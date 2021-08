« Une légende »: la star russe de la natation artistique Romashina décroche une SIXIÈME médaille d’or olympique historique alors qu’elle et Kolesnichenko remportent le titre de Tokyo

Apparaissant dans des maillots de bain noirs sur le thème des araignées, Romashina et Kolesnichenko ont terminé en tête du classement du duo féminin après leur routine libre, marquant un total de 195,9079 points.

Cela a placé le duo confortablement devant les Chinois Huang Xuechen et Sun Wenyan en deuxième position, tandis que la paire ukrainienne Marta Fiedina et Anastasiya Savchuk a remporté la médaille de bronze.

Pour Romashina, 30 ans, il s’agit de son sixième titre aux Jeux Olympiques – s’ajoutant à sa double médaille d’or aux Jeux de Rio et de Londres et à son titre unique à Pékin – la plaçant seule comme l’olympienne la plus titrée que son sport ait jamais connue.

La Moscovite compte également 21 titres de championne du monde remarquables à son actif.

La médaille d’or de Kolesnichenko, 27 ans, était sa deuxième aux Jeux olympiques après avoir remporté le titre par équipe à Rio. Kolesnichenko est également 16 fois champion du monde.

Les nageurs russes – cette fois concourant sous la bannière du Comité olympique russe (ROC) – ont été les vainqueurs des épreuves de natation artistique (anciennement connue sous le nom de nage synchronisée) lors des dernières éditions des Jeux, remportant à la fois les épreuves en duo et par équipes aux cinq dernières éditions des Jeux olympiques avant Tokyo.

Romashina a complété un triplé de titres en duo, après avoir remporté ses deux dernières médailles d’or avec Natalia Ishchenko – qu’elle devance désormais dans les enjeux de médaille d’or de tous les temps.

Romashina a été saluée pour une autre représentation incroyable mercredi, où les fans l’ont décrite comme une « Légende » suivant encore un autre typiquement « impeccable » montrant.

Eh bien, Svetlana Romashina vient de remporter sa sixième médaille d’or olympique. Baignade impeccable. 98,8000, pour un score combiné de 195,9079. Inaccessible. #ArtistiqueNatation – À l’intérieur de la synchronisation (@inside_synchro) 4 août 2021