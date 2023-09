Une lettre de guerre montre que le pape Pie XII aurait pu avoir connaissance de l’Holocauste plus tôt qu’on ne le pensait

Une correspondance de guerre récemment découverte du pape Pie XII indique qu’il aurait pu avoir connaissance de l’Holocauste plus tôt qu’on ne le pensait auparavant.

Le journal italien Corriere della Sera a reproduit dimanche une lettre dactylographiée récemment retrouvée dans les archives du Vatican.

La lettre, datée du 14 décembre 1942, semble être en contradiction avec la position officielle du Saint-Siège de l’époque, selon laquelle les informations dont il disposait étaient vagues et non vérifiées.

Écrite par le père Lother Koenig, un jésuite ayant participé à la résistance anti-nazie en Allemagne, la lettre était adressée au secrétaire personnel du pape au Vatican, le père Robert Leiber, également allemand.

La lettre a été redécouverte par un archiviste interne du Vatican et rendue publique avec les encouragements des responsables du Saint-Siège.

L’archiviste du Vatican, Giovanni Coco, a déclaré au Corriere que l’importance de la lettre était « énorme, un cas unique » car elle montrait que le Vatican disposait d’informations selon lesquelles les camps de travail étaient en réalité des usines de mort.

Dans la lettre, Koenig dit à Leiber que des sources avaient confirmé que quelque 6 000 Polonais et Juifs étaient tués chaque jour dans les « fourneaux SS » du camp de Belzec près de Rava-Ruska, qui faisait alors partie de la Pologne occupée par l’Allemagne.

A la question de savoir si la lettre montrait que Pie Pie était au courant, Coco a répondu: « Oui, et pas seulement à partir de là ».

La lettre faisait référence à deux autres camps nazis – Auschwitz et Dachau – et suggérait qu’il y avait d’autres missives entre Koenig et Leiber qui ont disparu ou n’ont pas encore été retrouvées.

Les partisans de Pie XII affirment qu’il a travaillé dans les coulisses pour aider les Juifs et qu’il n’a pas pris la parole afin d’éviter une aggravation de la situation des catholiques dans l’Europe occupée par les nazis. Ses détracteurs disent qu’il n’a pas eu le courage de s’exprimer sur les informations dont il disposait malgré les appels des puissances alliées combattant l’Allemagne.

La découverte de la lettre intervient plus de quatre ans après que le pape François a décidé d’ouvrir les archives du Vatican sur le pape Pie XII, que de nombreux groupes juifs ont accusé de ne pas faire grand-chose pour mettre fin à l’Holocauste.

François a déclaré que l’Église « n’a pas peur de l’histoire » et a déclaré que les Archives secrètes du Vatican seraient ouvertes aux chercheurs.

« L’Église n’a pas peur de l’histoire. Au contraire, elle l’aime et aimerait l’aimer encore plus, comme elle aime Dieu », a déclaré François au personnel des archives. « Ainsi, avec la même confiance de mes prédécesseurs, j’ouvre et confie aux chercheurs ce patrimoine documentaire. »

