Une lettre d’un Palestinien à l’Europe | Des avis

Chers Européens,

Comme des millions de Palestiniens, je vis le pire cauchemar d’une nouvelle série de morts et de destructions massives déchaînées sur notre peuple – quelque chose que l’on appellerait souvent simplement « une escalade » du « conflit palestino-israélien ».

Au moment où j’écris ces lignes, l’hôpital al-Ahli a été bombardé, tuant des centaines d’enfants, hommes et femmes, qui avaient trouvé refuge dans l’enceinte de l’hôpital. Quelques heures plus tôt, la nouvelle du décès de mon ami Mohammed Mokhiemar, de sa femme Safaa et de leur bébé Elyana, âgée de trois mois, m’est parvenue.

Ils ont été tués après avoir été évacués avec d’autres familles vers le sud de Gaza, suite aux ordres israéliens. Eux et 70 autres Palestiniens ont été tués par les frappes aériennes israéliennes.

Le seul mot auquel je pense et qui se rapproche de ce que je ressens en ce moment est « qahr » en arabe ; ce n’est pas seulement de la douleur, de l’angoisse et de la colère. C’est le sentiment transmis de génération en génération, accumulé pendant plus de 75 ans de nettoyage ethnique, de massacres, d’injustice, d’oppression, de colonisation, d’occupation et d’apartheid. C’est un sentiment enraciné chez chaque Palestinien, quelque chose avec lequel nous devons vivre toute notre vie.

C’est un sentiment avec lequel je suis né dans une famille de réfugiés dans la bande de Gaza. Mes grands-parents étaient originaires du village d’Isdud (aujourd’hui Ashdod) et du village de Bayt Jirja, mais ont été contraints de s’installer dans le camp de réfugiés de Jabalia, à environ 20 kilomètres de chez eux. Qahr a probablement été la première émotion que j’ai lue sur le visage de ma mère quand j’étais bébé – une jeune mère inquiète de voir ses enfants survivre à l’attaque israélienne sur Gaza au milieu de la première Intifada.

Qahr, c’est ce que j’ai ressenti lorsque les Israéliens ont attaqué notre maison pour la première fois et lorsqu’ils ont arrêté pour la première fois mon père, qui a été soumis à des détentions arbitraires répétées sans procès ni inculpation. C’est Qahr qui m’a bouleversé lorsque j’ai vu des soldats israéliens ouvrir le feu sur des manifestants palestiniens pacifiques. Qahr était plus puissant que la douleur que j’ai ressentie lorsque j’ai moi aussi reçu une balle.

Qahr a défini chaque assaut lancé par Israël contre Gaza, tuant, mutilant et dévastant ma famille, mes amis, mes voisins et mes compatriotes palestiniens en 2008, 2009, 2012, 2014, 2020 et 2021.

Aujourd’hui, alors que je regarde ce qui se passe dans mon pays, je ressens du qahr, mais aussi une profonde indignation et une profonde frustration. Les réactions de vos dirigeants, chers Européens, face à ce qui se passe ont une fois de plus révélé une solidarité sélective, un échec moral et un sombre double standard.

Le 11 octobre, alors que plus de 1 000 Palestiniens avaient déjà été tués par les bombardements israéliens aveugles sur Gaza, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a offert son soutien inconditionnel à Israël. « L’Europe est aux côtés d’Israël. Et nous soutenons pleinement le droit d’Israël à se défendre », a-t-elle déclaré, sans faire mention du blocus complet qu’Israël a imposé à Gaza, coupant l’électricité, l’eau et l’approvisionnement en nourriture et en médicaments – ce que les experts juridiques définissent comme un crime de guerre.

Quelques jours plus tôt, son collègue, le commissaire Olivér Várhelyi, avait déclaré : « L’ampleur de la terreur et de la brutalité contre Israël et son peuple constitue un tournant. Il ne peut y avoir de statu quo », annonçant la suspension de toute aide au peuple palestinien, dans un acte clair de punition collective. La décision a été annulée, mais le mal était fait : tous les Palestiniens avaient été dépeints comme des « terroristes brutaux ».

Bien sûr, il n’y a eu aucune réaction officielle européenne aux responsables israéliens qualifiant les Palestiniens d’« animaux » et de « sous-humains » et aux implications génocidaires que ce langage comporte ; Ce n’est guère surprenant, étant donné que les marches des colons israéliens au cours desquelles ils criaient « tuez les Arabes » n’ont jamais non plus été condamnées.

Mais il y a eu un effort concerté pour censurer et empêcher les Palestiniens de la diaspora et leurs alliés européens de pleurer et de manifester leur solidarité avec la population de Gaza, alors que divers États européens ont imposé des interdictions de manifester et que les forces de police ont harcelé et battu les manifestants.

Des hommes politiques européens de tout bord politique – y compris de nombreux libéraux et verts – ont rejoint la campagne de déshumanisation collective des Palestiniens. Pourtant, ces mêmes individus ont été plus que disposés à soutenir l’Ukraine dans sa lutte contre l’occupation russe.

