Une légende country en difficulté annonce une tournée d’adieu

La légende de la musique country Alan Jackson revient sur la route pour une dernière tournée – « Last Call : One More for the Road » – a-t-il annoncé jeudi.

Jackson, 65 ans, poursuivra sa tournée, qui s’est déroulée à travers les États-Unis en 2022. La tournée continue « Last Call » comprendra des performances dans 10 villes des États-Unis à partir d’août et jusqu’en mai 2025.

Le retour de Jackson aux tournées intervient alors qu’il continue de vivre avec la maladie de Charcot-Marie-Tooth (CMT), une maladie nerveuse chronique qui affecte les nerfs périphériques en dehors du cerveau et de la moelle épinière tout en affectant également le contrôle musculaire des pieds et des mains, selon le Clinique de Cleveland. Jackson en premier a révélé qu’il souffrait de CMT en septembre 2021. Bien qu’il n’existe aucun remède contre la CMT, les traitements comprennent la physiothérapie, des orthèses de jambe, des chaussures spéciales, une intervention chirurgicale et/ou des médicaments pour les symptômes.

« Les fans savent que lorsqu’ils viendront à mes concerts, ils entendront les chansons qui ont fait de moi ce que je suis – celles qu’ils aiment », a déclaré Jackson. « Je fais des tournées depuis plus de 30 ans – mes filles sont toutes grandes, nous avons un petit-enfant et un autre en route… et j’aime passer plus de temps à la maison. Mais mes fans viennent toujours pour passer un bon moment, et je vais leur offrir le meilleur spectacle possible pour ce Last Call.

Les 10 nouvelles dates de la tournée « Last Call » de Jackson sont :

2 août au TD Garden à Boston, MA

24 août au Van Andel Arena de Grand Rapids, Michigan

28 septembre au Bud Walton Arena de Fayetteville, AR

26 octobre au T-Mobile Center de Kansas City, MO

16 novembre au Delta Center de Salt Lake City, Utah

18 janvier 2025, au Paycom Center d’Oklahoma City, OK

15 février 2025, à la Dickies Arena de Fort Worth, Texas

7 mars 2025, au Kia Center d’Orlando, en Floride

26 avril 2025, à l’Amalie Arena de Tampa, en Floride

17 mai 2025, au Fiserv Forum à Milwaukee, WI

Les billets et les informations supplémentaires sur la visite peuvent être trouvés sur Le site d’Alan Jackson. Les billets pour tous les spectacles seront mis en vente le vendredi 7 juin, avec 1 $ sur chaque billet vendu reversé à la CMT Research Foundation, une organisation fédérale exonérée d’impôt 501(c)(3), chaque don étant doublé par un groupe du CMTRF. donateurs, selon un communiqué de presse.