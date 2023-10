Une légende stricte suscite de nouvelles affirmations selon lesquelles il est demandé aux juges de NE PAS donner de notes élevées aux artistes les plus performants

La légende STRICTEMENT James Jordan a déclenché une nouvelle réclamation de « solution », affirmant qu’il est demandé aux juges de ne pas attribuer de notes élevées aux joueurs les plus performants.

James, 45 ans, a réfléchi à la performance de Layton Williams la semaine dernière, insistant sur le fait qu’il aurait dû recevoir des 10 dans tous les domaines.

S’exprimant sur le podcast Strictly The Truth de Hello, il a déclaré : « Cela pourrait être sa meilleure danse, et ensuite ils pourront recommencer en finale et il obtiendra des 10 consécutifs. »

L’ancien pro a ajouté. « Parfois, ce n’est pas aussi bien que la première fois. Je suis fermement convaincu que si ça vaut un 10, donnez-lui un 10.

«Je pense qu’il y a quelque chose là où on leur dit peut-être: ‘Vous ne pouvez pas donner des 10 au cours de la deuxième semaine.’ Votre supposition est aussi bonne que la mienne.

La star du West End est associée au danseur professionnel Nikita Kuzmin et ils ont dominé le classement samedi soir avec un score de 29.

Layton a joué dans les comédies musicales Billy Elliot et Everybody’s Talking About Jamie.

Le week-end dernier, lui et Nikita ont interprété une samba et ont sérieusement impressionné les juges.

Mais les fans ont également du mal à voir au-delà de la formation professionnelle en danse de Layton.

En gémissant sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, l’un d’entre eux a déclaré : « C’est un danseur du West End depuis 12 ans !!! Il est incroyablement bon, a joué Billy Eliiott et MJ dans un thriller, peut-être meilleur que les pros mais coche toutes les cases….

Un autre était d’accord : « Les pauvres autres candidats comme Angela, 78 ans, [Rippon] nous perdons un temps précieux à cocher cette case à cocher un agenda de merde.

Un troisième a écrit : « Comment Layton Williams est-il autorisé à participer à Strictly ? C’est un danseur professionnel. A joué le rôle principal dans Billy Elliott et Michael Jackson. Pas juste. »

