Une lettre du nouveau président de FirstEnergy Pennsylvania

Cher client,

Je ne pourrais pas être plus heureux d’être le nouveau président de FirstEnergy Pennsylvania, qui vous fournit de l’électricité chaque jour via Met-Ed, Penn Power, West Penn Power et Penelec. J’ai passé ma carrière dans l’énergie et je suis arrivé chez FirstEnergy en 2022 en tant que vice-président en charge de l’ingénierie des opérations et de la distribution, ce qui m’a donné l’opportunité précieuse de connaître les gens et les lieux du grand Commonwealth de Pennsylvanie.

Je suis fier de diriger une organisation qui joue un rôle si important dans notre vie quotidienne, alimentant les endroits où vous et moi vivons, travaillons et jouons. Dans mon nouveau rôle, je m’engage à amener la responsabilité et la prise de décision au niveau local, plus près de vous, nos clients de Pennsylvanie.

Dans le cadre de ce changement, nous nous efforçons de répondre à vos priorités et besoins locaux, notamment en améliorant la fiabilité du service en réalisant des investissements ciblés pour réduire à la fois la fréquence et la durée des pannes de courant. Nous menons également des initiatives axées sur le client qui vous donnent les outils nécessaires pour gérer facilement votre facture et votre consommation d’énergie, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte pour vous.

J’ai hâte de travailler ensemble pour assurer un avenir brillant à nos communautés et fournir l’énergie sûre et fiable dont vous avez besoin et que vous méritez.

Sincèrement,

John Hawkins Jr.

Président, FirstEnergy Pennsylvanie