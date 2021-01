Adieu, 2020. Adieu. Au revoir. Beaucoup de gens diraient un bon débarras.

Je ne suis pas du tout désolé de vous voir partir. En fait, je suis heureux que tous sortent pour voir votre successeur – 2021 – prendre la relève et prendre le bon tournant.

Vous n’avez pas joué juste, 2020, et vous le savez. Vous avez été le Backyard Bully le plus horriblement cruel du terrain de jeu – sauf que vous ne vous êtes pas contenté de pincer un bras et de tirer une queue de cochon. Vous n’avez pas simplement soulevé la poussière et provoqué un chahut. Non, vous avez étouffé beaucoup de vies. Vous avez fait beaucoup de ravages. Vous avez joué un vrai méchant et créé beaucoup de chaos.

Vous avez placé un genou sur le cou d’un homme étendu impuissant dans la rue jusqu’à ce qu’il crie pour sa maman, puis a finalement cessé de respirer. Vous nous avez donné l’élection (et post-électorale) la plus laide de l’histoire moderne. Vous nous avez montré de la haine et avez essayé de nous séparer de l’amour. Vous nous avez forcés à trouver un nouveau langage rempli d’expressions inspirées de la pandémie telles que «distanciation sociale», «immunité collective», «ne pas entrer sans masque» et le si souvent utilisé, «vous êtes toujours muet!

Combien 2021 nous a pris

Pire encore, vous avez fait taire les battements de cœur de centaines de milliers d’âmes innocentes – des êtres chers qui ont autrefois ri avec nous, nous ont protégés et nous ont donné de bons conseils mais dont nous ne pouvons plus tenir les mains et dont nous ne pouvons plus sentir la présence. Leur cœur a cessé de battre en 2020. Ils ne nous accompagneront pas en 2021. Ils sont partis.

Mais devinez quoi, 2020?

Nous l’avons fait grâce à vous. Nous avons fortifié notre force. Nous avons trouvé notre courage. Nous nous sommes réunis. Nous avons puisé dans une résilience que nous ne savions même pas que nous avions. Nous avons créé un vaccin. Nous avons tapé sur des casseroles à 7 h tous les soirs pour remercier nos héroïques travailleurs de première ligne et, oui, pour couper le son de toute cette souffrance et cette mort qui ont fait de leur mieux pour nous faire taire, mais ne pouvaient pas. Nous avons fait du bruit.

Nous nous sommes tenus debout. Nous avons refusé de reculer. Nous avons réussi à travers vous, 2020, et parce que nous l’avons fait, nous entrerons plus forts en 2021. Meilleur. Nous nous engageons davantage à tirer des leçons des erreurs que nous avons commises pendant votre règne – car si nous n’apprenons pas de ces faux pas, nous sommes perdus. Nous ne vous laisserons pas simplement vous éloigner et prendre votre place comme l’une des années les plus sombres de l’histoire moderne. Nan. Quelque chose de bon doit venir du mal que vous avez apporté.

Oui, vous avez certainement apporté le mauvais et vous avez certainement livré de nombreux moments sombres, mais ce qui nous gardera forts et concentrés alors que nous vous disons au revoir – la plupart des gens diraient un bon débarras au lieu de dire au revoir – c’est la connaissance que les moments les plus sombres finissent par céder la place. à la lumière la plus brillante. Alors que nous vous disons au revoir, 2020, nous allons lancer un grand match ancien et créer une lumière collective qui nous portera en 2021, et nous l’appellerons la lumière de l’espoir. Cet espoir ne doit pas être perturbé. Cet espoir ne peut être étouffé. C’est insipide.

