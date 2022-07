Une journée en toute sécurité avec le Samsung Galaxy A53 5G – Samsung Global Newsroom

Voici comment sécuriser votre expérience mobile avec le Galaxy A53 5G.

Connecté en toute sécurité où que vous soyez

Lorsque vous êtes dans un lieu public, comme un café, vous pouvez vous connecter au Wi-Fi gratuit. Mais avant de vous connecter, vous voulez être prudent et vous assurer que c’est sûr. Wifi sécurisé1 Le mode sur votre Samsung Galaxy A53 5G permet de sécuriser votre connexion. Lorsqu’il est activé, il crypte votre wifi trafic Internet et vous aide à éviterr appareil d’être suivi. Vous pouvez également suivre votre utilisation du Wi-Fi sécurisé à tout moment en vérifiant votre Protection unctivité.

COMMENT

Partagez ce que vous aimez, en privé

Vous voudrez peut-être envoyer quelque chose de privé à votre ami, mais vous ne voulez pas risquer que quelqu’un d’autre le voie. Partage privé2 aide à prévenir cela. Il crypte vos fichiers, tels que les photos, les vidéos et les documents, et vous permet de choisir exactement qui peut les voir et pendant combien de temps. Avec la technologie de cryptage basée sur la blockchain, vous n’avez pas à vous soucier que vos fichiers tombent entre de mauvaises mains.

COMMENT

Samsung Galaxy : votre espace sécurisé

Pour faciliter l’accès, vous pouvez prendre une photo de votre carte de crédit ou de votre pièce d’identité et stockez-le en toute sécurité sur votre téléphone. Vous pouvez conserver vos informations personnelles en toute sécurité avec le dossier sécurisé du A53 5G. Grâce à Samsung Knox, vos informations privées restent en sécurité sur votre appareil. Secure Folder permet même aux utilisateurs de configurer facilement leur propre type de verrouillageavec des options telles que le code PIN, le motif, le mot de passe et l’empreinte digitale.

COMMENT

Hors de vue, pas hors de vos mains

Il n’y a rien de pire que de rentrer à la maison après une journée amusante et de réaliser que vous avez oublié votre smartphone quelque part. Avec Localiser mon mobile,3 vous pouvez facilement trouver votre téléphone en vous rendant sur le site Web Find My Mobile sur votre PC. Il vous aide à trouver l’emplacement actuel de votre téléphone, même lorsqu’il est hors ligne. Si vous avez laissé votre téléphone quelque part loin de chez vous, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Find My Mobile vous permet de verrouiller votre téléphone afin que personne ne puisse l’utiliser jusqu’à ce que vous le décrochiez.

COMMENT

1 Le Wi-Fi sécurisé est disponible gratuitement jusqu’à 250 Mo pour tous les utilisateurs de Galaxy qui ont accès au service et jusqu’à 1024 Mo par mois pour les utilisateurs dont l’appareil exécute le système d’exploitation Android 12 S. Les utilisateurs peuvent ensuite choisir de mettre à niveau leur plan à tout moment pour bénéficier de protections supplémentaires et améliorées. La disponibilité du Wi-Fi sécurisé peut varier selon le pays ou l’opérateur, et sa connectivité est soumise aux environnements réseau applicables. Certaines applications ou certains sites Web peuvent ne pas fonctionner avec une connexion Wi-Fi sécurisée.

2 Le partage privé nécessite que l’expéditeur et le destinataire disposent de l’application Private Share et d’appareils mobiles Galaxy tels que des téléphones et des tablettes avec Android 9 Pie ou version ultérieure et des PC avec un module de plateforme sécurisée (TPM) et Windows 10 et version ultérieure. Le partage privé peut être utilisé pour envoyer les fichiers suivants à d’autres utilisateurs Galaxy : image (.jpg, .jpeg, .png, .gif, .bmp, .webp, .heic, .heif, .dng), vidéo (.webm, .mp4, .3gp, .mkv, .mov), Audio (.mp3, .wav, .ogg, .m4a) et Texte (.txt, .pdf). Le nombre, la capacité et la date d’expiration des fichiers ainsi que le nombre de fichiers simultanés envoyés via Private Share peuvent être limités.

3 Un appareil est “hors ligne” lorsqu’il est déconnecté d’un réseau mobile ou Wi-Fi. L’emplacement d’un appareil perdu trouvé avec Find My Mobile est l’emplacement approximatif où le signal de l’appareil perdu a été détecté et dépend de l’environnement réseau et de l’état de l’appareil mobile. Nécessite l’activation de “Find My Mobile”, l’activation du “déverrouillage à distance” pour l’utilisation de la fonction de contrôle à distance, l’activation de la “recherche hors ligne” pour l’assistance à la recherche hors ligne et une connexion au compte Samsung. Veuillez visiter www.samsung.com pour plus d’informations.