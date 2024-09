Une juge agressée dans une salle d’audience dans une vidéo virale a déclaré qu’elle pensait qu’elle allait mourir, alors que le suspect plaide coupable

La vidéo de l’attaque est devenue virale, montrant Deobra Redden charger le banc du juge et sauter pour attaquer la juge Mary Kay Holthus

La juge, victime d’une attaque virale au tribunal plus tôt en 2024, a déclaré qu’elle pensait qu’elle allait mourir alors qu’elle témoignait devant le tribunal cette semaine lors du procès du suspect pour tentative de meurtre – la seule des multiples accusations pour lesquelles il n’a pas plaidé coupable.

La juge Mary Kay Holthus a raconté l’attaque du 3 janvier au tribunal jeudi, rappelant comment Deobra Redden a soudainement couru vers elle lors d’une comparution devant le tribunal, a sauté par-dessus le banc et l’a attaquée lors d’une comparution devant le tribunal après ne pas s’être présentée à une audience précédente l’année dernière.

La vidéo a été largement partagée sur les réseaux sociaux, montrant Redden, 31 ans, s’envoler et jeter tout son corps sur le juge de 62 ans après avoir chargé le banc.

Redden a plaidé coupable mais mentalement malade pour tous les chefs d’accusation sauf un sur les sept chefs d’accusation portés contre lui en lien avec l’attaque au tribunal, selon la presse locale. KTNVIl a plaidé non coupable à une accusation de tentative de meurtre.

CLASSIQUE Il a été rapporté que Redden pourrait être condamné à une peine allant jusqu’à trois ans de prison.

Holthus aurait retenu ses larmes alors qu’elle témoignait cette semaine, se rappelant qu’elle avait eu peur pour sa vie dans les instants qui ont suivi le saut « surhumain » de Redden par-dessus le banc du juge de quatre pieds.

« Je me souviens qu’il est venu vers moi et je ne pensais vraiment pas qu’il pourrait me toucher, c’était comme un bruit de collision », a déclaré Holthus au tribunal, selon KLAS. « Il m’a attrapé par les cheveux et j’ai continué à recevoir des coups à la tête. »

Le juge se souvient : « Je me souviens avoir dit : « Au secours ! Au secours ! Quelqu’un peut-il le faire descendre ! » Dans ma tête, j’étais complètement sans défense. C’était effrayant. Je ne pensais pas que j’allais m’en sortir. »

Michael Lasso, l’assistant juridique de Holthus, a aidé Redden à se dégager d’elle avec quelques autres personnes. On peut voir Lasso sauter immédiatement pour défendre le juge alors que Redden se précipite vers le banc.

« Je me suis littéralement roulé sous mon banc en position fœtale », a témoigné Holthus, selon KLAS. « Je me souviens avoir pensé : « Pourquoi cela prend-il autant de temps ? » Le chaos régnait dans la salle d’audience. »

La juge a déclaré aux avocats qu’elle ne se souvenait pas si Redden avait proféré des menaces ou dit s’il allait essayer de la tuer.

L’avocat de Redden, Carl Arnold, a déclaré au tribunal que son client avait été diagnostiqué avec une schizophrénie paranoïaque et qu’il n’avait pas pris de médicaments prescrits par un établissement de santé mentale pendant plusieurs mois avant l’attaque, selon KTNV. Arnold a déclaré que Redden n’avait pas eu l’intention de tuer Holthus lorsqu’il a sauté par-dessus le banc.

« C’est la grande question à laquelle vous allez devoir répondre à la clôture », a déclaré l’avocat de Redden, Carl Arnold, au jury. « Avait-il l’intention de tuer ? »

