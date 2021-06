Une journée de chien à la plage réchauffera votre cœur

Les chiens sont considérés comme les meilleurs amis de l’homme. Ils ne manquent jamais d’égayer les humains, quelles que soient les situations et les conditions. Les doggos veillent toujours à ce que les gens restent d’humeur positive. Ils utilisent beaucoup de remuements de queue, de baisers bâclés et de câlins pour améliorer constamment l’humeur des humains à tout moment. On voit aussi souvent que les humains participent à diverses activités avec les chiens afin de rendre la journée de leur bébé à fourrure un peu plus heureuse. Une vidéo partagée sur Ollie, la page du chien du Labrador, montre la même chose où l’humain du chien l’aide dans diverses activités pour ajouter plus de plaisir à l’expérience à la plage. La vidéo montre le chien en train de s’amuser à la plage. Cela fera sûrement fondre votre cœur comme les autres internautes et vous rendra heureux.

L’enregistrement de la vidéo intéressante commence avec Ollie allant à la plage, Comme les humains, on voit le chien mettre de la crème solaire. Après cela, il creuse et nage. Ollie a également été vu en train de jouer avec la serviette et de poser avec son joli peignoir. Un octet sonore de l’humain de doggo peut être entendu détaillant ce que fait le chien et pour quelle raison.

Le clip a été partagé sur la page Instagram d’Ollie le 23 juin et a recueilli plus de 8 900 likes et plusieurs réactions. Les utilisateurs des médias sociaux ont comblé leur amour sur doggo. Ils ont commenté avec des emojis de cœur tout en jaillissant de la journée du chien à la plage. De nombreux utilisateurs ont également commenté la façon dont l’humain d’Ollie a mis de la crème solaire sur son nez. Beaucoup ont également été émerveillés par le joli peignoir d’Ollie.

Si vous n’arrivez toujours pas à vous remettre de cette vidéo virale de chien. Voici une autre vidéo virale de chien qui a été partagée sur Twitter. Il présente un chien profitant de fortes pluies tout en jouant dans l’eau.

La vidéo a reçu plus de 4,7 millions de vues sur la plate-forme de médias sociaux.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici