Une légende country décède à 89 ans – Hollywood Life

Crédit d’image : Donn Jones/Shutterstock

Le cœur du monde de la musique country est brisé parce que Loretta Lynn est mort. La chanteuse légendaire, qui a eu 90 ans en avril, est décédée le 4 octobre après une longue bataille contre de nombreux problèmes de santé, dont un accident vasculaire cérébral débilitant en 2017 et une fracture de la hanche en 2018, qui ont mis fin à sa carrière de tournée. La nouvelle de la mort de la chanteuse “Coal Miner Daughter” est venue via une déclaration de son représentant à TMZ.

Trois ans avant sa mort, Radars en ligne a rapporté que la santé de Loretta était défaillante et que l’icône de la musique country passait ses derniers jours dans une résidence-services en 2019. Elle aurait eu besoin d’une marchette ou d’un fauteuil roulant pour se déplacer, et sa vision était « compromise ». Beaucoup de ses amis célèbres ont été informés de l’aggravation de son état et auraient fait le voyage pour lui rendre hommage et lui dire au revoir. La chanteuse n’avait pas fait de tournée majeure depuis qu’elle s’était cassé la hanche en 2017. Malgré des problèmes de santé, Loretta a tout de même sorti un autre album studio, son 50e, en mars 2021. Le disque, intitulé Encore assez de femme, s’est vanté de collaborations avec de nombreux autres grands pays comme Carrie Underwood, Reba McEntire, Tanya Tuckeret Margo Price.

Loretta Lynn (née Webb) est née à Butcher Hollow, Kentucky, le 14 avril 1932. Deuxième de huit enfants, Loretta a développé un amour du chant tout en se produisant à l’église en tant que jeune fille. Elle a clairement été élevée dans une famille musicale comme trois de ses frères et sœurs – cristal gayle, Peggy Sue Wrightet Willie “Jay” Lee Webb – trouverait également le succès dans la musique country. Après avoir épousé Oliver “Doolittle” Lynn en 1948, elle a déménagé dans l’État de Washington alors qu’elle était enceinte du premier de leurs sept enfants. Pendant qu’il travaillait dans des camps de bûcherons, elle s’occupait de leurs quatre enfants…Betty Sue, Jack Benny, Ernest Ray, 67 et Clara Marie, 69, (jumeaux Jean Peggy et Patsy Eileen, 57 ans, serait né en 1964). Avec les encouragements de son mari, Loretta a continué à chanter en se produisant dans des salles locales. Elle a coupé son premier single, “I’m a Honky Ton Girl”, au début des années 1960, lançant une carrière qui s’étendrait sur cinq décennies.

Elle a dominé les charts avec “Don’t Come Home A Drinkin ‘(with Lovin’ On Your Mind)”, par Biography.com, et l’a suivi avec le morceau qui serait sa chanson signature: “Coal Miner’s Daughter”. Bien qu’elle soit une artiste solo à succès, Loretta restera également dans les mémoires pour son travail avec le regretté Conway Twitter. Elle a remporté son premier Grammy en 1972 pour le duo “After the Fire Is Gone” et ils feraient équipe pour des chansons comme “Lead Me On”, “As Soon As I Hang Up The Phone” et “I Can’t Love”. Vous en avez assez.

Loretta écrira plus de 160 chansons, sortira plus de 70 albums et vendra plus de 45 millions de disques dans le monde. Elle a été intronisée au Country Music Hall of Fame en 1988, au Country Gospel Music Hall of Fame en 1999, et présidente Barack Obama lui a décerné la médaille présidentielle de la liberté en 2012.

Elle est restée mariée à Oliver jusqu’à sa mort en 1996. Son fils Jack Benny est décédé à 34 ans en 1984 alors qu’il tentait de franchir une rivière près du ranch familial du Tennessee. Sa fille Betty Sue est décédée d’emphysème en 2013 à l’âge de 64 ans. Loretta laisse dans le deuil ses frères et sœurs, ses enfants et ses nombreux petits-enfants.