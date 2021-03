«Bienvenue à bord, mesdames et messieurs», nous avons l’habitude d’entendre les agents de bord dire par interphone avant le décollage.

Mais lorsque vous voyagez avec Air Canada, vous entendez plutôt: «Bienvenue à bord,Tout le monde. »

La compagnie aérienne a commencé à utiliser un langage non sexiste en 2019 pour que tout le monde se sente «à l’aise et respecté», a déclaré un porte-parole d’Air Canada à CTV News.

Air Canada se joint à un nombre croissant d’entreprises, de gouvernements locaux et d’institutions religieuses qui mettent à jour leurs politiques, manuels et textes de culte pour utiliser un langage plus inclusif, rapporte NorthJersey.com, qui fait partie du réseau USA TODAY.

Langage spécifique au genre,«il» en particulier, en tant que terme fourre-tout, peut perpétuer les normes patriarcales qui mettent les femmes et les personnes non binaires mal à l’aise pour postuler à un emploi, se présenter aux élections et prier dans les lieux de culte, disent les experts.

Walmart, par exemple, a encouragé les employés à afficher leurs pronoms personnels sur des épinglettes. L’Église épiscopale a adapté le langage pour permettre aux femmes d’occuper des postes de direction. Et, après une poussée de la résidente locale Linda Hogoboom, la ville de Boonton, New Jersey, a mis à jour le titre de ses représentants, des échevins aux membres du conseil municipal.

« Ce qui a commencé comme toute cette pression neutre en faveur du Conseil des échevins est rapidement devenu cette notion de représentation à un tout autre niveau », a déclaré Hogoboom.

Des communications formelles telles que « Bienvenue, mesdames et messieurs » peuvent aliéner les personnes qui ne s’identifient pas comme des hommes ou des femmes, a déclaré Deena Fidas, directrice générale d’Out & Equal Workplace Advocates, une organisation à but non lucratif.qui éduque les entreprises à favoriser des lieux de travail inclusifs pour les employés LGBTQ.

« Il existe une multitude de façons dont les gens peuvent transmettre ce sentiment de respect et d’enthousiasme sans s’appuyer sur les tropes de genre », a déclaré Fidas.

Mais les anglophones apprennent des systèmes et des modèles qui, pour beaucoup, sont difficiles à désapprendre et nécessitent une «intervention» pour changer, a déclaré William Leap, professeur émérite à l’Université américaine qui étudie la théorie, le langage et l’anthropologie queer.

Cela peut être plus simple pour les personnes non binaires qui utilisent les pronoms « ils » et leurs alliés parce qu’ils ont un investissement personnel, ou pour les personnes plus jeunes qui « n’ont pas le bagage que les personnes âgées font et qui ne pensent pas non plus au sexe et la sexualité comme le font certaines personnes plus âgées », a déclaré Leap.

As-tu vu? Les verrouillages pandémiques ont donné aux jeunes la liberté d’explorer les identités de genre

« Il est impératif d’évoluer » vers un langage neutre

Les stéréotypes linguistiques peuvent être difficiles à surmonter, selon une étude publiée par le National Center for Biotechnology Information. Les gens sont habitués à un langage sexué – des mots qui ont un biais vers un sexe particulier, comme «serveuse» – et le biais linguistique apparaît à un jeune âge, selon l’étude.

Même lorsqu’on leur a dit que les pronoms masculins, «il» et «lui», étaient censés être génériques et inclure tous les genres, les lecteurs de l’étude représentaient toujours des hommes.

Ces dernières années, la prise de conscience s’est développée autour des pronoms personnels. Les gens portent des épingles qui disent «elle / elle» ou «il / lui», ou incluent des pronoms dans les signatures de courrier électronique. Les personnes qui identifient en dehors des moules binaires masculins et féminins utilisent souvent des pronoms «ils», bien qu’il existe plusieurs autres pronoms neutres que les gens peuvent utiliser, tels que «ze» et «xe».

La Suède a officiellement ajouté un troisième pronom non sexiste – «poule» – à son vocabulaire en 2015comme alternative à « hon » (elle) ou « han » (il). Il est devenu l’un des principaux pays au monde pour l’égalité des LGBTQ, selon Rainbow Europe.

