Une Kényane malentendante entend pour la première fois dans cette vidéo réconfortante

Une vidéo réconfortante qui devient virale montre la réaction d’une fille malentendante qui a entendu quelque chose pour la toute première fois. Cela a été possible à l’aide d’un appareil. Le court clip vidéo est devenu viral sur les réseaux sociaux et a touché les cœurs. Partagée par la marque Wear The Peace, la légende de la vidéo indique que Nestayha est une fille de 7 ans de Wajir et qu’elle a perdu l’ouïe quand elle était jeune après être tombée malade. C’est alors que ses tympans se sont rompus.

« Elle n’a pas pu entendre jusqu’à aujourd’hui. Pour 100 $, vous pouvez donner à un enfant la capacité d’entendre à nouveau », lire plus loin la légende. Dans la vidéo, Nestayha est vue assise sur une chaise. Vous pouvez également voir un homme portant une torche de médecin sur la tête. Il ajuste correctement l’aide auditive pour ses oreilles. C’est à ce moment qu’il installe l’appareil et applaudit pour vérifier si l’enfant de sept ans peut entendre les sons autour ou non. C’est alors que la petite fille se retourne, regarde les environs et comprend alors la source du son. Une fois qu’elle se rend compte qu’elle est capable d’entendre, la petite devient émotive et fond en larmes. Regarde:

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à recueillir des tonnes de commentaires. « L’aide auditive n’est qu’un outil. Si possible : donnez-lui accès à la langue des signes. Cela peut aussi être sa façon de communiquer avec les enfants sourds. Son monde s’ouvrira beaucoup plus. La langue des signes devrait être sa langue maternelle puisqu’elle est sourde. Bénis cette fille », a commenté un utilisateur d’Instagram.

Pendant ce temps, plus tôt, il y avait des rapports sur un restaurant de Pune qui avait gagné des cœurs en ligne pour sa conscience sociale. Le restaurant est géré par un personnel sourd et muet, offrant un emploi à une section qui manque généralement du courant dominant. Un clip, posté sur Instagram, montre le fonctionnement du restaurant. Il s’ouvre sur un invité accueilli par le personnel et passant commande tout en communiquant en langue des signes. Même la carte de menu comporte un langage des signes simple pour aider les clients à passer leurs commandes.

Les réseaux sociaux ont été impressionnés par l’initiative. Beaucoup ont fait remarquer que ce sont des clips comme ceux-ci sur Internet qui font leur journée. D’autres ont mentionné qu’ils ont visité le restaurant nommé Terrasinne et pensent qu’il vaut vraiment la peine d’être visité. Un utilisateur d’Instagram a écrit : « Ça vaut le coup de visiter cet endroit… Une expérience vraiment unique. Ce n’est pas seulement le concept mais la qualité de la nourriture est aussi géniale… Vraiment fan de ce propriétaire qui a proposé cette initiative. Visitez les gars, je suis sûr que vous allez adorer.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici