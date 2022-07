Une journée dans la vie d’un chauffeur de robotaxi chinois

L’opérateur de sécurité Robotaxi est un métier qui n’existe qu’à notre époque, le résultat d’une technologie en évolution suffisamment avancée pour se débarrasser d’un conducteur – la plupart du temps et dans des environnements contrôlés – mais pas assez bonne pour convaincre les autorités qu’elles peuvent le faire loin de toute intervention humaine. Aujourd’hui, des entreprises autonomes des États-Unis, d’Europe et de Chine se précipitent pour amener la technologie à une application commerciale. La plupart d’entre eux, dont Apollo, la branche autonome de Baidu, ont commencé des essais de robotaxi à la demande sur la voie publique, mais doivent encore fonctionner avec diverses contraintes.

Titulaire d’un diplôme d’associé en ressources humaines, Liu n’a aucune formation académique liée à ce travail, mais il a toujours aimé conduire, et il a agi comme chauffeur pour son patron dans un rôle précédent. Lorsqu’il a entendu parler des technologies de conduite autonome, sa curiosité l’a poussé à rechercher des emplois connexes en ligne et à postuler. Aujourd’hui, avec son buzzcut, son sourire chaleureux et son accent pékinois distinctif, Liu “conduit” un robotaxi cinq jours par semaine dans le parc Shougang, une ancienne centrale électrique de 3,3 milles carrés à Pékin qui a été réaménagée en attraction touristique après avoir servi comme site sportif pour les Jeux olympiques d’hiver de 2022. Sa voiture ne peut pas quitter le parc, qui a été désigné comme zone d’essai pour robotaxis, de sorte que ses passagers sont généralement des employés qui y travaillent ou des touristes en visite le week-end.

Mais Liu doit également réfléchir à ses prochaines étapes, car son emploi sera probablement supprimé d’ici quelques années. Il est passé par plusieurs modèles de robotaxi et changements de politique au cours de sa carrière de 19 mois en tant qu’opérateur de sécurité. En avril 2021, Baidu a acquis la licence pour placer l’opérateur de sécurité sur le siège du passager avant au lieu du siège du conducteur (uniquement dans le parc Shougang), et Liu a ensuite changé de position et a dit au revoir au volant. Le 21 juillet de cette année, Baidu a dévoilé son nouveau modèle de robotaxi dont le volant peut être retiré, qui devrait être opérationnel en 2023.

MIT Technology Review s’est entretenu avec Liu Yang en juin. Nous lui avons demandé comment il avait obtenu ce poste, quel était son quotidien et ce que l’avenir réservait à un métier appelé à disparaître prochainement.

L’interview a été traduite du chinois et modifiée pour plus de clarté.

MIT Technology Review (TR) : Comment avez-vous décidé de devenir opérateur de sécurité pour un taxi autonome ?

Liu Yang : C’était une sacrée coïncidence. À l’époque où je garais la voiture d’un ancien patron, je ne savais pas ce qu’était la conduite autonome et j’ai vu que sa voiture avait une fonction de stationnement autonome. J’étais super, super curieux. C’était vraiment intéressant quand nous, les gens ordinaires, l’essayons pour la première fois. Après, j’ai voulu en savoir plus.

TR : Depuis combien de temps conduisez-vous ?

Liu : Douze, treize ans.

TR : Vous souvenez-vous du déroulement de l’entretien ?

Liu : J’étais extrêmement nerveux quand je suis allé à l’interview. Nous avons eu deux tours, un entretien en face à face et un essai routier. Je pense que le test routier pour l’auto-conduite [operators] est plus difficile que l’examen pratique pour obtenir un permis de conduire. Lorsque vous apprenez à conduire, vous devez regarder votre gauche, votre droite et le rétroviseur ; mais quand on fait le test [for Baidu], vous devez faire attention à toutes les directions, ainsi qu’à ce que fait chaque voiture devant ou derrière vous. Peut-être que cela changera soudainement de voie et vous impactera.