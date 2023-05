Une légende du football créera une émission similaire à la ferme de Clarkson

IL était l’un des joueurs les plus sales du football, maintenant Vinnie Jones est sur le point de devenir encore plus boueux face à une nouvelle émission de téléréalité sur les grands espaces.

L’ancien milieu de terrain de Wimbledon, Leeds et Chelsea – qui a été expulsé 12 fois au cours de sa carrière – documentera sa vie dans le sud de l’Angleterre où il a récemment acheté un terrain de campagne sur 147 acres de terrain.

La Méga Agence

Vinnie Jones est à la tête d’une nouvelle émission de téléréalité dans laquelle il documentera sa vie dans le sud de l’Angleterre[/caption] Pennsylvanie

Le six parties a suscité des comparaisons avec la série de Jeremy Clarkson[/caption]

Le six parties voit un Vinnie en deuil, dont la femme et la chérie d’enfance Tanya sont décédées d’un cancer en juillet 2019, s’adaptant à la vie rurale et se lançant dans l’agriculture, suscitant des comparaisons avec la série de Jeremy Clarkson sur Prime Video.

Un initié de la télévision a déclaré: «Cette émission verra Vinnie sous un jour totalement différent, où les téléspectateurs pourront voir son côté vulnérable.

“Ce sera extrêmement édifiant et très amusant de voir Vinnie et sa famille vivre à la campagne et créer des liens en même temps.”

La série Paramount +, qui a pour titre provisoire Vinnie Jones: The Wild Life, verra également l’acteur de Snatch tenter de sauver la faune locale, ce qui le passionne.

Vinnie déclare : « La plupart des gens me connaissent en tant que footballeur professionnel ou homme dur d’Hollywood, mais ce qu’ils ne savent probablement pas, c’est que tout ce travail acharné a été de soutenir ma véritable passion : ma maison dans la grande campagne britannique.

« J’ai été élevé en vivant de la terre et j’ai hâte de montrer aux gens la joie et la beauté de notre campagne, ainsi que la récompense d’un travail acharné à l’ancienne. L’amener sur. »

L’émission est le premier grand projet télévisé de Vinnie depuis qu’il a joué dans Celebrity X Factor en novembre 2019.

Il a demandé de manière mémorable s’il pouvait se retirer de la série après avoir passé les premiers tours.

Mais le patron de l’émission, Simon Cowell, a catégoriquement refusé car il était fan du chant et de la personnalité de Vinnie – et savait que sa présence était bonne pour les cotes d’écoute.

Les patrons de Paramount + espèrent la même chose.

DERNIER À CRAIC UN SOURIRE

AISLING BEA apparaît dans la nouvelle série comique irlandaise de Graham Norton LOL : Last One Laughing Ireland.

La star de This Way Up est l’un des dix comédiens irlandais, dont Jason Byrne et Tony Cantwell, qui seront chargés de se faire rire en utilisant tous les outils comiques imprévisibles de la boîte – sans sourire eux-mêmes.

Celui qui parvient à garder un visage impassible le plus longtemps gagnera 42 000 £ pour l’association caritative de son choix.

La série sera diffusée sur Prime Video et le format est devenu le titre le plus regardé de tous les temps sur le streamer en France, Italie et Allemagne.

BGT JACK EN RÊVE BBC FILM

L’ANCIENNE star de Britain’s Got Talent, Jack Carroll, figurera dans un court métrage comique qu’il a co-écrit, sur BBC Three.

L’humoriste, atteint de paralysie cérébrale et finaliste au BGT 2013, a écrit Mobility, l’un des 11 mini-films qui font partie de la série BBC Comedy Shorts.

Caractéristiques de Rex

La star de Britain’s Got Talent, Jack Carroll, figurera dans un court métrage comique de la BBC Three[/caption]

Jack, qui joue Mike dans la série, déclare : « C’était une de mes ambitions d’écrire et de jouer dans une comédie de la BBC et je ne pourrais pas être plus fier de pouvoir le faire avec un projet aussi bon que Mobility.

«Nous nous sommes beaucoup amusés à le faire et je pense que cela se ressent.