Selon eux, les Ukrainiens ont le droit de résister, mais pas les Palestiniens ; Les Ukrainiens sont des « combattants de la liberté », les Palestiniens sont des « terroristes ». Les vies ukrainiennes perdues à cause des bombardements aveugles contre des habitations et des infrastructures civiles méritent d’être pleurées, les vies palestiniennes perdues dans les mêmes circonstances sont mieux ignorées – ou pire justifiées par le fait qu’Israël exerce son « droit à se défendre ». Ce double standard européen est véritablement mortel.

Le fait que les dirigeants et les hommes politiques européens adoptent actuellement un comportement moral élevé et nous qualifient, nous, Palestiniens, de « terroristes brutaux », est assez riche, surtout si l’on considère la préhistoire de ce qui se passe.

Rappelons-nous que sur votre continent, chers Européens, un antisémitisme sauvage et brutal a fait rage pendant des siècles, entraînant des pogroms sanglants, des massacres, des expulsions, des dépossessions et du harcèlement des Juifs européens. Lorsqu’un mouvement a émergé au sein de la communauté juive appelant à un exode massif vers la Palestine, les antisémites européens l’ont encouragé.

L’un d’eux, le ministre britannique des Affaires étrangères Arthur Balfour, a signé en 1917 un engagement selon lequel le gouvernement britannique soutiendrait la création d’un foyer national pour le peuple juif en Palestine, sur les terres de la population palestinienne indigène. L’Holocauste, point culminant de l’antisémitisme meurtrier européen, a été suivi par le soutien unanime des pays européens à la création d’Israël lors d’un vote aux Nations Unies. Plus de la moitié de la planète – toujours sous domination coloniale – n’a pas pu voter.

Bien entendu, il n’a pas été demandé à la population palestinienne indigène si elle voulait payer le prix de la brutalité antisémite européenne. L’année suivante, les milices israéliennes ont procédé à un nettoyage ethnique de plus de 750 000 Palestiniens de leur patrie dans ce que nous appelons la Nakba, la catastrophe.

Comme l’écrivain américain James Baldwin l’a dit avec justesse dans un article de 1979 réfléchissant à cette réalité : « l’État d’Israël n’a pas été créé pour le salut des Juifs ; il a été créé pour sauver les intérêts occidentaux… Les Palestiniens paient depuis plus de trente ans pour la politique coloniale britannique du « diviser pour régner » et pour la mauvaise conscience chrétienne de l’Europe.»

Cela fait maintenant 75 ans de cette « conscience chrétienne coupable », chers Européens. Il faut se demander si jamais vous vous sentirez coupable pour votre complicité dans ce qui nous arrive, nous, Palestiniens.

Il ne devrait pas être si difficile de jeter un regard critique sur la brutalité à laquelle les Palestiniens ont été soumis et de se demander si c’est vrai. Il ne devrait pas être si difficile d’ouvrir un livre d’histoire, de lire et d’apprendre ce qui s’est passé en Palestine et de comprendre notre lutte pour l’autodétermination et le retour. Il ne devrait pas être si difficile de lire la myriade de résolutions des Nations Unies réaffirmant nos droits – résister, être libre de l’occupation, retourner dans notre patrie.

C’est une honte de parler des droits de l’homme, de l’égalité et de la démocratie sans remettre en question les politiques brutales d’un pays engagé dans la colonisation et l’apartheid.

Au cours des six premiers jours de la guerre, Israël a largué 6 000 bombes sur la bande de Gaza, densément peuplée. Selon les experts, cela équivaut à un quart de bombe atomique. Selon le ministère palestinien de la Santé, plus de 3 000 personnes ont été tuées, dont plus de 1 000 enfants ; mais nous ne connaissons pas vraiment la véritable mort, car de nombreuses personnes restent sous les décombres sans personne pour les sortir.

La semaine dernière, Israël a ordonné à plus de 1,1 million de Palestiniens de Gaza d’évacuer leurs maisons sous les bombardements continus. Les images de Palestiniens quittant leurs maisons et se frayant un chemin à travers les décombres vers une sécurité illusoire nous ont rappelé la Nakba. Parmi eux se trouve ma famille, qui a quitté le cœur lourd notre maison partiellement endommagée, qu’elle a passé sa vie à construire.

Au moment où j’écris ces lignes, je crains à tout moment de recevoir un message sur le décès de ma famille : Ismail mon père, Halima ma mère, Mohammed mon frère, Asmaa ma belle-soeur, et mes plus belles nièces Elya (6 ans). vieux) et Naya (2 mois).

Je veux que tu te souviennes de leurs noms. Je ne les laisserais pas devenir de simples numéros s’ils étaient tués.

Je ne craindrais pas pour leur vie aujourd’hui, chers Européens, sans votre soutien, votre silence et votre complicité dans les crimes israéliens et le soutien économique et politique qu’Israël reçoit des gouvernements européens que vous avez élus.

Un jour viendra où la Palestine sera libérée. Ce sera le jour du jugement. On vous demandera : que faisiez-vous pendant que l’occupation israélienne et l’apartheid écrasaient les Palestiniens ? Qu’aurez-vous alors à dire de votre inaction ?

Il est encore temps pour vous de vous épargner la honte d’être du mauvais côté de l’histoire. Comme le disait Bell Hooks : « La solidarité est un verbe ». Agissez-vous maintenant pour mettre fin au génocide à Gaza ?

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.