tim Cook, a envoyé une note disant que les employés devaient retourner au bureau au moins trois jours par semaine à partir de septembre. De nombreux employés d’Apple – dont certains avaient déjà quitté définitivement la Bay Area pendant la pandémie ou avaient des inquiétudes médicales quant au retour au bureau – ont repoussé cette décision, avec plus de 1 700 employés d’Apple signant une lettre de protestation, comme The Verge en premier signalé. La direction s’est engagée à écouter les préoccupations des employés. Mais à peine deux semaines plus tard, les dirigeants de l’entreprise ont envoyé une vidéo annonçant qu’elle ne changeait pas sa position d’origine, la vice-présidente d’Apple Deirdre O’Brien déclarant « nous pensons que la collaboration en personne est essentielle à notre culture et à notre avenir ».

Au cours des dernières semaines, l’équipe RH d’Apple (qu’elle appelle son équipe People) a écouté les histoires personnelles des employés sur les raisons pour lesquelles ils voulaient travailler à domicile. Des sources ont déclaré à Recode que les employés d’Apple handicapés, les parents isolés ou ceux qui ont déjà quitté définitivement le bureau étaient parmi les plus touchés par le mandat de retour au bureau.

« Cependant, il a été décevant de voir ces histoires personnelles non reconnues individuellement ou par un quelconque changement de politique », indique la lettre.

En fin de compte, la lettre soutient que les risques des changements de politique proposés pour les activités d’Apple sont « minimes, alors que leurs avantages potentiels sont énormes ».

Les employés d’Apple exprimant leurs griefs sur la façon dont l’entreprise est gérée – même en interne – est un phénomène relativement nouveau. Contrairement à Google ou même Facebook, Apple n’a pas beaucoup d’antécédents en matière de débat d’employés sur des sujets controversés. Les vannes semblaient s’être ouvertes avec un contrecoup à l’embauche d’Antonio Garcia Martinez, un directeur de l’ingénierie qui a déjà écrit ce que beaucoup considéraient comme des commentaires sexistes sur les femmes. Martinez a été licencié de l’entreprise peu de temps après que les employés aient publié une pétition appelant à une enquête sur son embauche.

La grande question pour l’avenir est de savoir comment la direction d’Apple réagira à cette vague d’activisme continue de ses effectifs et si elle écoutera les préoccupations de ses employés, ou si elle réprimera la dissidence comme d’autres entreprises comme Google l’ont fait.

Le texte intégral de la lettre est ci-dessous (c’est pas le nôtre) :

Cher Tim, Deirdre et équipe,

Merci pour tout le travail que vous et l’équipe faites pour garder la culture d’Apple si riche, dynamique et inclusive ! Nous apprécions particulièrement les efforts de l’équipe du Peuple au cours des dernières semaines pour comprendre nos situations personnelles. Cependant, il a été décevant de voir ces histoires personnelles non reconnues individuellement ou par un quelconque changement de politique. Nous continuons d’être préoccupés par le fait que cette solution unique amène nombre de nos collègues à s’interroger sur leur avenir chez Apple. Environ 68 % des personnes interrogées dans le cadre de notre enquête informelle étaient plutôt ou fortement d’accord pour dire que le manque de flexibilité de localisation les pousserait probablement à quitter Apple ; c’est plus de 1100 membres de notre famille Apple, et nous nous soucions de chacun d’entre eux.

Alors que les chiffres du COVID-19 augmentent à nouveau dans le monde, que les vaccins s’avèrent moins efficaces contre la variante Delta et que les effets à long terme de l’infection ne sont pas bien compris, il est trop tôt pour forcer les personnes préoccupées à revenir au bureau. De plus, permettre une plus grande flexibilité que l’horaire 3/2 actuel nous permettrait de vraiment valider si certaines personnes travaillant à distance, et pas seulement tout le monde travaillant occasionnellement à domicile, est compatible avec la culture de collaboration d’Apple.

Nous proposons les adaptations suivantes aux programmes d’arrangement de travail flexible (ATF) et d’arrangement de travail à distance temporaire (ART) pour les intégrer dans le Pilote de travail hybride. Ces nouvelles dispositions seraient limité à un an avec aucune promesse de prolongation.

Local Entente pilote temporaire de la FMH :

Cette proposition vise à accommoder les employés qui travaillent mieux à domicile – ou qui ne se sentent pas à l’aise au bureau alors que la pandémie n’est toujours pas sous contrôle – en leur permettant de continuer à travailler à domicile à moins que les besoins particuliers de leur rôle ne les obligent à être dans le bureau.

Obligatoire : approbation du gestionnaire direct.

Le lieu de travail par défaut est le domicile, mais l’employé aura toujours un bureau assigné au bureau.

L’emplacement de la FMH doit être à une distance commutable du bureau assigné par l’employeur.

Un horaire fixe WFH/in-office peut faire partie de cet arrangement à la discrétion du gestionnaire.

À distance Entente pilote temporaire de la FMH

Cette proposition est destinée à accueillir les salariés dont les conditions de vie ne sont pas compatibles, ou sont devenues incompatibles, avec les déplacements domicile-travail vers un bureau Apple.

Requis : approbation du chef de service.

Le lieu de travail par défaut est l’adresse actuelle du domicile permanent ; l’employé va ne pas avoir un bureau assigné dans le bureau.

avoir un bureau assigné dans le bureau. La rémunération des employés peut être ajustée en fonction de l’emplacement, de la même manière que pour les employés distants permanents.

Nous pensons que ces deux propositions sont essentielles au succès de l’Hybrid Working Pilot. Ensemble, ils s’assurent que le pilote englobe toute la gamme des modalités de travail au bureau et hors bureau, nous permettent de conserver un grand nombre de nos collègues, qui ont exprimé le désir d’une flexibilité de localisation dans leurs rôles actuels, et permettent aux individus et aux équipes de répondre plus rapidement aux conditions régionales changeantes de COVID-19 sans se fier aux directives précédentes à l’échelle de l’entreprise. Nous espérons que vous conviendrez que les risques de ces politiques adaptées sont minimes alors que leurs avantages potentiels sont énormes et nous attendons avec impatience vos commentaires.

Sincèrement,

Le soussigné