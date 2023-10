Une lettre de Mark Sikes, doyen des étudiants | Actualités technologiques de Virginie

Chers Hokies,

Au cours du week-end, nous avons suivi les informations faisant état des violences au Moyen-Orient liées au conflit Israël-Gaza. Le conflit a causé de nombreuses pertes en vies humaines et nous reconnaissons que cela peut avoir un impact direct sur de nombreux membres de notre communauté Virginia Tech.

Pour nos étudiants directement ou indirectement touchés par les récentes violences, le Bureau du doyen des étudiants et Centre de conseil en cuisine compte des membres d’équipe dévoués, engagés et prêts à fournir soins et soutien. Nous vous encourageons également à parler avec des amis, à dialoguer avec des mentors et/ou à demander conseil à un professeur ou à un membre du personnel de confiance ou à utiliser des ressources virtuelles, telles que Soins en temps opportun.

J’encourage également chacun d’entre nous, au sein de la communauté, à réfléchir à nos Principes de communauté pendant cette période à travers laquelle «nous affirmons la valeur de la diversité humaine car elle enrichit nos vies et l’université et ensemble, notre communauté respectera nos différences tout en affirmant notre humanité commune.»

En tant que communauté, nous voulons faire progresser tout effort qui promeut la paix, pratique la courtoisie et permet aux différences de prospérer. Tout acte franchissant le seuil de la violence, de l’intimidation ou du harcèlement n’aura pas sa place dans notre monde, localement ou sur nos campus.

Avec espoir,

S. Mark Sikes,

Doyen des étudiants

Les membres de la communauté Virginia Tech qui ont besoin d’aide ou de conseils peuvent contacter :