Une journée dans ma vie avec un cancer du poumon inopérable

Il est important d’avoir un système de soutien, à la maison et au travail. J’ai tellement de chance de travailler à domicile et d’avoir un excellent système de soutien au travail. Lorsque j’ai été diagnostiqué, je suis allé voir mon superviseur et nous avons discuté des options qui me permettent une certaine flexibilité dans mon horaire de travail. Je peux me reposer lorsque je souffre ou que je ne me sens pas bien. Je trouve qu’une petite sieste au déjeuner peut m’aider à passer la journée.

J’ai deux enfants. Mon aîné est à l’université et mon plus jeune peut conduire maintenant, donc je n’ai pas à faire la routine de l’école du matin. C’est d’une grande aide car la fatigue est l’un des principaux effets secondaires de mon traitement. Heureusement aussi, ma belle-mère habite à proximité. Elle est une si grande aide pour notre famille. Elle vient et nettoie en profondeur notre maison une fois par mois et aide de toute autre manière dont nous pourrions avoir besoin.

Quand j’ai appris que j’avais un cancer du poumon, je travaillais à plein temps. Cela n’a pas changé. Je travaille toujours à plein temps et ma famille essaie de suivre la même routine que nous avions avant mon diagnostic, avec quelques exceptions et ajustements, bien sûr.

J’ai aménagé mon bureau à domicile de façon à respecter les échéances et les priorités. Ma mémoire est parfois un peu difficile et les choses me prennent plus de temps qu’auparavant. Pour rester sur la bonne voie, j’utilise un grand calendrier de bureau, des listes de tâches et d’autres outils d’organisation. Ceux-ci m’aident à savoir où je me suis arrêté la veille et ce que je dois faire ensuite. J’ai adapté.

L’une des choses qui étaient tout à fait nouvelles pour moi avec le diagnostic de cancer était la gestion des médicaments. Le médicament ciblé que je prends pour mon type de cancer du poumon est très précis quant au moment où je dois le prendre. Je dois prendre deux pilules deux fois par jour. Ils doivent également être pris à 12 heures d’intervalle. En plus de cela, vous ne pouvez pas manger pendant 2 heures avant et 1 heure après la prise des pilules. Il a fallu quelques essais et erreurs pour arriver à un horaire qui fonctionnerait avec l’horaire de notre famille.