Les chercheurs Margit Tavits et Efrén O. Pérez ont étudié les pronoms neutres en Suède et ont constaté une amélioration des attitudes des gens à l’égard de l’égalité des sexes, des femmes et des personnes LGBTQ.

Ils ont constaté que les gens avaient moins de préjugés en faveur des rôles et des catégories de genre, et que la proéminence mentale des hommes diminuait, selon un article publié dans les Actes de la National Academy of Sciences.

Un autre à découvrir:Beaucoup de femmes abandonnent les routines de beauté pour de bon

L’adoption d’un langage non sexiste a été un «mouvement ascendant» aux États-Unis, a déclaré Tavits. Elle dirige le département de science politique de l’Université de Washington à Saint-Louis.

Si les changements doivent être acceptés dans leur ensemble, a-t-elle dit, le capitalisme pourrait fournir une incitation.

«Les entreprises sont incitées à être inclusives», a déclaré Tavits. « Ils veulent vendre à autant de personnes que possible, et si l’utilisation d’un langage non sexiste attire plus de clients, c’est ce qu’ils adopteront. »

Rendre la religion neutre du point de vue du genre

Un langage non sexiste a ses racines dans le mouvement féministe, a déclaré Fidas. Les théologiennes féministes ont plaidé pour que les femmes soient ordonnées prêtres dans l’Église épiscopale, et elles ont gagné ce combat en 1976.

Les règles de l’Église épiscopale, appelées canons, utilisaient des pronoms masculins et impliquaient que seuls les hommes devraient être ordonnés, a déclaré le Révérend Dr. Ruth Meyers, le doyen des affaires académiques de la Church Divinity School of the Pacific.

« Dans d’autres situations, on pourrait dire que ‘il’ est censé être générique et inclure toutes les personnes, [but] il y a cette duplicité où ceux qui sont au pouvoir peuvent décider quand «il» veut dire homme et quand «il» veut dire tout le monde », a déclaré Meyers.

Lorsque l’église a envisagé d’autoriser les femmes à occuper des postes de direction, les dirigeants ont envisagé de réviser le Livre de la prière commune, le texte que les congrégations utilisent pour le culte. Cela impliquait la création d’un comité axé sur la sensibilité linguistique liée aux femmes.

Les dirigeants de l’Église épiscopale ont ajouté un nouveau canon selon lequel toutes les règles «seraient également applicables aux hommes et aux femmes». Ils ont trouvé des moyens de reformuler le texte d’une manière qui n’attire pas l’attention sur un langage inclusif, mais élimine le langage spécifique au masculin et propose des textes de culte alternatifs, a déclaré Meyers.

L’impact des mots utilisés dans l’église se répercute sur la façon dont les fidèles sont traités à la fois dans les services de culte et à l’extérieur. En utilisant un langage masculin en se référant à Dieu, ce qui amène les gens à envisager Dieu comme un homme, l’église « permet cette légitimation d’une société patriarcale », a déclaré le Révérend Dr. Kelly Brown Douglas, le doyen de l’Episcopal Divinity School à Union Theological Séminaire.

« Nous faisons de Dieu un homme et nous élevons les hommes au niveau du divin et ils deviennent des dieux. Nous affirmons la domination des hommes, qu’ils étaient censés régner parce qu’ils sont les seuls créés à l’image de Dieu », a déclaré Douglas.

L’intégration d’un langage non sexiste, à l’église et ailleurs, ne sera pas facile pour tout le monde. Il est difficile de séparer la langue et la grammaire du «contexte social dans lequel elles sont utilisées», a déclaré Lex Konnelly, titulaire d’un doctorat. candidat à l’Université de Toronto qui étudie la linguistique socioculturelle.

« Souvent, la résistance qui est exprimée à ce type de changement de langue, le changement de langue n’est en réalité que la pointe de l’iceberg », a déclaré Konnelly. « Ce à quoi on s’oppose n’est pas entièrement la langue, mais les changements sociaux en dessous. Souvent, la grammaire est utilisée comme un bouclier pour résister à l’inclusion de communautés particulières dans les espaces publics. »

L’histoire montre que des changements se produisent parce que « tant de discours visibles l’ont mis devant les gens et ont dit que » c’est ainsi que cela doit être « », a déclaré Leap, professeur émérite à l’American University.

