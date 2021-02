Une journée dans la vie d’un enfant charognard indien

GAUHATI, Inde (AP) – Une fois l’école terminée, Imradul Ali, 10 ans, se précipite chez lui pour changer son uniforme afin de pouvoir commencer son travail de charognard dans le nord-est de l’Inde.

Armé d’un sac de jute, il se rend dans une décharge dans les bidonvilles de Gauhati, la capitale de l’Etat d’Assam. Ici, il chasse les tas d’ordures des autres, à la recherche de bouteilles en plastique, de verre ou de tout ce qui peut être récupéré ou recyclé. Autour de lui, des vaches paissent sur les montagnes de déchets qui bordent le site.

Ali vient d’une famille de charognards, ou «chiffonniers» – son père, sa mère et son frère aîné y gagnent tous leur revenu. Il a commencé à le faire il y a plus d’un an pour aider sa famille à gagner plus d’argent.

La famille a été durement touchée l’année dernière par la pandémie de COVID-19, car elle ne pouvait pas aller à la décharge et passer au crible les ordures pour les vendre. Ils ont lutté pendant le confinement de plusieurs mois en Inde, mais ont pu obtenir de la nourriture grâce à l’aide d’organisations humanitaires.

Ali dit qu’il ne veut pas passer sa vie à faire ça, mais il ne sait pas ce que l’avenir lui réserve. «Je veux continuer à aller à l’école et aimerais être un homme riche», dit-il.

Il gagne jusqu’à 100 roupies (1,30 $) par jour, tandis que le reste de sa famille gagne environ 250 roupies (3,30 $) chacun.

«Il est très difficile de diriger une famille en ramassant des chiffons», a déclaré la mère d’Ali, Anuwara Begum.

Le ramassage est un travail sale et dangereux. Bien qu’il n’y ait pas de décompte exact, les groupes d’aide disent qu’environ 4 millions de personnes en Inde travaillent comme des charognards. C’est effectivement le principal système de recyclage du pays, mais le travail n’est pas respectueux de l’environnement. Ceux qui le font ont peu de droits et sont quotidiennement exposés à des poisons mortels.

Le dernier recensement de l’Inde en 2011 a estimé le nombre total d’enfants travailleurs âgés de 5 à 14 ans, y compris les charognards, à environ 10 millions.

Thadeus Kujur, qui dirige le groupe caritatif Snehalaya, dit qu’il est toujours triste de voir des enfants ramasser des restes au lieu d’aller à l’école. Son groupe dirige cinq établissements de garde d’enfants, s’occupant de 185 garçons et filles et a aidé 20 000 enfants en sept ans. «Nous menons des programmes de motivation pour les parents pauvres afin qu’ils prennent conscience de la valeur de l’éducation avant de mettre leurs enfants à l’école», a-t-il déclaré.

Selon une nouvelle analyse du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance, on estime qu’un enfant sur six, soit 356 millions dans le monde, vivait dans l’extrême pauvreté avant le début de la pandémie – et ce nombre devrait considérablement s’aggraver.

Le père d’Ali veut que son fils continue à aller à l’école, espérant qu’il dirigera son propre magasin ou obtiendra un emploi convoité au gouvernement quand il grandira, mettant fin à leurs souffrances.

Quant à Ali, il veut conduire une voiture et souhaite en posséder une à l’avenir. «Je veux de la bonne nourriture et de bons vêtements», dit-il.