Une journée sans contact et des membres d’équipage à bord. Le sous-marin disparu du naufrage du Titanic fait face à une course contre la montre

Un submersible utilisé pour emmener les touristes voir l’épave du Titanic dans l’océan Atlantique a disparu au large de Terre-Neuve, au Canada, lundi matin.

Lors d’une conférence de presse lundi après-midi, le contre-amiral John Mauger, commandant du premier district de la garde côtière américaine, a confirmé qu’une opération de recherche et de sauvetage était en cours pour le submersible dans l’océan Atlantique Nord.

« Nous faisons tout ce que nous pouvons pour nous assurer que nous pouvons localiser et sauver les personnes à bord », a déclaré M. Mauger.

Le submersible, propriété d’OceanGate Expeditions, emmène des touristes payants visiter l’épave du Titanic, entre autres expéditions en haute mer.

Cinq personnes sont à bord du submersible, ont confirmé les garde-côtes.

Un effort de recherche et de sauvetage est en cours pour localiser et retrouver le submersible et les personnes à bord.

Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent.

Ce qui s’est passé?

Lundi matin, des informations ont révélé qu’un submersible commercial avait disparu dans l’océan Atlantique Nord près de l’épave du Titanic.

Le submersible est exploité par OceanGate Expeditions qui déploie des submersibles et un équipage pour des expéditions en haute mer. La société offre aux particuliers la possibilité d’explorer l’épave du Titanic pour 250 000 $ chacun.

La société avait récemment déployé une expédition sur l’épave du Titanic, selon son Twitter.

Dimanche 18 juin, le submersible a commencé son excursion avec le navire de recherche Polar Prince. Mais à peine une heure et 45 minutes après son lancement, les deux navires ont perdu la connexion.

Les garde-côtes américains ont été informés dimanche de la disparition de l’embarcation et de ses cinq personnes à bord. Peu de temps après, ils ont lancé une mission de recherche et de sauvetage qui s’est poursuivie lundi.

« Le @USCG recherche un submersible de 21 pieds du navire de recherche canadien Polar Prince », a déclaré la Garde côtière. tweeté lundi.

Plusieurs autres autorités, dont la Garde côtière canadienne et les Forces armées canadiennes, ont fourni des ressources à la Garde côtière américaine dans la recherche de l’embarcation manquante.

Dans une déclaration fournie à CBS News, OceanGate a déclaré: « Nous nous concentrons entièrement sur les membres d’équipage du submersible et leurs familles. »

OceanGate a ajouté qu’ils sont « profondément reconnaissants de l’aide considérable que nous avons reçue de plusieurs agences gouvernementales et sociétés de haute mer dans nos efforts pour établir un contact avec le submersible ».

L’indépendant a contacté OceanGate Expeditions pour commentaires.

Où a-t-il disparu ?

On ne sait pas exactement où le submersible a disparu, mais la Garde côtière a déclaré qu’il cherchait à 900 milles à l’est de Cape Code, Massachusettes.

C’est quelque part près de l’épave du Titanic qui se trouve à environ 12 500 pieds au fond de l’océan Atlantique. Il se trouve à environ 380 milles marins au sud de Terre-Neuve, au Canada et à 1 240 milles marins à l’est de New York.

Les coordonnées du Titanic sont 41°43’32″N, 49°56’49″O.

La Garde côtière a déclaré qu’elle recherchait le sous-marin manquant à une profondeur d’eau d' »environ 13 000 pieds ».

« C’est une région éloignée et c’est un défi de mener une recherche dans cette région éloignée, mais nous déployons tous les moyens disponibles pour nous assurer que nous pouvons localiser l’engin et sauver les personnes à bord », a déclaré M. Mauger.

Pour aider à la recherche, la Garde côtière américaine a déployé deux avions C-130 avec un autre de New York en route et le Canada a envoyé un avion C-130 et P8.

« Ajouter à la complexité de cette affaire est le fait qu’il s’agissait d’un navire submersible, nous devons donc nous assurer que nous regardons à la fois à la surface … et dans l’eau », a déclaré M. Mauger.

La Garde côtière a également lancé des bouées sonar et des navires équipés de la technologie sonar pour tenter de localiser l’embarcation manquante.

Qui était à bord ?

La Garde côtière a confirmé qu’elle recherchait cinq personnes mais a refusé d’identifier les personnes par leur nom.

L’un de ceux qui seraient à bord est un explorateur milliardaire britannique.

Hamish Harding, qui a déjà voyagé sur le Challenger Deep au fond de l’océan et sur Blue Origin de Jeff Bezos dans l’espace, s’est rendu sur Facebook samedi pour annoncer qu’il rejoignait OceanGate Expeditions pour sa mission Titanic cette semaine.

Il n’a pas posté en ligne depuis.

Lundi – alors que la nouvelle du submersible disparu a éclaté – le beau-fils de M. Harding, Brian Szasz, a confirmé que son beau-père était à bord du navire lorsqu’il a disparu.

« Hamish Harding, mon beau-père, a disparu sur des pensées et des prières sous-marines », a-t-il écrit sur Facebook, partageant des photos de famille et des articles.

« Pensées et prières pour ma mère et Hamish Harding », a-t-il ajouté.

Dans un post de suivi, il a ajouté : « Pensées et prières pour mon beau-père Hamish Harding alors que son sous-marin a disparu en explorant le Titanic. Une mission de recherche et de sauvetage est en cours.

OceanGate propose des excursions vers des épaves et d’autres voyages en haute mer pour les clients payants. Ceux qui veulent voir l’épave du Titanic peuvent payer jusqu’à 250 000 dollars, selon son site Internet.

Ces dernières années, les voyages pour voir l’épave du Titanic sont devenus de plus en plus populaires.

Le Titanic a coulé en 1912 après avoir heurté un iceberg lors de son voyage inaugural de Southampton, en Angleterre, à New York, New York. Sur les 2 200 personnes à bord, plus de 1 500 sont décédées.

Les États-Unis ont passé le Loi sur le mémorial maritime du Titanic en 1986marquant le RMS Titanic comme un mémorial maritime international, permettant des activités raisonnables de recherche, d’exploration et de sauvetage appropriées.

Tant que la recherche ou l’exploration ne modifie pas ou ne perturbe pas le Titanic, les gens peuvent le voir ou le rechercher.

La déclaration de la société à CBS ne comprenait que la mention des membres d’équipage. Ils n’ont pas précisé s’il y avait ou non des clients payants à bord du sous-marin.