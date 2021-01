Carey Mulligan joue le rôle de Cassie dans Jeune femme prometteuse. | Merie Weismiller Wallace, SMPSP

Ce que vous pensez de la fin dépend probablement du genre dans lequel vous pensez que le film appartient.

Vous aimerez peut-être le nouveau film Carey Mulligan Jeune femme prometteuse. Vous pourriez le détester. Vous pourriez y être indifférent. Mais une chose semble presque certaine: vous aurez des sentiments forts quant à sa fin.

La plupart de Jeune femme prometteuse semble être un riff intelligent sur les films d’exploitation, où quelqu’un qui a été lésé a sa revanche. Mulligan joue Cassie, dont la meilleure amie, Nina, a été violée alors qu’ils étaient à l’école de médecine. Bien que Nina ait signalé le viol et bien qu’il y ait eu des preuves vidéo, personne à l’école n’a pris ses allégations au sérieux et n’a puni les auteurs. Nina et Cassie ont toutes deux quitté l’école, et il est fortement sous-entendu que Nina est décédée plus tard par suicide.

Maintenant, Cassie venge régulièrement Nina en allant dans les bars et en faisant semblant d’être ivre. Inévitablement, un homme la ramène chez elle, et inévitablement, il essaie de coucher avec elle sans son consentement clair. Avant qu’il ne puisse le faire, elle révèle sa ruse, lui parlant de manière convaincante et le terrifiant à la pensée de ce qu’il a failli faire. (Inévitablement, les hommes essaient de retourner leur situation difficile sur Cassie, mais le film ne prend pas leur refoulement au sérieux, à son honneur.)

Le plan de Cassie implique également une vengeance plus directe sur les personnes qu’elle blâme pour la mort de Nina, y compris un ancien ami qui les a laissés tous les deux en l’air, l’avocat qui a défendu le violeur de Nina devant le tribunal et le doyen du collège. Mais la personne en tête de liste de Cassie, comme vous vous en doutez, est le violeur de Nina, Al. Et Al est sur le point d’avoir un enterrement de vie de garçon.

Spoilers majeurs pour Jeune femme prometteuse suivre.





Cassie obtient le lieu de la fête d’Al de Ryan, le gars avec qui elle sort pendant une grande partie du film, jusqu’à ce qu’elle se rende compte que lui aussi n’a rien fait pour aider Nina alors qu’elle était violée devant de nombreuses personnes lors d’une fête . (Jeune femme prometteuse ne décrit jamais ce qui est arrivé à Nina, ni ne dit vraiment ce qui s’est passé, mais vous comprenez précisément ce qui s’est passé tout de même parce que l’histoire de Nina est si tristement commune dans notre propre monde.)

Alors Cassie se déguise en strip-teaseuse et se présente à l’enterrement de vie de garçon d’Al, où elle effectuera son dernier acte de vengeance: graver le nom de Nina dans la peau d’Al après l’avoir menotté au lit.

Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Et c’est à ce moment-là que le film passe de bon à excellent pour moi – et perd beaucoup d’autres personnes.

C’est comme ressentir Jeune femme prometteuseL’intrigue entière a été rétro-conçue à partir de ce qui se passe à la fin



Gracieuseté de Focus Features La présence de Max Greenfield dans le rôle de Joe donne à la dernière section de ce film la sensation d’un Nouvelle fille l’épisode a terriblement mal tourné.

Alors, voici ce qui se passe: Al se libère de ses attaches et étouffe Cassie avec un oreiller. Elle meurt. Le film change ensuite de perspective pour suivre Al et son ami Joe alors qu’ils tentent de dissimuler leur crime. Plus tard, lors du mariage d’Al, le dernier acte du plan de Cassie se déroule alors que les flics se présentent pour arrêter Al pour le meurtre de Cassie. Elle avait envoyé le lieu de l’enterrement de vie de garçon à l’avocat plein de remords qui avait déjà défendu Al dans l’affaire de viol, avec un avertissement qu’elle prévoyait d’y être, au cas où elle disparaîtrait. Il a contacté la police. Al est allé en prison après tout.

