Une femme de 96 ans qui a contracté un coronavirus avec sa sœur jumelle identique peu après Noël est décédée à l’hôpital, a annoncé sa famille.

Les proches de Doris Hobday ont confirmé la nouvelle de sa mort mercredi, deux jours seulement avant qu’elle ne reçoive sa lettre pour se faire vacciner.

Les jumelles Doris et Lillian Cox de Tipton, dans les West Midlands, seraient les plus anciennes du Royaume-Uni et ont fait plusieurs apparitions à la télévision nationale en 2020.

Un communiqué publié début janvier a déclaré que les jumeaux étaient « tous deux sous le choc » après avoir été testés positifs alors qu’ils étaient « à l’intérieur pendant la majeure partie de 2020, respectant toutes les règles et faisant attention ».

Dans un communiqué publié sur la page Facebook des jumeaux, qui compte plus de 22 000 abonnés, leur famille a déclaré: «Peu de temps après notre dernier message, la santé de Doris et Lil s’est détériorée très rapidement.

«Nous sommes désolés d’annoncer que Doris n’a pas survécu … elle est décédée mardi 5 janvier après un court séjour à l’hôpital.

«Nous tenons à remercier les médecins et les infirmières de l’hôpital Sandwell d’avoir pris soin d’elle et d’avoir permis à sa petite-nièce Kerry d’entrer dans le service, afin qu’elle puisse passer les dernières heures avec Doris à son chevet.

Lilian avait enduré le «combat de sa vie» pendant deux semaines après avoir également été admise à l’hôpital.

Le communiqué a ajouté: « Lil s’est battue si durement et je suis heureux d’informer tout le monde qu’elle est sortie de l’hôpital lundi, elle n’a été informée de la mort de Doris qu’une fois qu’elle a été assez forte pour prendre la nouvelle, elle est maintenant réconfortée. par famille. «

Exhortant quiconque se voit proposer un vaccin contre le coronavirus de saisir cette opportunité, il a poursuivi:

«Nous sommes conscients qu’ils ont tous les deux 96 ans et nous avons eu la chance de les avoir dans nos vies pendant si longtemps, mais ils étaient tous les deux encore forts avant que ce virus ne les attrape et tous deux étaient déterminés à vivre jusqu’à 100 ans.

«Nos pensées vont à toutes les familles qui ont vécu une perte à cause de Covid, et nous exhortons les gens à prendre cela au sérieux.

« Doris n’était qu’à quelques semaines d’être en sécurité! Avec sa lettre de vaccin arrivant deux jours après sa mort … si on vous propose le vaccin, prenez-le, ne le refusez pas … Doris n’a pas eu ce choix! «

Le présentateur de Good Morning Britain, Piers Morgan, faisait partie de ceux qui ont rendu hommage à Doris sur les réseaux sociaux.

L’animateur du GMB a tweeté: «RIP Doris Hobday, 96 ans. L’une des deux jumelles les plus âgées de Grande-Bretagne et une charmante dame.

Elle est décédée des suites d’un coronavirus.

« Sa soeur Lil a aussi été convoitée mais a survécu et est maintenant de retour de l’hôpital. Mes plus sincères condoléances à elle pour la perte de sa sœur bien-aimée. »

Lilian a mis en place une collecte de fonds en ligne à la mémoire de sa sœur pour aider le Beacon Center for the Blind, qui soutenait le défunt mari de Doris.

Un message posté sous l’appel disait: «Ci-dessus, Doris tient ses 2 choses préférées, son mari Ray et demi, une Guinness à leur 50e anniversaire de mariage!

«Nous tenons à remercier tout le monde pour tout leur soutien et l’envoi de beaux messages, nous ne demandons ni fleurs ni cartes à envoyer mais nous voulons remédier à une mauvaise situation en collectant autant d’argent que possible à Memory of Doris pour cela digne organisme de bienfaisance qui a perdu tant d’argent à cause de Covid au cours de l’année dernière. «

L’appel peut être trouvé sur www.justgiving.com/fundraising/dorishobday