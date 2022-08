Une juge afghane qui se cache des talibans fait appel du refus d’entrée au Royaume-Uni par le ministère de l’Intérieur | Nouvelles du monde

Une ancienne juge afghane qui se cache des talibans a fait appel au ministère de l’Intérieur après qu’il ait rejeté sa demande d’autorisation d’entrer au Royaume-Uni.

Les avocats de Kingsley Napley ont annoncé samedi qu’ils avaient déposé le premier recours auprès du Tribunal de l’immigration au nom de leur cliente – nommée uniquement “Y” – et de son fils.

Ils ont dit que le juge avait autrefois présidé des affaires concernant talibans membres et la violence contre les femmes.

“Si un cas doit être accordé pour des raisons de compassion, c’est celui-ci”, a déclaré Oliver Oldman, un avocat spécialisé en immigration de Kingsley Napley.

“Notre cliente craint constamment d’être découverte et expulsée vers Afghanistan où sa sécurité personnelle et celle de son fils sont en danger.”

La société a déclaré que la décision du gouvernement avait empêché le couple de se réunir avec des membres de la famille britanniques et installés au Royaume-Uni, y compris son neveu qui travaille comme fonctionnaire.

Sa famille souhaite s’occuper d’elle, “notamment sans frais pour le contribuable britannique”, a ajouté M. Oldman.

Dans un communiqué, l’équipe juridique a déclaré que la femme Y avait été laissée dans une “position gravement vulnérable” après le retrait des troupes occidentales d’Afghanistan et les retour du régime taliban.

L’ancienne juge et son fils se cachent actuellement au Pakistan après avoir fui l’Afghanistan, ont-ils écrit. Sa maison a été attaquée à Kaboul et plusieurs de ses anciens collègues ont été assassinés.

Les avocats ont décrit comment Y avait jugé des affaires de sécurité dans lesquelles des membres talibans, leurs affiliés et sympathisants ont été condamnés, et qui ont maintenant été libérés de prison, occupant des postes officiels dans le nouveau gouvernement.

Au cours d’une carrière réussie dans le système judiciaire afghan, Y a occupé des postes de direction au sein du système judiciaire pénal et a présidé des affaires impliquant des crimes tels que la violence contre les femmes, le viol, les infractions terroristes et le complot contre le gouvernement afghan, a déclaré son équipe.

Les avocats de Kingsley Napley ont déposé des requêtes au nom de la femme et de son fils en novembre de l’année dernière, qui comprenaient des arguments fondés sur l’article 8 de la Cour européenne des droits de l’homme, le droit au respect de la vie privée et familiale.

Mais ce mois-ci, le ministère de l’Intérieur a informé ses avocats que sa demande avait été rejetée.

M. Oldman a fait valoir que le gouvernement britannique avait “le devoir moral de permettre le passage en toute sécurité de notre client, compte tenu du retrait chaotique d’Afghanistan et de l’engagement de toute une vie de ce juge à protéger les droits des femmes et des enfants ainsi que l’état de droit et à défendre les valeurs démocratiques. en Afghanistan”.

Il a accusé le gouvernement de créer un “faux récit” autour des voies de migration sûres et légales.

“Nous avons ici deux candidats, fuyant le danger le plus aigu en Afghanistan, qui ont tenté par ces voies supposées légales de se mettre en sécurité au Royaume-Uni et de rejoindre leur famille”, a-t-il déclaré.

“Une élucidation plus claire du faux récit entourant les itinéraires sûrs et légaux serait difficile à trouver.”

Le gouvernement a récemment publié des chiffres actualisés sur le nombre de personnes qui avaient été amenées d’Afghanistan en sécurité au Royaume-Uni, suite à des demandes d’informations avant le premier anniversaire de la prise de Kaboul par les forces talibanes.

Le total dépassait 21 000 personnes, a indiqué le gouvernement, y compris des ressortissants britanniques et leurs familles, des Afghans qui travaillaient pour le Royaume-Uni et des personnes identifiées comme à haut risque.

Mais une ventilation uniquement du nombre de réfugiés afghans arrivés au Royaume-Uni n’a pas été fournie.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré: “Le Royaume-Uni joue un rôle de premier plan dans la réponse internationale pour soutenir les citoyens afghans à risque et a pris l’un des plus grands engagements de réinstallation de tous les pays.

“Cela comprend l’accueil de plus de 21 000 femmes, enfants et autres groupes à risque afghans au Royaume-Uni par une voie sûre et légale pour se réinstaller au Royaume-Uni.”

Amnesty International UK a déclaré que le “patchwork de chiffres” est un “rappel du chaos et du retard de la réponse du Royaume-Uni aux talibans il y a un an”.