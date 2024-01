Une Kamala Harris enflammée devient la voix de la campagne Biden sur certaines de ses questions politiques les plus centrales

Waukesha, Wisconsin

CNN

—



Le rôle de la vice-présidente Kamala Harris en 2024 a été mis en lumière cette semaine alors qu’elle a visé directement l’ancien président Donald Trump sur les droits reproductifs, jetant les bases d’un message démocrate central lors des élections de 2024 et dévoilant un rôle plus élevé pour Harris.

La campagne Biden utilise Harris pour aider à mobiliser les électeurs sur l’une des questions potentiellement les plus politiques en 2024 – les droits reproductifs – dans l’espoir de capitaliser sur son attrait auprès d’électeurs plus jeunes et plus diversifiés. La campagne de 2024 s’annonce comme un test politique pour la vice-présidente, qui a fait l’objet de vives critiques au cours de l’administration Biden pour son profil bas perçu.

« L’ancien président Trump a sélectionné – triés sur le volet – trois juges de la Cour suprême parce qu’il avait l’intention qu’ils renversent Roe. Il avait l’intention qu’ils prennent vos libertés. Il est l’architecte de cette crise sanitaire. Et il n’a pas fini », a déclaré mardi un Harris excité, s’exprimant devant une immense toile de fond « Restore Roe » à Manassas, en Virginie.

Les premières années de son mandat de vice-présidente ont été marquées par des missions difficiles qui se sont révélées ingrates – prendre la tête de la diplomatie avec les pays d’Amérique centrale pour tenter d’endiguer l’immigration vers la frontière sud, prendre la tête de la législation sur le droit de vote – ainsi que certains hauts responsables politiques. le profil trébuche. CNN a déjà rapporté que Harris avait fait connaître son mécontentement à l’égard de certaines de ses missions à la Maison Blanche.

Mais maintenant, Harris assume son rôle de porte-parole clé en matière de droits reproductifs, qui devrait être une question centrale pour la campagne Biden alors qu’elle affine son message avant novembre, et elle porte le message sur la campagne électorale avec une énergie renouvelée qui a été pleinement mis en évidence dans les discours récents.

Le vice-président a été bien placé pour envoyer le message de l’administration à travers le pays au cours d’une tournée d’une semaine, en s’appuyant sur des témoignages pour souligner les impacts du renversement de l’arrêt Roe v. Wade.

Sa tournée s’appuie sur ce que les conseillers et les responsables de campagne ont considéré comme un succès lors de sa tournée des campus universitaires l’année dernière et constitue une extension des dizaines de réunions qu’elle a tenues à la suite de la décision Dobbs de la Cour suprême. Et tandis que la campagne Biden prépare son message pour les élections générales, elle s’en prend régulièrement à l’ancien président pour son rôle dans la décision du tribunal.

« Le président précédent avait exprimé très clairement ses intentions. Et tout récemment, il dit qu’il est fier de ce qu’il a fait », a déclaré Harris à Laura Coates de CNN lors d’une interview exclusive dans le Wisconsin : rejeter carrément la faute sur Trump pour l’annulation de Roe contre Wade.

Tout cela fait partie d’une stratégie de campagne plus large pour Biden que les responsables préparent depuis des mois, ont déclaré des sources à CNN, conscientes de la nécessité de mobiliser les jeunes électeurs et les électeurs de couleur dans un contexte de déclin de l’enthousiasme et d’utiliser ce qu’ils considèrent comme l’une des forces du vice-président : engager avec des gens sur la route.

« Le vice-président Harris a fait ses preuves dans la mobilisation de notre coalition pour aider à garantir les victoires des démocrates aux élections. Début 2024, elle parcourt déjà le pays et rencontre les électeurs sur les questions qui les tiennent le plus à cœur », a déclaré Sheila Nix, chef de cabinet de campagne de Harris.

“Pour l’avenir, elle continuera à prendre la route et à souligner les enjeux pour les Américains à travers le pays et à leur rappeler qu’elle et le président se battront toujours pour nos libertés et protégeront notre démocratie”, a ajouté Nix.

Atout a gagné le New HampshireLa primaire présidentielle républicaine de mardi soir, le rapprochant d’une revanche avec Biden, qui a obtenu sa propre victoire symbolique dans l’État avec une campagne de rédaction réussie.

Alors que le pays entre dans une année électorale, Biden et Harris ont des taux d’approbation similaires et les notes du vice-président parmi les sous-groupes clés ont varié, ce qui suggère que les opinions sur le vice-président ne sont pas aussi profondément ancrées.

Il reste à voir si Harris pourra motiver ces circonscriptions à soutenir Biden en 2024. Les sondages à l’échelle nationale et dans les États du champ de bataille suggèrent que Biden, 81 ans, est faible auprès des jeunes électeurs, ainsi qu’avec les électeurs noirs et autres électeurs de couleur. Les collaborateurs de Harris et de Biden se réunissent régulièrement pour élaborer leur stratégie pour 2024.

