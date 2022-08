Une journée des résultats des niveaux 2022 – Des milliers de personnes se préparent pour des notes inférieures aux attentes ; plus quelles sont les limites de qualité AQA ?

Les étudiants HOPEFUL recueilleront aujourd’hui leurs résultats de niveau A après avoir passé leurs premiers examens depuis la pandémie de Covid.

L’attente des élèves en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord est terminée, leurs notes de niveau A signifiant la différence entre fréquenter l’université ou non – et décider du début de leur carrière.

Mais la “génération Covid” a été avertie de “notes inférieures aux attentes” cette année.

Le secrétaire à l’Éducation, James Cleverly, a prédit comment certains élèves “pourraient obtenir des notes légèrement inférieures à ce qu’ils attendaient peut-être et qu’ils espéraient”.

Les notes devraient globalement baisser par rapport à l’année dernière, selon les projections.

M. Cleverly a déclaré à Sky News: “Ils ont été plus généreux, et je pense que c’est légitime, qu’ils ont été plus généreux pendant les années de pandémie.

“C’était toujours le plan pour les récupérer. Cela va se voir cette année, donc les étudiants pourraient obtenir des notes légèrement inférieures à ce qu’ils attendaient et qu’ils espéraient.

“Mais, comme je l’ai dit, nous devrions voir la majorité des étudiants entrer dans les établissements qu’ils souhaitent.”

Pendant ce temps, de nouveaux résultats de niveau T seront également reçus pour la première fois par environ 1 000 étudiants en Angleterre aujourd’hui.

Lisez notre blog sur les résultats des niveaux A ci-dessous pour les dernières nouvelles et mises à jour…