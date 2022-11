Une jumelle identique atteinte de nanisme primordial partage un lien spécial avec sa sœur

Environ six semaines avant leur date d’accouchement, Chrissy Bernal a découvert qu’elle portait des jumeaux. Mais ce qui était plus choquant, c’est que l’un de ses jumeaux souffrait d’une maladie congénitale appelée nanisme primordial. Cela a éliminé toute chance d’offrir une “réduction sélective” pour mettre fin au jumeau atteint de nanisme. Et la mère des jumeaux était plus que reconnaissante. Trois jours avant Noël 1998, les sœurs jumelles identiques sont nées prématurément au Texas. Pourtant, la différence entre eux ne pouvait pas être plus visible. Sienna et Sierra ont peut-être eu une vie radicalement différente, mais leur lien fraternel en a été plus fort. Sienna appelle sa sœur sa meilleure amie et sa plus grande source de soutien. Pour Sierra, elle n’a pas seulement façonné sa vision du monde, mais a également contribué à sa musique.

En 2022, Guinness Book Records a décerné aux sœurs le titre du premier cas documenté d’un jumeau identique atteint de nanisme primordial. Parlant de son expérience avec le site Web Guinness World Record, Chrissy a déclaré: «Ils [the doctors] a dit ‘Alors, tu vas avoir des jumeaux, mais tu dois vite te remettre de ça parce que nous devons parler de bébé B’. Donc, j’ai dû absorber cette information très rapidement, puis passer directement à elle [Sienna] étant si petit.

Les médecins savaient que Sienna avait le syndrome de Dandy-Walker avant sa naissance. Ils pouvaient voir qu’il lui manquait une partie du cervelet, qu’elle avait un trou dans le cœur et qu’elle était visiblement plus petite que la « jumelle A » ou Sierra. La cause était cependant inconnue. Selon la mère, le nanisme n’était même pas considéré comme une possibilité. Peut-être parce que Sienna était encore proportionnée. Ce n’est qu’à l’âge de presque six ans qu’un généticien belge en visite a mentionné la maladie et a dit aux parents quels tests ils pouvaient effectuer pour le confirmer. Jusqu’à présent, moins de 200 personnes dans le monde ont reçu un diagnostic de nanisme primordial. Le type de Sienna reste inconnu.

Alors que Sierra est une aspirante musicienne country et analyste des médias sociaux, Sienna est une créatrice de bijoux, a rapporté Epoch Times. Elle espère que son entreprise de bijoux, It’s a Sinny Size, grandira “aussi grande que Kendra Scott a construit la sienne”. Elle veut être aussi indépendante que possible et sa sœur est sa plus grande partisane. Leur famille a également été témoin du beau lien que Sienna et Sierra partagent malgré les défis qui accompagnent le nanisme primordial et le syndrome de Dandy-Walker. Les parents ont mentionné que cela a été une belle réalité à laquelle faire partie.

