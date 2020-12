Au Danemark, où les salles de cinéma sont ouvertes depuis juin, le film remporte un franc succès, avec plus d’un demi-million de billets (dans un pays de 5,8 millions d’habitants) au cours de son premier mois. Une partie de cette popularité est sans doute due à la qualité des performances, dirigées par Mads Mikkelsen, et au scénario, que Vinterberg a co-écrit avec Tobias Lindholm. Mais sa représentation de la relation danoise à l’alcool a également clairement résonné.

Le film a également été présenté à un moment où, grâce au coronavirus et à la résurgence du mouvement #MeToo, les habitudes alcooliques du Danemark font l’objet d’un nouvel examen. Dans une culture qui se perçoit comme réservée – voire timide – et qui a peu de tradition de bavardage, boire est un carburant particulièrement important pour le lien social. Cela pourrait aider à expliquer pourquoi les Danois ont les taux les plus élevés de consommation «abondante et épisodique» de tout pays de l’Union européenne.

«Another Round» commence son exploration de la façon dont l’alcool peut à la fois améliorer les joies de la vie et les détruire avec une idée de Finn Skarderud, un psychiatre norvégien (dans la vraie vie) qui a suggéré que les humains naissent avec un taux d’alcoolémie trop bas; porter à 0,05%, selon sa théorie, et ils fonctionnent mieux. Dans le film, les personnages principaux – quatre enseignants aux prises avec un malaise de la quarantaine – ont mis cette théorie à l’épreuve.

Pour se préparer à leurs rôles, les acteurs sont passés par une sorte de camp d’entraînement sur l’alcool. « Nous avons utilisé des alcootests pour tester, OK, ce qui se passe à 0,05, ce qui arrive à votre discours à 0,08, à 0,1? », A déclaré Mikkelsen. «Avec deux verres de vin, tout devient un peu plus facile. Vous êtes dans la zone, vous avez une belle conversation, vous jouez très bien aux fléchettes. À cinq bières, vous devenez bâclé; à huit heures, vous ne touchez plus le tableau.

Encouragés par la créativité et la passion libérées par leur alcoolémie élevée, les quatre personnages poursuivent des niveaux d’ivresse toujours plus élevés. C’est devenu plus un défi pour les acteurs, qui voulaient éviter toute caricature. «Même si les choses sont floues entre 0,0 et 0,1, il y a toujours une conscience là-bas», a déclaré Mikkelsen. «Et puis tout d’un coup ça s’incline, et vous ne vous en souciez plus. C’est là que se passent toutes les choses folles.