Mercredi, à la fin de la journée, 3607 nouveaux décès dus au virus ont été signalés dans des endroits aussi disparates que le comté de Los Angeles, en Californie, et le comté de Lee, en Virginie. C’était près de 500 de plus que le record établi une semaine plus tôt. Et les nouvelles infections ont été évaluées à plus de 244 365, également un record.

Les pharmaciens à travers les États-Unis ont eu une bonne surprise lorsqu’ils ont ouvert des flacons de vaccin contre le coronavirus nouvellement livrés et ont découvert que certains contenaient plus que ce que leurs étiquettes indiquaient.

À Seattle, un médecin qui, plus tôt cette année, était resté presque impuissant alors que le virus marchait sans contrôle dans les maisons de retraite, a été submergé par l’émotion lorsqu’il a été vacciné. À New York, le maire Bill de Blasio s’est rendu à l’hôpital Elmhurst dans le Queens, épicentre de la mort en mars, pour regarder les employés de l’hôpital se faire vacciner.

«Ça ne va pas mieux que ça», a déclaré le maire.

La découverte qu’il pourrait y avoir un peu plus de vaccin que prévu n’a pas fait de mal.

Alors que les boîtes du vaccin Pfizer-BioNTech nouvellement autorisé commençaient à arriver dans le pays, les pharmaciens des hôpitaux ont découvert que les flacons en verre censés contenir cinq doses en contenaient suffisamment pour une sixième, voire une septième. Un peu de «sur-remplissage» dans les flacons contenant plusieurs doses d’un médicament est normal, ont-ils dit, mais c’était différent.

Néanmoins, il faudra des mois avant qu’un nombre significatif de personnes dans le pays puisse être vacciné, et mercredi, des avertissements, et non des déclarations de victoire, étaient à l’ordre du jour.

«Nous sommes toujours dans une phase dangereuse et critique de cette pandémie, et des dizaines de milliers de vies américaines sont en jeu, vraiment, chaque semaine», a déclaré l’amiral Brett P. Giroir, secrétaire adjoint à la santé et aux services sociaux. « New Day » de CNN. »