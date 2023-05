Une journée dans la vie d’un pilote de Formule 1 à Monaco – Dans le paradis des milliardaires de Lewis Hamilton et Max Verstappen

Peu importe que vous en sachiez peu sur la Formule 1, tous ceux qui ont déjà entendu parler de ce sport savent qu’il est centré autour de Monaco.

Demandez à n’importe quel pilote son plus grand objectif pour la saison après avoir remporté le championnat du monde et c’est la plus haute marche du podium lors de l’événement du ruban bleu dans le sud de la France.

17 Tous les grands de la F1 vivent à Monaco Crédit : Instagram – @lewishamilton

17 Et il y a beaucoup de raisons autres que fiscales Crédit: netflix dur pour survivre

Ce n’est pas une surprise non plus, car ils vivent tous là-bas. Presque, sinon tous, les pilotes sur la grille possèdent une propriété à Monte-Carlo, et c’est le cas depuis des décennies.

Courue pour la première fois en 1929, la piste du Grand Prix de Monaco a à peine changé en près d’un siècle, avec seulement quelques ajustements mineurs dans les rues de la ville qui sont à distance de marche des millionnaires qui les parcourent une fois par an.

Il existe de nombreuses raisons de vivre dans la principauté, la principale étant son impôt sur le revenu à zéro pour cent, mais il y en a bien d’autres en plus.

Ensoleillé toute l’année, sécurité garantie par la police et interdiction des paparazzis, c’est l’endroit idéal pour une méga star globe-trotteuse pour s’asseoir sur son balcon et se détendre.

Mais dans un pays à peine plus grand que Hyde Park et quelque peu couvert d’obscurité en raison de son exclusivité, c’est presque un mystère de savoir comment tout le paddock F1 peut tenir dans une zone que vous pouvez traverser en une heure.

Bien, merci à PokerStarstalkSPORT a pu lever le voile sur la vie de l’élite de la F1 et sur la façon dont ils passent leur temps dans ce qui est devenu un chez-soi pour presque tous les pilotes qui ont remporté une course.

Situé à 20 miles de l’aéroport le plus proche et unique de Nice, arriver à la maison le matin après un week-end de course pourrait bien être rebutant avec un trajet en taxi de 40 minutes qui peut facilement devenir proche de deux heures dans les embouteillages.

talkSPORT, cependant, a pu faire le trajet en taxi de rêve comme Poker Stars faire un voyage en hélicoptère qui ne prend que 10 minutes.

17 Le Grand Prix de Monaco est l’événement sportif le plus glamour Crédit : AFP

17 Un trajet en hélicoptère de 10 minutes depuis l’aéroport est une pratique courante à Monaco Crédit : talksport

Cela peut sembler exorbitant, mais les voyages en hélicoptère autour de la principauté sont si fréquents qu’ils sont étonnamment abordables à 200 £, avec un trajet en voiture pas beaucoup moins et prenant beaucoup plus de temps.

En arrivant le matin de l’aéroport, un chauffeur se tournera probablement vers le brunch et une détente rapide, avec Sass Cafe donnant sur la Côte d’Azur un choix populaire.

Un bar sur le toit pour la journée et un intérieur sombre pour la nuit, le café vous accueille pour « dîner, boire et danser toute la nuit ».

En raison de son prestige, il n’y a pas que les pilotes de F1 non plus, avec des élites sportives telles que Cristiano Ronaldo et Michael Jordan, tandis que les mégastars hollywoodiennes Will Smith et Sean Penn sont également connues pour fréquenter le bar.

17 Le café Sass dispose d’un intérieur chic Crédit : @sasscafe instagram

17 Des grands sportifs du monde entier sont présents Crédit : @sasscafe instagram

17 Tout comme le champion du monde et résident local Verstappen Crédit : @sasscafe instagram

Le restaurant propose un menu avec des prix de caviar qui atteignent 1800 £, montrant que le dîner n’est pas pour les âmes sensibles.

