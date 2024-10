Une lettre du nouveau président de FirstEnergy Ohio

Salutations! En tant que nouveau président de FirstEnergy Ohio, j’ai le plaisir de diriger les compagnies d’électricité qui vous fournissent de l’électricité chaque jour – Ohio Edison, The Illuminating Company et Toledo Edison. Lorsque j’ai rejoint l’organisation en juin, j’étais nouveau à FirstEnergy et dans le nord-est de l’Ohio, mais pas dans l’industrie ou dans le Midwest. J’ai travaillé dans le secteur de l’énergie pendant 25 ans et j’ai vécu dans et autour de la ville de Chicago pendant la majeure partie de ma vie avant de déménager dans l’Ohio.

Je suis ravi de rejoindre une organisation dédiée à l’amélioration de l’expérience pour vous, nos clients. Compte tenu de mon éducation dans une famille de la classe ouvrière, notre engagement envers l’intégrité, la sécurité, la fiabilité et l’excellence opérationnelle me touche.

En plus de me concentrer sur nos efforts pour améliorer votre expérience, j’ai hâte de m’engager activement avec nos communautés sur les efforts de développement économique et les opportunités pour soutenir des causes qui aident nos régions à prospérer.

Enfin, je tiens à vous remercier une fois de plus, nos clients, pour la patience et la compréhension dont vous avez fait preuve lors de la tempête historique du mois d’août qui a touché près de 500 000 de nos clients de l’Ohio. Merci de traiter nos équipages avec gentillesse, d’ouvrir votre cœur et votre foyer aux voisins et de nous rappeler à tous que là où on veut, on peut.

Je suis ravi d’avoir cette opportunité de rejoindre une organisation dont l’objectif est de vous fournir l’énergie sûre et fiable dont vous avez besoin et que vous méritez.

Sincèrement,

Torrence L. Hinton

Président, FirstEnergy Ohio