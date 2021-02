Une leçon sur l’offre et la demande? Une femme de 90 ans à Seattle marche 10 km dans la neige pour se faire vacciner contre le Covid-19

La campagne de marketing pour le vaccin Covid-19 peut se taper dans le dos: une femme de 90 ans de Seattle était prête à braver l’une des pires tempêtes de neige de l’année pour se faire vacciner, parcourant un total de six miles jusqu’à l’hôpital et retour. .

Frances Goldman avait sauté à travers les cerceaux pour obtenir son rendez-vous pour le vaccin, bombardant les pharmacies et les hôpitaux locaux d’appels téléphoniques tous les matins et de fréquentes visites sur le site Web, et même demandant de l’aide à des amis et à sa famille à New York et en Arizona avant de finalement réussir à fixer un moment. Dimanche matin à l’hôpital pour enfants de Seattle.

Lorsque la neige est arrivée samedi, elle a réalisé qu’elle ne pourrait peut-être pas se rendre à l’hôpital, qui se trouvait à un peu plus de trois miles de chez elle dans le quartier de Sand Point. Heureusement, après avoir fait un essai sur une partie du parcours la veille de son rendez-vous, elle était convaincue qu’elle n’aurait pas à risquer sa vie sur les routes enneigées pour obtenir le vaccin qu’elle voulait si désespérément.

Alors que Goldman a déclaré au New York Times que le rendez-vous s’était déroulé sans heurts, évoquant les souvenirs du sentiment général de soulagement de la société lorsque le vaccin contre la polio a fait ses débuts et qu’elle – une jeune mère à l’époque – a emmené ses enfants se faire vacciner, elle a été déçu par la façon dont le système avait changé.

Alors que le déploiement de la polio était «fait de manière très organisée», Dit-elle, le système Covid-19 était un gâchis.Il n’y a aucune excuse pour que cela soit fait comme c’était», S’est plaint Goldman. « C’était non organisé, complètement non organisé. »

Goldman n’a pas dit quelle version du vaccin elle avait reçue, bien qu’elle ait dit au New York Times qu’elle prévoyait de se rendre à son deuxième rendez-vous le mois prochain.

Alors que les personnes âgées et les travailleurs de première ligne ont été priorisés pour l’accès au vaccin dans la plupart des endroits, les autorités sanitaires ont du mal à répondre à la demande car on s’attend généralement à ce que la vie revienne à «Ordinaire»À nouveau une fois que tout le monde est vacciné. Certains experts de la santé préviennent que le pays portera probablement des masques pendant des années, tandis que les voyages d’affaires et les grands événements publics resteront un lointain souvenir. De plus, il reste à voir si les vaccins réduisent la transmission du Covid-19.

Le président Joe Biden a déclaré plus tôt cette semaine que les États-Unis disposeraient de suffisamment de vaccins Covid-19 pour tous les résidents d’ici la fin juillet, bien que cela ne garantisse pas qu’ils puissent être correctement distribués d’ici là.