Après cela, cependant, il est temps de maintenir votre forme physique, avec des chauffeurs se dirigeant vers le même endroit – THIRTY NINE Fitness Club – qui a déjà été utilisé par George Russell, Carlos Sainz et Alex Albon cette semaine.

Créé par Ross Beattie, ancien joueur de rugby à XV né dans le Kent, le bâtiment n’a pas l’air grand-chose de l’extérieur, mais à l’intérieur, c’est le rêve de tout athlète.

Situé au Larvotto, où vivent de nombreux chauffeurs, les adhésions peuvent coûter jusqu’à 5 000 £ par an, mais la qualité des installations, des restaurants et des options de traitement montre pourquoi c’est un incontournable de Monaco.

17 La salle de gym ne ressemble pas à grand-chose de l’extérieur Crédit : talksport

17 Le pilote Williams Alex Albon a montré l’intérieur du gymnase alors que les pilotes se préparaient pour la course de Monaco Crédit : @alex_albon

17 La salle de sport de luxe est ouverte 24h/24, 365 jours par an et propose des équipements d’entraînement F1 sur mesure Crédit : @39montecarlo Instagram

Pour se rafraîchir, la Riviera est accessible à pied pour la plupart, avec le patron de Mercedes de Lewis Hamilton, Toto Wolff, vivant dans l’immeuble d’appartements le plus exclusif du pays.

Le Palais de la Plage a la plage à sa porte et les prix commencent à 5,5 millions de livres sterling.

Wolff a récemment été nommé dans la liste Forbes des milliardaires sportifs, montrant à quel point la propriété est exclusive.

Le lieu de résidence de ses pilotes n’est pas tout à fait comparable, mais la plupart vivent toujours dans la région du Larvotto, loin de l’endroit où se déroule le Grand Prix.

17 Le bâtiment de Wolff est de loin le plus exclusif de Monaco Crédit : talksport

17 Drive to Survive nous a donné un aperçu de l’intérieur Crédit: netflix dur pour survivre

17 Juste en face se trouve la plage et la Côte d’Azur Crédit : talksport

Il y a une excuse pour se diriger vers cette zone moins exclusive de la principauté, avec le port à ses côtés, et certains des yachts privés les plus chers du monde garés pour une journée de détente – c’est si vous n’aimez pas la plage .

Les superyachts vont et viennent, mais le gigantesque bateau Mimtee de 100 millions de livres sterling appartenant au Premier ministre libanais, Najib Mikati, se démarque régulièrement et il en éclipse beaucoup dans le port.

Dans la soirée, les options de restauration sont nombreuses, avec le célèbre Nobu Sushi, l’une des principales attractions situées à l’hôtel Fairmont – et Poker Stars a aidé talkSPORT à avoir un avant-goût.

17 Pour encore plus d’intimité, de nombreux yachts sont au port Crédit : talksport

17 Les menus de Nobu comprennent des sushis au homard d’inspiration péruvienne

Les menus de dégustation coûtent 125 £, tandis que les steaks de bœuf wagyu japonais haut de gamme coûtent à eux seuls 130 £, mais avec vue sur la Riviera, le restaurant Monaco est l’un des plus célèbres de l’entreprise.

Pour la nuit, c’est retour dans un autre club exclusif – Twiga.

Il propose des repas de jour, des vues incroyables sur la mer et des fêtes nocturnes pour l’élite du pays.

17 Twiga a l’air usé de l’extérieur Crédit : talksport

17 Mais à l’intérieur c’est le paradis Crédit : @twiga_mcInstagram

Cela ne ressemble pas à grand-chose de l’extérieur, mais l’intérieur promet d’être «au-delà de vos rêves les plus fous» et le menu et le club d’inspiration africaine sont certainement à la hauteur de cette réputation, ainsi que certains des DJ les plus célèbres du monde.

Ensuite, il est temps de rentrer à la maison. Parce qu’après tout, si vous payez pour un appartement à 5 millions d’euros, vous voulez probablement l’utiliser.