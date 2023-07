Une légère chance d’orages irréguliers pourrait freiner les festivités du 4 juillet dans le nord de l’Illinois – Shaw Local

Des orages irréguliers pourraient brièvement atténuer les festivités du 4 juillet en fin d’après-midi ou en début de soirée dans certaines parties du nord de l’Illinois mardi, selon le National Weather Service.

Une prévision en milieu d’après-midi mardi montre des possibilités de développement d’orages dans la partie nord-est de l’État, y compris des parties des comtés de DeKalb, Kane, Kendall, Will, DuPage et McHenry, selon le NWS, qui les a qualifiés de « hit or miss ».

« Bien qu’aucun temps violent ne soit prévu, quelques tempêtes pourraient contenir des rafales de vent et des averses », a tweeté le National Weather Service. Cela pourrait provoquer des éclairs, des averses localisées qui pourraient ralentir le temps de trajet ou des rafales de vent qui pourraient abattre de petites branches.

De nombreuses festivités du Jour de l’Indépendance devraient se poursuivre dans toute la région et dans la soirée, avec des feux d’artifice pour célébrer le 4 juillet au coucher du soleil.

Les prévisions montrent que la possibilité de précipitations diminuera probablement après 18 h.

Les températures devraient rester chaudes, prévues au milieu des années 80. Certains endroits pourraient atteindre 90 degrés, la chaleur se poursuivant jusqu’à mercredi.

Les tempêtes sont plus probables de mercredi soir à jeudi, selon le National Weather Service, avec 70% de chances ou de précipitations attendues après 16 heures du mercredi soir au jeudi matin.