Ces développements sont beaucoup à entasser dans les 15 dernières minutes d’un film, même si vous acceptez cela Jeune femme prometteuse a déjà entassé beaucoup d’autres incidents dans son histoire avant cela. Mais voir la mort de Cassie m’a fait réaliser ce que l’écrivain / réalisateur Emerald Fennell avait toujours fait: elle nous obligeait à voir à quel point le point de vue de gars comme Al a imprégné notre culture pop.

«La soirée entre célibataires va vers le sud quand la strip-teaseuse et / ou la travailleuse du sexe meurt» est un cliché à ce stade, mais la plupart des histoires de cette bande particulière sont racontées du point de vue des participants à l’enterrement de vie de garçon, pas de celui de la strip-teaseuse ou de la travailleuse du sexe . Car Jeune femme prometteuse est tellement centré sur Cassie que le passage soudain à un scénario qui donne l’impression d’appartenir à un autre film est incroyablement choquant. Pourtant, cette qualité discordante a un but: elle aide les téléspectateurs à se rendre compte que la version la plus typique de ce film transformerait la strip-teaseuse en un cadavre jetable jamais lui permettre d’être le protagoniste.

« À quoi ressemble cette histoire du point de vue de l’un des personnages mineurs? » est une question utile pour tout écrivain à se poser sur ce qu’il écrit. Mais ce que Fennell a fait en Jeune femme prometteuse se concentre sur un trope entier via le point de vue de la personne le plus souvent traitée comme un sacrifice nécessaire pour faire avancer l’intrigue.

En fait, je serais très surpris si Jeune femme prometteuse n’a pas été rétro-ingénierie, juste un petit peu, de « À quoi ressemble l’histoire de la strip-teaseuse qui meurt à l’enterrement de vie de garçon si elle est racontée du point de vue de la strip-teaseuse? » En nous rappelant par la force de quelle histoire ce serait normalement – à savoir Al et Joe – Jeune femme prometteuse aiguille un peu le public pour reconsidérer tous les cadavres de femmes sans nom que nous avons vus dans d’autres films et émissions de télévision, ceux qui lancent une histoire sur les hommes dans leur vague proximité, parfois les hommes qui ont réellement tué ces femmes.

Cela nous met aussi au défi de déplacer notre empathie de Cassie à Al ou Joe avec ce choix. Le public a tendance à couper beaucoup de jeu à un protagoniste, et une fois que Cassie est morte, Jeune femme prometteuse manque entièrement de protagoniste. Al pourrait intervenir pour combler ce vide. Après tout, aucun de nous ne voudrait qu’une femme vengeresse sculpte le nom de sa meilleure amie dans notre peau.

C’est pourquoi la fin du film – où Cassie envoie Al en prison d’outre-tombe – est si importante. Sans cela, le film ne se terminerait pas simplement sur une note déprimante; cela saperait activement tout ce qui s’est passé auparavant et risquerait de laisser aux téléspectateurs le souvenir principal d’un autre homme terrible qui s’en sortait avec une chose terrible.

Mais oui, les dernières étapes du plan de Cassie sont un peu invraisemblables. Ou sont-ils?

La question de quel genre Jeune femme prometteuse appartient à est très important pour sa fin



Gracieuseté de Focus Features L’histoire de Cassie chevauche trois genres distincts à la fois.

Avant Jeune femme prometteuse devient un film sur un enterrement de vie de garçon qui a mal tourné, il oscille avec agilité entre trois genres très différents: la comédie romantique, le thriller d’exploitation et l’étude des personnages. Le genre auquel il appartient le plus correctement est le dernier, car l’action du film est principalement consacrée à essayer de comprendre ce qui motive Cassie. Mais pour comprendre ce qui motive Cassie, il faut la suivre alors qu’elle terrifie les gars qui la ramènent à la maison du bar ou confronte les personnes qu’elle tient responsables de la mort de Nina (le complot à suspense d’exploitation du film). Et puis il faut aussi voir qui est Cassie dans le cadre de sa relation avec Ryan (son côté rom-com).

Mais Jeune femme prometteuseLes moments de conclusion de Cassie, lorsque le plan de Cassie fait tomber Al à son propre mariage, le film place toutes ses puces sur le thriller d’exploitation. La comédie romantique est terminée, Ryan ayant été jugé aussi merdique que tous les autres gars. Et depuis que Cassie est morte, l’étude du personnage est également terminée, car nous ne pouvons plus avoir plus d’informations sur elle. En effet, si le film était une pure étude de personnages, Al et Joe se seraient probablement enfuis avec un meurtre. Mais parce que Jeune femme prometteuse a laissé une carte de thriller d’exploitation dans sa manche, il réussit un dernier tour.

