Une lettre de Khabib révélée lors du procès pour tentative de meurtre d’un coéquipier

Khabib Nurmagomedov et Cain Velasquez sont des amis de leurs jours ensemble à l’American Kickboxing Academy

Des lettres de l’ancien champion des poids légers Khabib Nurmagomedov et du président de l’UFC Dana White en faveur de l’ancien roi des poids lourds détenu Cain Velasquez ont été révélées.

Le couple était parmi les voix les plus importantes à s’exprimer en faveur de Velazquez en mars après avoir été accusé de tentative de meurtre, et a également rédigé une correspondance écrite à cet effet, comme l’a révélé ESPN au milieu du mois.

En garde à vue depuis lors, Velazquez aurait tiré des coups de feu sur un véhicule qui contenait Harry Goularte, un homme accusé d’avoir agressé un jeune parent soupçonné d’être le fils de Velazquez. La voiture aurait également transporté la mère de Goularte et son beau-père.

Alors que Velazquez poursuivait une poursuite à grande vitesse et aurait percuté leur véhicule, il aurait tiré des balles d’une arme de poing de calibre .40 dans la voiture de Goularte avec deux coups de feu touchant le beau-père, Paul Bender.

Alors que l’avocat de Velazquez, Mark Geragos, tente d’accorder la liberté à son client, des lettres de Nurmagomedov, White et du prospect poids plume de l’UFC, Yair Rodriguez, soutenant le Mexicain-Américain ont été obtenues et révélées après avoir fait partie d’une exposition et d’un bref d’habeas corpus déposé cette semaine.

Dans sa lettre, Nurmagomedov a commencé par dire qu’il était peut-être mieux connu aux États-Unis en tant que “ancien champion du monde invaincu de l’UFC.”

Le Russe a expliqué comment il a rencontré Velasquez il y a plus de 10 ans et comment ils se sont entraînés dans le même gymnase à San Jose, où l’incident présumé de Goularte a eu lieu, qui est l’emblématique AKA.

Il a décrit Velasquez comme “l’une des personnes les plus respectées du gymnase qui regorge de gens honorables” ainsi qu’une “chef et père de famille”.

“Une grande partie de mon temps avec Cain est personnel, mais je peux attester que dans toutes mes interactions avec l’homme, c’est une personne honnête et généreuse qui ferait n’importe quoi pour sa famille et ses amis”, Nurmagomedov continua.

“Il est le type d’homme que la plupart d’entre nous voudraient de notre côté dans la vie. Ces types d’expériences se produisaient quotidiennement.”

Nurmagomedov a souligné qu’il était au courant de l’accusation de tentative de meurtre, entre autres, mais a noté que même si elles devraient être traitées par un tribunal, les accusations semblaient “beaucoup en fonction de toutes les circonstances”.

“J’espère que les accusations seront réexaminées et atténuées lorsque plus de détails sortiront. Une fois ce processus judiciaire terminé, j’ai [a] forte conviction que Caïn ne poserait pas de risque de commettre une activité criminelle à l’avenir », Nurmagomedov a signé.

La lettre de White était plus longue et le voyait également déclarer qu’il était pleinement conscient des accusations actuelles de Velazquez avant de défendre son ancien combattant.

White a dit qu’il était “étourdi” apprendre d’eux, tels qu’ils étaient “complètement hors de caractère pour l’homme dont j’étais fier de dire qu’il était deux fois UFC Poids lourd Champion”.

White a déclaré qu’il connaissait Velasquez depuis plus de 15 ans et a expliqué comment l’homme de 39 ans “a représenté notre entreprise avec dignité et a toujours traité les autres avec respect” alors que sur la liste UFC.

“Il était un exemple modèle de la façon dont un athlète professionnel devrait se comporter, projetant une image positive à la base de fans de l’UFC”, dit Blanc.

“M. Velasquez était extrêmement professionnel et est allé au-delà pour établir un lien avec nos fans et promouvoir le sport des arts martiaux mixtes – non seulement en tant que produit de divertissement, mais aussi en tant que discipline de construction de caractère.”

White a également défini Velasquez comme un fier mexicain-américain qui “n’a jamais laissé passer une occasion de visiter le Mexique au nom de notre société et de montrer sa gratitude aux fans mexicains pour leur soutien”.

“Les gens qui le connaissent le mieux le décrivent comme un homme humble et à la voix douce qui était très dévoué à sa famille, y compris sa femme et ses deux enfants”, White a insisté, révélant que s’il en avait l’occasion, il était sûr que Velasquez “n’aime rien de plus que de retourner dans sa famille et de continuer à avoir un impact positif sur sa communauté”.

Blanc signé par “Cordialement” demandant au juge de prendre ces facteurs en considération lorsqu’elle statuera sur la prochaine étape du processus concernant Velasquez, tout en se rendant disponible pour un contact si nécessaire.

Jusqu’à présent, la juge de l’affaire pénale, Shelyna Brown, a rejeté l’offre de Geragos de verser 1 million de dollars en caution pour la libération de Velasquez et de respecter d’autres conditions telles que le traitement ambulatoire et la surveillance en personne.

Geragos représente également Velasquez dans une poursuite civile contre Goularte, ainsi que sa mère et la garderie qu’elle dirigeait où l’agression présumée a eu lieu.

L’avocat a en outre soutenu qu’une récente invocation du cinquième amendement par Bender dans l’affaire civile devrait invalider le témoignage qu’il a fait jusqu’à présent dans l’affaire pénale, mais Brown a également rejeté cet argument.

Les lettres de Nurmagomedov et White faisaient partie d’un document de 246 pages lorsque Geragos a déposé une requête auprès de la Cour d’appel du 6e district demandant la libération de Velasquez.

S’il est reconnu coupable de tentative de meurtre, Velasquez risque 20 ans d’emprisonnement à perpétuité et une peine supplémentaire s’il est reconnu coupable de ses accusations liées aux armes à feu.