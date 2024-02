Une lettre d’amour à DC9, livrée via Snail Mail

Cela fait six ans que Lindsey Jordan a été catapultée tête la première dans le monde des chouchous de l’indie et trois ans depuis qu’elle a sorti un album qui prouvait qu’elle avait mérité ce titre. Elle a participé à des tournées internationales et a joué son premier Coachella au printemps dernier. Alors que faisait-elle dans une salle comme DC9 ?

Le club est le genre d’endroit où les câbles pendent au hasard à un plafond bas et où la piste de danse du deuxième niveau s’affaisse lorsque la foule est particulièrement agitée. Mais c’est aussi le genre d’endroit qui fait office d’incubateur, où des groupes tels que le groupe indépendant de Jordan, Snail Mail, se forment pleinement. Après avoir résisté à des épreuves auxquelles d’autres clubs bien-aimés de la région n’ont pas pu survivre, DC9 célèbre son 20e anniversaire. Ce spectacle était sa fête d’anniversaire, dédiée aux groupes de son « passé, présent et futur ».

Pointu. Spirituel. Réfléchi. Inscrivez-vous à la newsletter Style Memo.

Ainsi, lorsque Jordan est apparu sur scène la veille de la Saint-Valentin, dans une chemise sur laquelle était écrit « Proud Hater » et une coupe de lutin hérissée, cela ressemblait à une lettre d’amour à des lieux comme ceux-ci. Elle ne s’était produite qu’une seule fois au DC9, en 2016 en première partie. Mais en tant que native d’Ellicott City, dans le Maryland, elle a rappelé à la foule à guichets fermés qu’elle avait l’habitude de venir au club « tellement, tellement ».

Beaucoup de choses ont changé depuis l’époque où son morceau phare, “Thinning”, a été largement acclamé par la critique alors qu’elle avait à peine 17 ans. Lorsqu’elle l’a joué mardi soir, cela ressemblait presque à une reprise – sa voix est maintenant plus grave et plus riche, avec un peu plus de courage, et les inflexions étaient ironiques, comme si elle reconnaissait de front la nostalgie adolescente du journal ouvert.

Le spectacle, d’une durée d’environ une heure, s’est déroulé dans une transe de rockers majoritairement midtempo sans gadgets. Bien que la différence entre les chansons plus anciennes et plus récentes de Jordan soit subtile, c’est sur ces dernières que l’émotivité brute de sa voix était la plus présente. Au moment où la série atteignait son apogée avec, à juste titre, « Valentine », de son album de 2021, les sautes magistrales entre ses couplets graves et ses refrains aigus avaient souligné ce que quiconque prêtait attention à la trajectoire de Jordan savait déjà : elle est un maître. de son métier et elle ne fait que s’améliorer.

Si Snail Mail représente le passé de DC9, alors l’ouverture Birthday Girl représente son avenir. Certains pourraient qualifier le trio de la scène musicale District de nepo babies, et ils auraient raison : le père de la guitariste Mabel Canty est Brendan Canty (Rites of Spring, Fugazi) et la bassiste Bella MacKaye est la fille d’Alec MacKaye (the Faith, Ignition). Mais le groupe, comme Snail Mail autrefois, nous rappelle que le souffle déformé d’un rock indie légèrement troublant est à peu près la bande originale parfaite pour l’adolescence. Bien qu’il ne soit pas encore totalement peaufiné, Birthday Girl tient ses promesses, avec des paroles fantaisistes sur les garçons allant à Jupiter pour devenir encore plus stupides et “woos!” cela semble délicieusement induit par l’hélium. Des murmures scandalisés ont parcouru la foule lorsque Canty a annoncé qu’elle n’avait que 16 ans.