C’est ainsi que «queer» est devenu une partie de la langue vernaculaire nationale. Les membres d’ACT UP ont scandé: «Nous sommes ici, nous sommes queer», lors de manifestations pendant la crise du sida, et cet «élan a perturbé les habitudes profondément ancrées» en anglais.

Il faut le courage des gens qui s’expriment pour «faire valoir qu’il existe des alternatives[s]», A déclaré Leap.

Noms inclusifs, visages divers

Dans une petite ville du New Jersey, une femme a passé près d’un an à parler de la nécessité d’incorporer un langage non sexiste dans son gouvernement local.

Linda Hogoboom a écrit des lettres et a pris la parole lors de nombreuses réunions pour exhorter ses dirigeants locaux à Boonton à mettre en œuvre un langage intégrant le genre. Plus précisément, elle voulait que le conseil des échevins de la ville devienne le conseil municipal et que les dirigeants soient qualifiés de «membres du conseil» plutôt que d ‘«échevins».

Les efforts de Hogoboom ont commencé comme une demande d’un langage plus inclusif pour suivre la prise de conscience mondiale des préjugés sexistes et de l’égalité. Mais elle a estimé que le conseil avait ignoré ses demandes de vote sur la question – une lettre qu’elle avait soumise avait été inscrite au compte rendu officiel, mais le conseil ne l’avait jamais reconnue à haute voix. Elle se sentit réduite au silence, mais cela ne fit que faire évoluer sa mission.

« Vous avez besoin d’un langage plus inclusif afin d’apporter plus de diversité afin de vous assurer que… filtrer ce qui [council members] ne pas se sentir important ne se reproduira plus », a déclaré Hogoboom.

Les dirigeants de Boonton ont voté 7-2 au début de 2021 pour changer son titre en conseil municipal. Cela laisse Douvres comme la seule municipalité du New Jersey dirigée par un conseil d’échevins.

Boonton s’est joint à d’autres gouvernements à travers le pays pour envisager de passer à un langage non sexiste. Deux semaines après que le conseil des échevins de la ville du New Jersey soit devenu le conseil municipal, le conseil municipal de North Myrtle Beach, en Caroline du Sud, a voté pour changer la langue sexospécifique dans les ordonnances de la ville.

De nombreuses municipalités du Massachusetts ont adopté de nouvelles conditions pour leur leadership. Toutes les plus de 40 villes de l’État, sauf une, utilisent le titre de «conseil municipal», a rapporté Wicked Local, un autre affilié du réseau USA TODAY.

En outre, un projet de loi passant par l’Assemblée législative du Minnesota, s’il était adopté, inclurait un langage non sexiste dans la constitution de l’État.

Intéressant:Beaucoup sont plus à l’aise dans leur corps pendant la pandémie. Pour certaines personnes LGBTQ, c’est le contraire.

L’inconfort conduit au changement

La langue change et continuera d’évoluer, a déclaré Konnelly.

Depuis que l’Église épiscopale a fait des changements de langue, Douglas, le doyen de l’École épiscopale de divinité, a remarqué plus de femmes dans la Chambre des évêques, et avec cela est venu « une culture et un style de leadership entièrement différents », a-t-elle déclaré.

Out & Equal continue de travailler avec jusqu’à 150 partenaires pour changer également les styles de leadership dans le secteur des affaires. Mais Fidas, son directeur général, reconnaît que les ajustements linguistiques ne seront pas faciles pour tout le monde, tout comme il n’a pas été facile pour le conseil municipal de Boonton de changer de nom. Mais cet inconfort conduit à des espaces de travail et de vie inclusifs, égaux et diversifiés.

« Nous devons toujours nous rappeler que l’inconfort que ressent une personne en faisant évoluer sa propre langue ou son comportement pour faire de la place à quelqu’un d’autre est souvent minuscule par rapport à l’inconfort que ressent une personne plus marginalisée dans une organisation qui ne les inclura pas », a déclaré Fidas. . « [We give] la perspective des gens que «Hé, de cette manière particulière, vous êtes dans la majorité. Comment pouvez-vous cultiver l’empathie et la compassion pour ceux qui ne le sont pas? «

Contactez Sammy Gibbons au (920) 737-6895 ou sgibbons@gannett.com. Suivez-la sur Twitter à @sammykgibbons ou Facebook sur www.facebook.com/ReporterSammyGibbons/.