« Une leçon de football »: la Suède HAMMER l’équipe féminine des États-Unis lors du match d’ouverture olympique pour mettre fin à une séquence de 44 matchs sans défaite des Américaines

Les États-Unis se sont dirigés vers les Jeux retardés de cette année avec une grande partie de l’équipe qui a remporté la Coupe du monde en France en 2019, avec Alex Morgan commençant contre la Suède et la reine du football de justice sociale Megan Rapinoe sur le banc des remplaçants.

Les Américains voulaient aussi se venger après avoir été éliminés par les Suédois aux tirs au but en quarts de finale des derniers Jeux olympiques de Rio de Janeiro.

Mais devant les tribunes vides du stade de Tokyo, ce sont les Suédois qui se sont déchaînés lors du match d’ouverture du groupe G.

Blackstenius a ouvert le score à la 25e minute lorsqu’elle a jeté un coup d’œil de la tête à travers le but et dans le filet d’un centre de Sofia Jakobsson.

Merecía el gol Suecia, dominio, generando numerosas ocasiones y exigiendo constantmente intervenir a Naeher. USA ha tenido 2, pero ha estado desaparecida y sufriendo en defensa.Asiste Jakobsson (somos muy team Sofia) et marca Blackstenius. #Tokyo2020pic.twitter.com/h1oMaxZjKL – Chantal Reyes (@cchantalreyes) 21 juillet 2021

L’attaquant de 25 ans était de nouveau sur la cible à la 54e minute lorsque les États-Unis n’ont pas réussi à gérer un corner, permettant à Amanda Ilestedt de se diriger vers le poteau avant que Blackstenius ne prenne le rebond.

La déroute était terminée lorsque la star de la Juventus Hurtig a dirigé un centre de Hanna Glas au cours des 20 dernières minutes.

⚽ #LE FOOTBALL : 3-0 ! Lina Hurtig redirige un centre de la tête au fond du filet et marque le troisième but du match pour la Suède.@Tokyo2020#Tokyo2020#RColympiquespic.twitter.com/z7d0knjhP0 — Radio-Canada Sports (@RC_Sports) 21 juillet 2021

Les États-Unis ont frappé le poteau grâce à Rose Lavelle et Christen Press, mais ce fut une victoire retentissante pour les Suédois qui ont mis fin à une remarquable série de 44 matchs sans défaite pour leurs rivaux américains.

En ligne, les fans et les experts ont été choqués par la facilité avec laquelle les États-Unis, quadruples médaillés d’or, ont été balayés.

Certains ont suggéré que les Suédois avaient enseigné à leurs rivaux largement vantés un « leçon de foot » comme d’autres l’ont dit, l’équipe de Vlatko Andonovski avait été « déchiré. »

BUT! Hurtig rentre chez lui. La Suède en tête #USWNT 3-0. C’est un résultat choquant pour l’équipe des États-Unis dans leur #Tokyo2020 Ouverture des Jeux Olympiques. – Joe Prince-Wright (@JPW_NBCSports) 21 juillet 2021

Les favoris du tournoi, les États-Unis, sont absolument déchirés par la Suède ici. Un gros résultat dans l’ensemble du tournoi #SWEUSA#Tokyo2020 – Kieran Gallop (@kierangallop00) 21 juillet 2021

Il s’agit d’une performance UNREAL de Suède. Je n’ai jamais vu les États-Unis lutter autant contre une équipe. Quand ils ont perdu dans le passé, c’était des matchs sur le fil du rasoir, mais la Suède vole en ce moment. Quelle déclaration d’intention ! #SWEUSA – Lydia Smith (@LydSmiz) 21 juillet 2021

Jamais stressé, dominé du début à la fin. Les gens disent que les États-Unis sont les favoris, mais je ne peux pas le voir. Suède on se régale mec, pas de foot ici, une leçon de foot #Tokyo2020 – Siavoush Fallahi (@SiavoushF) 21 juillet 2021

La Suède termine 3-0, tout à fait méritée, aurait pu être quatre ou cinq, même si les États-Unis touchaient deux fois le poteau à la suite d’attaques rares. Un résultat bluffant qui ouvre grand le tournoi olympique féminin. Les États-Unis devraient toujours faire des QF, mais leur aura est brisée – Glenn Moore (@GlennMoore7) 21 juillet 2021

La réunion avait été présentée comme une « match de rancune » par certains dans la presse américaine auparavant, étant donné que les Américains avaient été exclus des Jeux il y a cinq ans lors d’une fusillade par les Suédois – à la suite d’un match nul 1-1 dans lequel Blackstenius avait également marqué.

Les Suédois et les États-Unis sont des ennemis familiers lors des grands tournois, s’étant rencontrés six fois lors des dernières Coupes du monde et disputant une troisième rencontre aux Jeux olympiques avec leur match à Tokyo.

Les États-Unis devront désormais rebondir lors de leur deuxième match de groupe contre la Nouvelle-Zélande le 24 juillet, avant d’affronter l’Australie lors de leur dernier match de groupe mardi.

La Suède s’apprête à rencontrer l’Australie samedi avant d’affronter les Kiwis le 27 juillet.