Cela inclut l’intention du vice-président de se rendre sur la piste – et souvent. On s’attend également à des embauches supplémentaires, notamment celle de la principale agente politique Megan Jones, recrutée par la campagne et basée sur le champ de bataille du Nevada, pour constituer l’équipe de Harris pour la campagne Biden, signalant ainsi son calendrier de campagne solide dans les mois à venir.

Harris se rend à Las Vegas ce week-end avant la primaire démocrate de l’État, marquant sa 10e visite dans l’État depuis son entrée en fonction.

« Nous devons mériter notre réélection, cela ne fait aucun doute. Nous devons être sur la route. … Nous devons mériter notre réélection et communiquer sur ce que nous avons accompli. Et cela va être l’un de nos grands défis. Nous avons fait beaucoup de bon travail. Nous devons faire savoir aux gens qui le leur a apporté », a déclaré Harris sur « The View » la semaine dernière.

Harris – souvent un punching-ball à droite – a reçu les rares éloges de Kayleigh McEnany, ancienne attachée de presse de Trump, pour sa récente apparition dans « The View ».

« Je ne suis pas d’accord avec presque tout ce qu’elle a dit dans cette interview. Je dirai que c’était l’une de ses meilleures interviews en matière de style », a déclaré McEnany sur Fox News.

L’avortement reste un enjeu majeur en 2024



Le rôle de Trump dans l’abolition du droit à l’avortement – ​​ses trois choix conservateurs à la Cour suprême ont tous voté pour annuler Roe v. Wade – apparaît comme un thème central pour Harris et Biden en quête de réélection. Les droits reproductifs ont galvanisé les démocrates et se sont révélés vainqueurs dans les urnes au cours des 19 mois qui ont suivi l’annulation de la décision par la Haute Cour.

Lundi à la Maison Blanche, Biden a rencontré le groupe de travail de son administration sur les droits reproductifs, critiquant les républicains pour avoir tenté d’interdire l’avortement et annonçant de nouvelles mesures prises par la Maison Blanche pour élargir l’accès à la contraception et à d’autres soins reproductifs.

L’événement du vice-président, quant à lui, a mis en lumière les plans de l’équipe Biden pour défendre le Wisconsin, où Biden a remporté une victoire sur Trump de moins d’un point de pourcentage en 2020.

« Les électeurs ont déjà fait l’expérience de l’incertitude juridique et du chaos provoqués par Donald Trump », a écrit la semaine dernière la directrice de campagne de Biden, Julie Chavez Rodriguez, dans une note. « Maintenant, malgré le fait que des soins d’avortement soient dispensés dans l’État, les projets de Donald Trump d’interdire l’accès à l’avortement dans tout le pays menacent directement les droits des électeurs du Wisconsin. »

Le Wisconsin est un exemple de pays où l’accès à l’avortement reste menacé, alimentant la confusion et l’inquiétude parmi les prestataires et les patientes. Malgré cela, les démocrates et les défenseurs du droit à l’avortement ont récemment remporté des victoires dans l’État, dont Harris a vanté lundi. Le vice-président devrait se rendre dans plusieurs États pour révéler l’impact de la décision Dobbs, notamment dans les États où l’avortement est interdit et où il reste sur le bulletin de vote.

Harris a passé une grande partie du mois de janvier sur la route, visitant des États cruciaux dont Biden a besoin pour décrocher un deuxième mandat et où les démocrates doivent mobiliser les électeurs de couleur, notamment le Nevada, la Caroline du Sud et la Géorgie.

“Vous ne pouvez pas faire une tournée universitaire sans être authentique, car ce sera le cas – vous savez, ils le flaireront”, a déclaré Cliff Albright, co-fondateur de Black Voters Matter, à CNN. “Je pense que plus elle peut exploiter cela, mieux c’est.”

«Je pense que quand les gens peuvent voir qu’elle est en colère autant que nous. Et elle est prête à se battre autant que nous voulons nous battre », a déclaré Albright. « Je pense que cela touche les gens. Je pense que cela touche les jeunes. »

Au cours de plusieurs arrêts ce mois-ci, Harris a abordé la prévention de la violence armée, l’économie et la protection des libertés – autant de questions clés pour la campagne Biden.

Harris a également pu pour se connecter avec les électeurs de la génération Z, qui sont plus diversifiées sur le plan racial que les autres générations, en parlant de son éducation multiculturelle et en étant la première vice-présidente noire et sud-asiatique du pays.

Cela a été montré lundi dans une vidéo de quatre minutes enregistrée la semaine dernière et publiée sur les plateformes de médias sociaux. Madelyn Cline – une actrice originaire de Goose Creek, en Caroline du Sud – a interviewé Harris sur l’importance du vote des jeunes, soulignant comment la campagne s’efforce d’atteindre les jeunes Américains au-delà des médias traditionnels.

On s’attend à ce que Harris convoque et mobilise des groupes, des dirigeants et des organisations à l’échelle nationale et locale au cours de son…