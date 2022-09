Une leçon de civisme – Shaw Local

Comment ce pays a-t-il été fondé ? En révolution.

Contre quoi? Contre les abus de pouvoir du gouvernement.

Pourquoi les pères fondateurs ont-ils écrit la Constitution ? Pour nous protéger de notre propre gouvernement.

Comment? Par un système de freins et contrepoids.

Cela s’applique-t-il aux collectivités locales ? Oui. Dans les gouvernements locaux, la branche exécutive est le personnel, qui veut invariablement un gouvernement plus important. Le travail du conseil est d’être un contrôle sur la bureaucratie.

Que doit faire un membre du conseil ? Méfiez-vous des contribuables en vous assurant que le gouvernement fournit tous les services et seulement ceux qu’il devrait fournir, au bon niveau et au coût le plus bas possible. Les administrateurs devraient être un frein à la bureaucratie – des sceptiques, pas des pom-pom girls.

Est-ce ce qui se passe ? Presque jamais.

Les gens se présentent au conseil des parcs parce qu’ils veulent plus d’argent pour les parcs. Les gens se présentent à la commission scolaire parce qu’ils veulent plus d’argent pour les écoles. Même les membres du conseil municipal en viennent rapidement à s’identifier à « leur » gouvernement et à le défendre contre tout « plaignant ». Ils croient que le gouvernement est la ville, et donc rendre le gouvernement plus grand équivaut à rendre la ville meilleure.

Comment pouvons-nous régler ceci? Courir pour le bureau. Nous avons besoin de gens normaux et modérés qui veulent juste que le gouvernement fonctionne efficacement. Si vous ne courez pas, les panneaux seront, par défaut, dirigés par les pom-pom girls. Siéger à un conseil d’administration ne nécessite pas de compétences particulières et ne prend pas un temps excessif. Il faut maintenir une distance professionnelle vis-à-vis du personnel, un certain scepticisme, l’indépendance nécessaire pour demander des conseils extérieurs et un peu d’humilité face aux questions.

Steve Willson

Lakewood