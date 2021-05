Une journée dans la vie d’un crématorium au milieu de Covid-19

Bengaluru: Raghu était conducteur automobile à Nelamangala lorsqu’une pandémie lui a arraché ses moyens de subsistance. Incapable de subvenir aux besoins de la famille de six personnes, il a atteint un stade où il accepterait de faire tout travail qui se présenterait à lui. Toutes ses économies ont été épuisées et trois membres de la famille ont été testés positifs pour Covid-19. «J’ai dû hypothéquer ma terre pour régler les factures médicales. À ce moment-là, un ami a appelé de Bengaluru et m’a dit qu’il y avait un travail et que des gens étaient recherchés immédiatement. Avant même qu’il n’achève sa phrase, j’ai dit que je la reprendrais », a déclaré Raghu à News18.

Il a emprunté de l’argent pour le prix du bus à un voisin et est parti pour Bengaluru.

«Après mon arrivée à Bengaluru, on m’a dit que le travail était au crématorium et que je devais faciliter le brûlage des corps des morts covidés. Bien que surpris pendant un moment, j’ai hoché la tête en accord et j’ai commencé le travail immédiatement », a déclaré Raghu, expliquant comment il a décroché le poste de membre du personnel dans un crématorium. Plusieurs autres personnes travaillant dans des crématoires dans la capitale de l’État ont une histoire similaire à raconter. .

«L’argent est bon ici. Mais le traumatisme physique et psychologique que nous traversons à la fin de chaque journée est inexplicable « , déclare Thimmanna, une autre travailleuse. Il y a des jours où nous sommes incapables de dormir même après une journée de travail très fatigante. Les cris des membres de la famille continuent qui résonne dans notre tête, ajoute-t-il.

Lorsque les décès de covid sont devenus incontrôlables, le BBMP a embauché des hommes supplémentaires sur une base immédiate pour effectuer des crémations. Leur travail consiste à poser le corps sur le bûcher en feu, à superviser la zone et à dégager le bloc en feu une fois fait pour faire place au corps suivant. Ils sont payés 2000 Rs par corps, et avec le scénario actuel, tout le monde fait des heures supplémentaires, a déclaré un haut fonctionnaire responsable de l’une des installations. «La nourriture et la pension sont également fournies par l’administration et nous finissons donc par économiser presque tout ce que nous gagnons ici», explique Raghu.

Les travailleurs, cependant, ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas révéler leur identité ou les détails de leur travail aux membres de leur famille ou à d’autres personnes de leur village. « Je travaille ici depuis deux mois maintenant et j’ai menti à ma mère en disant que je travaillais comme chauffeur de camion à Bangalore », a déclaré Raghu. Thimmanna a dit à sa famille qu’il travaillait dans le marché des légumes en tant que salarié journalier. La peur d’être paria ou banni des villages en raison de la nature de leur travail les empêche de révéler leur vrai travail à leurs proches.

Parce qu’ils travaillent et vivent à Bangalore, les villageois ont également dit aux travailleurs de ne pas rentrer chez eux tant que le nombre de Covid-19 de la ville n’a pas diminué. «S’ils en viennent à savoir quel travail nous faisons ici, ils ostraciseront certainement nos familles des villages. L’argent que nous gagnons ici nourrit la famille dans le village et aide également à régler quelques dettes et nous en sommes reconnaissants. Mais nous ne pouvons pas risquer la vie de notre famille pour cela », a déclaré l’un des travailleurs à News18.

À ce moment-là, les kits EPI ont été une aubaine pour eux, ajoutent les travailleurs. «Premièrement, ils nous protègent de l’infection. Deuxièmement, les multiples couches d’engrenages protégés que nous portons parviennent également à cacher nos visages et à dissimuler nos identités, soupire Thimmanna. Une fois, quelqu’un qu’il connaissait accompagnait le corps d’un ami où il travaillait. Thimanna était reconnaissante que personne ne l’ait identifié. «J’ai fait mon travail et ils sont partis après avoir terminé le leur», a-t-il déclaré.

* Les noms des personnes ont été modifiés pour protéger la confidentialité.