« J’ai hâte que les téléspectateurs rejoignent Mike et le gang pour un voyage en bus de mobilité le 26 mai.

« Regarde-le et dis-le à un ami, sinon tu es probablement un capacitiste. »

Les 11 courts métrages seront également disponibles sur iPlayer.

Fête de la musique Les MTV Video Music Awards seront diffusés en direct dans le monde entier le mardi 12 septembre ainsi que sur MTV UK le lendemain à 21 heures. Le spectacle étoilé reviendra au Prudential Center du New Jersey et devrait présenter des performances épiques de A-listers.

ANNA SET POUR LIGNE DE FRUITÉ

L’actrice de MOTHERLAND Anna Maxwell Martin fait ses premiers pas dans le monde de la présentation en animant Steph’s Packed Lunch cet après-midi.

Le one-off verra Anna, gagnante du Bafta, affronter sa plus grande peur en direct – les fruits.

Getty

Anna Maxwell Martin fait ses premiers pas dans le monde de la présentation[/caption] Canal 4 / Tom Martin

Anna héberge le panier-repas de Steph[/caption]

En mars, elle est apparue dans l’émission Saturday Night Takeaway d’Ant et Dec pour améliorer son profil dans le divertissement télévisé en direct.

Un initié de la télévision a déclaré: « Anna veut prouver qu’elle a ce qu’il faut pour présenter une émission de discussion.

« Elle est très amusante et populaire auprès des téléspectateurs, donc les patrons sont convaincus qu’Anna sera plus qu’une remplaçante compétente pour Steph. »

En plus de ses rôles de comédie, Anna a joué le DCS sans fioritures Patricia Carmichael dans le drame policier de la BBC1 Line of Duty.

Mais au lieu de griller des « cuivres tordues », elle devra se contenter d’interroger trois nouveaux gladiateurs dans l’émission Channel 4 de Steph McGovern.

Je ne sais pas qui est le plus intimidant.

ABBEY’S SNOOPER NOUVEAU CONCERT

La gagnante de STRICTLY, Abbey Clancy, a décroché le travail de ses rêves : fouiner dans les maisons des célébrités.

La mannequin, mariée à l’ancien attaquant anglais Peter Crouch, est à l’avant-garde d’une nouvelle émission de téléréalité où elle aura un accès exclusif à un certain nombre de propriétés de premier plan.

Caractéristiques de Rex

Un initié de la télévision a déclaré: «Abbey est extrêmement excitée par cette opportunité.

« Elle a une passion pour les intérieurs et a hâte de voir comment d’autres célébrités décorent leurs maisons. »

Le six parties est l’une des trois nouvelles séries annoncées par ITV hier.

À la maison avec les Madeleys, se concentrera principalement sur la fille de Richard et Judy, Chloe Madeley, et le mari de l’ancien joueur de rugby James Haskell.

Alors qu’Olivia épouse son match détaillera le mariage de l’ex-star de Love Island Olivia Attwood avec Bradley Dack du football.

Les trois émissions devraient être diffusées sur ITVX et ITVBe plus tard cette année.

LA NOUVELLE PORTION DE ROUX

La prochaine émission de cuisine de Channel 4 de MICHEL ROUX JR a servi deux nouveaux juges.

Le chef de la télé sera rejoint par le chef pâtissier Ravneet Gill et le chef et restaurateur mondial Mike Reid dans Five Star Kitchen: Britain’s Next Great Chef.

Dean Belcher / Canal 4

Michel Roux JR, photographié avec Ravneet Gill et Mike Reid, présente la nouvelle émission de cuisine de Channel 4 Five Star Kitchen: Britain’s Next Great Chef[/caption]

Les concurrents viseront à décrocher le premier prix, une chance unique de diriger le restaurant The Palm Court dans l’hôtel de renommée mondiale, The Langham, à Londres.

Michel déclare : « Le secteur de la restauration moderne est une industrie dynamique et en constante évolution, alimentée par un talent et une expertise culinaire exceptionnels.

« Nous partageons tous les trois une passion pour l’excellence culinaire et anticipons avec impatience de trouver un chef pionnier potentiel dans ce concours. »

La série commence le 8 juin à 20h. . . juste à temps pour mon dîner.