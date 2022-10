Une lettre à un opposant au référendum du District 66 – Shaw Local

À la personne qui a posté le “Votez Non” senseignes à l’extérieur de nos écoles :

Avez-vous pensé aux étudiants que votre décision affecte? Avez-vous écouté votre fils dire à quel point il avait chaud à l’école parce que la climatisation a cessé de fonctionner ? Avez-vous dû dire à votre fille qu’elle ne pourra pas courir sur piste pendant sa 8e année parce que son district scolaire n’a pas les moyens de payer les cotisations de l’État ? Avez-vous dû vous démener pour savoir quoi faire de vos enfants parce que la journée d’école est maintenant 30 minutes plus courte ? Avez-vous assisté à une réunion du conseil scolaire et écouté le membre du conseil retenir ses larmes alors qu’elle demandait une motion pour licencier huit enseignants ?

Vous pouvez dire que ce n’est pas votre problème parce que vous n’avez pas d’enfants qui fréquentent les écoles du district scolaire 66 de Centre Cass. Vous pouvez dire que vous ne vous souciez pas d’une diminution de la valeur de votre maison. Vous pouvez dire que vous ne voulez pas que vos taxes foncières augmentent.

À quoi je dis que nos communautés ne valent que ce que nos écoles sont bonnes. Bien que vous ne vous souciez peut-être pas de la baisse de la valeur de votre maison, vous inquiétez-vous du calibre des personnes qui deviendront vos voisins si la valeur de votre maison baisse ? Saviez-vous que les personnes âgées de 65 ans et plus ont droit à une exonération pour personnes âgées sur leurs impôts fonciers ?

Savez-vous qu’en 2014, l’école primaire de Prairieview (le bâtiment de la 3e à la 5e année adjacent à Plainfield Road à Downers Grove) avait des obligations venues à échéance ? À ce moment-là, la commission scolaire devait décider si elle devait tenir un référendum pour renouveler les obligations ou opter pour une réduction d’impôt pour la communauté. Cette commission scolaire a choisi d’accorder une réduction d’impôt à la communauté.

Était-ce la bonne décision ? Probablement pas. Les prix continuent d’augmenter. Maintenir le statu quo est toujours plus facile que de demander plus d’argent. Quoi qu’il en soit, au cours des huit dernières années, les membres de la communauté ont bénéficié des taux d’imposition réduits. Cependant, cela ne peut pas continuer.

En juin 2022, la collectivité a voté « Non » à une hausse limitative du taux d’imposition. Saviez-vous qu’en signe de bonne foi, le Centre Cass demande maintenant une augmentation de taux moins élevée lors de l’élection de novembre? Le district s’efforce de trouver un terrain d’entente.

Le 8 novembre, le Centre Cass demande à la communauté d’augmenter le taux de 2,14 $ par tranche de 100 $ de valeur d’évaluation égalisée d’une propriété à 2,55 $. Il est important de noter que ce calcul est basé sur la valeur imposable de votre propriété. Ce n’est pas la même chose que la valeur de votre maison trouvée sur Zillow ou Redfin.

À titre d’exemple, une maison dont la juste valeur marchande est de 300 000 $, qui serait évaluée à environ 92 000 $ avec une exemption de propriété familiale, peut s’attendre à une augmentation de la taxe foncière de 31 $ par mois.

Si le référendum n’est pas adopté, l’État interviendra probablement et prendra le contrôle. Ce fait a été pratiquement confirmé lors d’une réunion spéciale du conseil d’administration ce mois-ci. Cela signifierait probablement l’élimination de ces huit enseignants dans les écoles qui fonctionnent déjà à l’état brut et ne répondent pas aux besoins des élèves. Cela pourrait également signifier la fermeture des bibliothèques scolaires et la suppression du programme que les élèves aiment tant, comme l’art, la musique et la musique. Cela signifierait certainement que la communauté n’a plus le droit de décider à quoi ressembleront ses écoles.

Au lieu de voter «Oui», vous pouvez dire que le Centre Cass devrait fusionner avec un autre district scolaire. Cependant, les districts environnants paient déjà plus d’impôts fonciers, de sorte que notre taux d’imposition augmenterait de toute façon si c’est la voie sur laquelle les communautés décident.

Vous pouvez être en colère. Je sais que je suis. Nous souhaitons tous ne pas être dans cette situation. Nous réclamons tous la responsabilité financière. En entendant notre cri, en réponse, le conseil scolaire actuel évalue les options pour passer d’une méthode de comptabilité de caisse à une méthode de comptabilité de caisse modifiée afin que la somme importante des premiers impôts que le district reçoive avant la clôture de l’exercice le 30 juin soit pris en compte avec plus de précision. Cela évitera de gonfler à tort les soldes de trésorerie à l’avenir, ce qui est particulièrement important lors de discussions sur les finances du district avec des personnes à différents niveaux de littératie financière.

Aurait-il été préférable que le Centre Cass enregistre toujours ses fonds en utilisant la méthode de comptabilité de caisse modifiée pour éviter de masquer accidentellement un problème croissant ? Oui. Cela aurait-il changé le fait que le district, qui reçoit 90 % de son financement des taxes foncières locales, a besoin de plus de fonds pour éduquer l’étudiant du 21e siècle ? Non. Cette demande d’augmentation de l’impôt foncier serait venue plus tôt dans notre histoire.

Personne ne veut payer plus d’impôts. Mais notre société est basée sur l’aide aux autres. Les jeunes cotisent à Medicare même s’ils n’en bénéficient pas immédiatement (ou potentiellement jamais). Même si vos enfants ne sont peut-être plus des enfants d’âge scolaire ou peut-être que vous n’avez jamais eu d’enfants, nous avons besoin de votre aide pour éduquer la génération future.

Si je ne vous ai toujours pas convaincu, n’hésitez pas à venir dans nos écoles. Rencontrez nos enfants. Renseignez-vous sur le taux d’imposition des communes voisines. Rejoignez le conseil scolaire. Être informé. Ne basez pas votre décision sur un seul signe rouge.

Lyndy Januszewski