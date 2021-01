Une leçon de survie technologique

Cet article fait partie de la newsletter On Tech. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine. L’une des entreprises les plus ennuyeuses de l’industrie technologique offre des leçons sur la façon dont les superstars comme Google et Facebook pourraient réussir à survivre aux poursuites gouvernementales et à d’autres menaces existentielles. Je parle du fabricant de puces informatiques Qualcomm, qui a nommé mardi un nouveau patron et semble avoir traversé des crises interminables que de nombreuses personnes – moi-même inclus – la pensée pourrait faire tomber l’entreprise. Qualcomm peut indiquer une voie pour d’autres entreprises technologiques qui sont maintenant confrontées à ce qu’elles ont traversé: menaces de litiges radicaux, nouvelles réglementations potentielles, finances incertaines et hurlements de nombreux partenaires commerciaux. L’entreprise a montré qu’avec suffisamment de patience, d’argent, d’avocats, de chance et de produits dont les gens ont vraiment besoin, il est possible de garder le cap et de sortir relativement indemne d’années de drame.

Il s’agit soit d’un récit réconfortant de survie, soit d’une leçon déprimante que les entreprises riches peuvent surmonter leurs problèmes. Peut-être un peu des deux? Si vous n’êtes pas familier avec Qualcomm, sachez simplement qu’il n’y aurait pas de vie numérique telle que nous la connaissons sans l’entreprise. La technologie de Qualcomm est responsable de la connexion des smartphones à Internet, et pendant des années, elle a été l’une des entreprises technologiques les plus importantes auxquelles vous ne pensez probablement jamais. Mais Qualcomm a également été constamment au bord d’une falaise, car il gagne de l’argent d’une manière qui lui a valu peu d’amis. La plupart de ses bénéfices proviennent de la facturation de frais à des sociétés de smartphones comme Samsung et Apple pour utiliser la technologie brevetée par Qualcomm. Les fabricants de smartphones doivent généralement payer Qualcomm pour ses brevets, qu’ils achètent ou non ses puces. Les frais ont tendance à être basés sur le prix de vente éventuel du téléphone. Beaucoup des plus gros clients de Qualcomm – y compris Apple – et ainsi beaucoup Gouvernements que je perdu Count a déclaré que les stratégies de tarification et commerciales de Qualcomm étaient inhabituelles et que la société intimidait injustement les clients et fauchait ses concurrents.

Tous ces combats auraient pu forcer l'entreprise à se séparer ou même à faire faillite. Qualcomm a maintenu pendant tout ce temps que sa conduite était juste et appropriée. Et la société a surtout été confirmée. Le nouveau directeur général de la société prend le relais avec une grande partie du litige et Qualcomm est sur le point d'être un gagnant de la prochaine génération de smartphones avec des connexions cellulaires 5G. Mon collègue Don Clark, qui en sait plus sur les sociétés de puces informatiques que 99,9% des humains, a également déclaré qu'il était surpris que Qualcomm ait surmonté ses défis. «Je pense que Qualcomm est jolie», m'a dit Don. Il a ajouté qu'il s'était trompé à plusieurs reprises à propos de Qualcomm auparavant, et que la société se bat toujours contre des poursuites et fait face à la concurrence des fabricants de smartphones, y compris Apple, qui fabriquent davantage leurs propres puces informatiques.

Les ventes de Ford ont chuté de 15% en 2020 en raison de la pandémie et des changements de modèle. Ce qui est arrivé à Qualcomm est à certains égards unique à cette entreprise étrange, mais il a également des échos dans les combats qui se déroulent maintenant contre des géants de la technologie comme Google, Facebook et Apple. Comme Qualcomm, la question qui pèse sur ces superpuissances est de savoir si elles réussissent parce qu’elles sont douées dans ce qu’elles font ou parce que les entreprises ont truqué le système. Qualcomm a également montré un effet boule de neige des controverses. Une fois qu’un gouvernement ou un partenaire commercial a commencé à remettre en question les frais et les tactiques commerciales de Qualcomm, cela a encouragé d’autres régulateurs, clients et critiques à s’entasser également. Nous voyons cela avec les géants de la technologie maintenant. Je ne prédis pas que Big Tech, comme Qualcomm, sortira pour la plupart indemne et inchangée des poursuites antitrust et d’autres combats. Mais cette entreprise me rappelle que le bruit et la fureur de savoir si une entreprise triche pour gagner pourrait en fin de compte ne pas être si grand.

Combien les travailleurs de la technologie sont payés Avec un groupe d’employés de Google annonçant cette semaine qu’ils avaient formé un syndicat pour avoir plus de force pour négocier des problèmes sur le lieu de travail tels que le harcèlement sexuel et l’éthique technologique, j’ai pensé que c’était le bon moment pour vérifier la rémunération des employés des centrales technologiques américaines. Les chiffres montrent à la fois la fortune considérable de certains travailleurs de la technologie par rapport à la plupart des Américains et la grande divergence entre les entreprises. Il y a aussi beaucoup de ces chiffres omis. Voici les chiffres de rémunération annuels les plus récents pour le travailleur type de ces entreprises, à partir de documents publiés pour les assemblées annuelles des actionnaires: Alphabet (société mère de Google): 258 708 $ Facebook: 247 883 $ Microsoft: 172 142 $ Pomme: 57 783 $ Amazone: 28848 $ (36640 $ pour les travailleurs à temps plein aux États-Unis) À titre de comparaison, le salaire typique des travailleurs à temps plein toute l’année aux États-Unis était environ 52000 $ en 2019. En dehors d’Amazon, ces entreprises ne divulguent que le salaire calculé à partir de leurs effectifs mondiaux. * Une chose qui saute aux yeux est la rémunération relativement faible d’Apple et d’Amazon par rapport au reste de Big Tech. (Amazon a plus d’informations ici sur les avantages sociaux qui ne sont pas pris en compte dans le chiffre de la rémunération.) Une des principales raisons à cela est la composition du personnel des entreprises. Apple compte un grand nombre d’employés dans ses magasins de détail. Et une grande partie de la main-d’œuvre mondiale en croissance rapide d’Amazon, qui compte plus de 1,2 million de personnes, travaille dans des entrepôts et des centres de tri de colis. Les rangs des employés de Google et Facebook sont principalement des employés de bureau occupant des emplois relativement bien rémunérés comme les ingénieurs.