Il vivra longtemps après que vous ayez pris congé et que vous ayez tourné – certains diraient glissé – hors de la scène. Comment puis-je savoir qu’il vivra? Parce qu’il vit maintenant. Il vit dans le cœur des innombrables bénévoles, visionnaires et vieux voisins simples de l’autre côté de la rue et en bas du chemin qui se lèvent et interviennent pour aider ceux qui en ont besoin. Il vivait en toute sécurité niché dans les branches de l’arbre de Noël du Rockefeller Center sous la forme d’un petit hibou brun nommé Rocky. Il brille sur les visages des jeunes du monde entier, de toutes couleurs, cultures et religions, qui ont appris à exiger le changement en devenant le changement. Ainsi, l’espoir vivra longtemps après votre départ – mais il en sera de même pour l’intention, la foi et l’action. Ce sont les choses qui doivent nous conduire en 2021. Toutes, prises ensemble.

Oui, 2020, tu nous as mis à genoux, que nous soyons dans la douleur ou en prière (très souvent c’était les deux)… et nous avons survécu. Nous étions courbés, mais nous ne nous sommes pas cassés. Vous avez fermé nos entreprises et nos écoles, et vous nous avez présenté l’auto-quarantaine, si peu pratique mais si nécessaire, mais même face à tout cela, nous avons trouvé des bénédictions inattendues: nous avons développé un sens plus profond de gratitude pour les choses simples et faciles comme la famille. Copains. Les coups de poing. Trouver de nouveaux rythmes et créer de nouvelles manières d’être, de faire et de vivre, et de découvrir progressivement, Seigneur, ayez pitié, qu’être isolé peut en fait nous rapprocher à plusieurs niveaux. Vous nous avez appris tout cela.

2021 nous a rendus plus forts

Vous avez ravivé notre intérêt pour le bien commun et dans la prise de conscience que nos propres actions et décisions personnelles contribuent (ou compromettent) le bien-être collectif. Vous nous avez rappelé que nous sommes, nous tous, des parties individuelles d’un tout plus vaste – et que ce que nous faisons compte. Et en nous montrant le visage hideux de la haine, de l’intolérance, de la brutalité et du sectarisme, vous nous avez rappelé que l’opposé polaire de toutes ces absurdités est notre seul choix alors que nous entrons en 2021. Il n’y a pas d’intermédiaire.

Pas de doute à ce sujet: beaucoup de choses se sont passées sur votre montre, mais ne vous laissez pas aller à la grosse tête et aux ballonnements. À vrai dire, vous n’étiez même pas vraiment un agent actif dans tout cela. En fin de compte, 2020, tout ce que vous avez vraiment représenté était le simple passage du temps – 365 jours, pour être exact – et nous serions probablement tous d’accord pour dire que le passage du temps est lui-même, eh bien, assez passif. Vous êtes inerte.

C’est nous, les gens, qui détenons le pouvoir et qui détenons la capacité illimitée de changer, de grandir, de s’adapter, d’apprendre de nos erreurs et de décider de faire les choses différemment lorsque nous nous éloignons de vous. Nous sommes bien plus que les jours que nous avons vécus. Vous êtes un calendrier de jours déjà passés. Nous sommes ce qui est réel, vivant et respirant. Un calendrier ne peut pas garder espoir ni agir. Ce travail nous appartient.

Et nous entrerons tous en 2021 avec un espoir renouvelé. Au lieu de nous engager à devenir meilleurs, nous serons simplement meilleurs. Au lieu de promettre de devenir plus aimants, nous aimerons simplement. Nous serons en action.

Alors à toi, 2020, je te dis au revoir. Adieu. Je vais m’arrêter avant de dire un bon débarras parce que vous nous avez en fait donné de nombreux moments de clarté surprenante, un esprit de résilience ravivé et une relation de bonne taille avec gratitude et grâce. Suis-je content de vous voir partir? Vous pariez que je le suis. Mais je suis encore plus heureux d’accueillir 2021 avec un gros câlin d’ours et une étreinte grande ouverte.

Continuez, maintenant, 2020. Partez.

Allez en paix, mais allez.

Bonjour 2021. Nous vous attendions. C’est là que nous devons être. C’est là que vivent l’espoir et la guérison.

Kristin Clark Taylor est membre du conseil des contributeurs de USA Today. Elle est également auteur, éditrice et motivatrice. Elle peut être jointe à WriterKristinTaylor@gmail.com.