Les thrillers d’exploitation impliquent souvent des personnes traditionnellement défavorisées qui s’attaquent aux personnes qui détiennent tout le pouvoir. Cassie, par exemple, est une femme qui se bat contre la culture du viol et le patriarcat, donc les gens qu’elle affronte sont des mecs ivres de merde qui se croient gentils. Les thrillers d’exploitation se terminent presque toujours par une sorte de victoire pour le héros, aussi ironique soit-il. Même si le héros meurt, une certaine justice sera rendue. (Un autre exemple célèbre, tiré d’un autre film qui utilise les pièges du thriller d’exploitation à ses propres fins: Kill Bill, qui se termine avec son héros qui s’enfuit au coucher du soleil après avoir tué tous ceux qui l’ont utilisée, maltraitée et opprimée.)

Une fin de thriller d’exploitation est précisément la fin Jeune femme prometteuse sert. De nombreux téléspectateurs pourraient rechigner au fait que beaucoup de choses doivent aller bien pour que le plan de Cassie fonctionne: elle doit espérer que l’avocat fera ce qu’il faut, elle doit espérer que les flics prendront au sérieux un message d’outre-tombe, elle doit même programmer une série de textes à envoyer à Ryan (qui assiste au mariage d’Al) précisément au bon moment pour un impact dramatique maximal.

Dans le contexte d’un thriller d’exploitation, tout cela est tout à fait raisonnable. Jeune femme prometteuseLa séquence de fin en cascade n’est pas plus incroyable que, disons, Cassie rentre à la maison avec des dizaines d’hommes, les humilie et les effraie, puis ne rencontre aucun problème si ce n’est que les gars se fâchent contre elle. Dans ce genre, les règles de la réalité sont légèrement étirées à juste titre.

J’ai un test que j’applique parfois à des œuvres de fiction, en particulier des films. Je l’appelle le « Serait-ce un film sinon? » tester. Je veux dire par là que si je trouve quelque chose qui se passe dans un film invraisemblable mais pas impossible, je me demande si le film aurait autant de succès sans lui. La mise en place du plan de Cassie étire certainement la crédulité, mais vous pouvez également expliquer, plus ou moins, comment elle y parvient. C’est invraisemblable mais pas impossible. Et à mon avis, l’histoire de Cassie ne ferait pas vraiment un film sans sa vengeance posthume. Sa mort aurait finalement montré à quel point les femmes jetables sont dans un monde dirigé par des hommes, un point qui Jeune femme prometteuse a fait et subverti plusieurs fois au moment où elle meurt.

Si nous imaginons les événements de ce film se déroulant dans la vraie vie, la seule façon pour eux de s’élever au niveau d’une histoire qui, par exemple, ferait l’actualité nationale (ou au moins l’un des subreddits de nouvelles inhabituels les plus populaires) serait si Cassie a en fait réussi le dénouement improbable du film. Par conséquent, Jeune femme prometteuse ne serait pas un film sans ses derniers instants. Ils ont mis un arc sur quelque chose qui a résolument refusé de se faire mettre un arc pendant la majeure partie de son temps de fonctionnement.

Si tout cela ressemble un peu à écrire un problème d’histoire de classe de mathématiques à l’envers de sa réponse, eh bien, c’est le cas. Sorte de. Fennell contorsionne plusieurs événements de son film pour arriver à sa scène finale, une approche qui ressemble à une triche dans une étude de personnage mais qui joue comme triomphante dans un thriller d’exploitation.

Mais je pense que c’est aussi la clé de son argument plus large. Le monde dans lequel nous vivons et les histoires que nous racontons sont tellement biaisées vers le point de vue de gars fades, hétéros, blancs et cis, que nous devons imaginer une femme hyper-intelligente avec une soif inextinguible de vengeance qui les frappe de l’au-delà. la tombe pour contempler quelque chose comme la justice. Alors qu’est-ce que cela dit sur le monde dans lequel nous vivons et les histoires que nous racontons?