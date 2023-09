Une journée dans la vie du rêve américain | Des avis

Le lendemain du décès de mon père en août à Washington, DC, je sortais les poubelles dans l’immeuble de mes parents lorsque j’ai été intercepté par un concierge bavard de 60 ans originaire du Salvador – nous l’appellerons César – qui dans le très peu de temps qu’il avait su, mon père aurait enregistré des heures de conversation à deux chiffres avec lui.

Apprenant que mon père avait succombé à un cancer de la prostate après que ses médecins lui avaient imposé des traitements de chimiothérapie contre-productifs mais très lucratifs, César m’a présenté ses condoléances et m’a raconté ses derniers démêlés avec le système de santé américain. Cela s’est produit après qu’il a eu une crise cardiaque dans la rue et que des passants ont appelé les flics, pensant qu’il était ivre.

Il s’est finalement retrouvé à l’hôpital, où on lui a présenté une facture de 80 000 $ en échange du luxe de ne pas mourir. Pendant son hospitalisation, il a reçu un appel téléphonique de son employeur, qui l’a informé qu’il avait été licencié pour avoir eu une crise cardiaque plutôt que de se présenter au travail.

Ayant résidé aux États-Unis pendant 20 ans en tant que travailleur sans papiers, César retournerait tout aussi tôt au Salvador, a-t-il déclaré, mais son fils adulte s’accrochait toujours à la notion d’« el sueño americano », ou le rêve américain. Il haussa les épaules avec un sourire résigné et se lança dans le récit énergique d’une autre mésaventure au pays dit de la liberté.

Il se trouve que vingt ans, c’est exactement le temps que j’ai passé jusqu’à présent à éviter les États-Unis, mon pays natal, comme la peste – pour diverses raisons, comme le désir de ne pas contracter de dettes éternelles en cas d’accident. Urgence médicale. L’évitement était devenu plus difficile lorsque mes parents sont revenus de Barcelone dans leur pays natal en 2021 en raison d’une erreur de jugement induite par la pandémie de coronavirus.

Bien sûr, étant donné mon passeport américain, j’avais toujours pu choisir d’autres pays dans lesquels passer mon temps – notamment le Salvador, une destination de plus en plus populaire auprès des « expatriés » gringos privilégiés, mais un endroit moins sûr pour les « expatriés » gringos privilégiés. le Salvadorien moyen, grâce en grande partie à de nombreuses décennies de terrorisme d’État de droite soutenu par les États-Unis.

Et pourtant, pour de nombreux Salvadoriens et d’innombrables autres personnes victimes de la misère alimentée par les États-Unis, le « rêve américain » tout entier a conservé, d’une manière ou d’une autre, son mystère malgré le fait que la réalité sur le terrain aux États-Unis eux-mêmes est si souvent horrible.

Pour commencer, un paysage national de pauvreté, de sans-abrisme, d’incarcération de masse, de fusillades de masse et d’options de soins de santé, d’éducation et de logement criminellement coûteuses ne devrait guère constituer l’objet d’un rêve.

Et pour les immigrés sans papiers, le panorama peut être encore plus grotesque, avec une discrimination omniprésente, du vitriol xénophobe et des efforts du gouvernement américain pour retirer les enfants aux parents demandeurs d’asile et faire de la vie un enfer pour ceux qui jouent un rôle démesuré dans le soutien des États-Unis. économie.

En mai, huit personnes ont été tuées dans la ville texane de Brownsville, à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, lorsqu’un SUV a percuté un groupe de piétons principalement vénézuéliens près d’un refuge accueillant des sans-abri et des réfugiés.

Peu de temps avant cet incident, un groupe d’amis vénézuéliens et colombiens – que j’avais rencontrés en février au Panama alors qu’ils quittaient le vaste cimetière de réfugiés connu sous le nom de Darien Gap en route vers les États-Unis – ont traversé la frontière pour entrer à El Paso, une autre ville frontalière du Texas. . Ils ont été détenus par des agents de l’immigration américaine qui, m’ont-ils dit, communiquaient principalement par le biais de jurons.

Les Vénézuéliens du groupe ont finalement été transportés par avion vers l’Arizona et renvoyés au Mexique ; les Colombiens ont été libérés dans une « liberté » provisoire aux États-Unis, ce qui s’est rapidement révélé décevant.

Après quelques jours de « liberté », l’un des Colombiens m’a envoyé un message depuis le trottoir d’El Paso où il dormait pour me demander s’il pouvait retourner en Colombie, où, dit-il, les gens n’étaient pas au moins pétrifiés au point de ne même pas parler à quelqu’un. ceux dans le besoin. Les États-Unis étaient un pays impossible, a estimé mon ami, « surtout si vous êtes pauvre ».

Voilà pour le « rêve américain ».

Pourquoi, alors, le rêve persiste-t-il dans l’imaginaire mondial ?

Certes, les fantasmes peuvent être des distractions nécessaires à la souffrance quotidienne – et encore moins en Colombie, où le terrorisme d’État de droite soutenu par les États-Unis et au nom du capitalisme mondial a tué des milliers et des milliers de paysans et d’autres Colombiens. Dans de telles situations, le rêve de sécurité physique et économique peut être une bouée de sauvetage, même s’il s’avère être associé au pays responsable de l’anéantissement des rêves de chacun.

Il existe d’autres raisons pour lesquelles la mythologie américaine du rêve est si résiliente. Il y a la portée mondiale de la « culture » américaine, c’est-à-dire la restauration rapide, le cinéma et le consumérisme sans âme en général, qui séduit néanmoins, à juste titre, les plus démunis du monde.

Le rêve américain est également bien adapté à l’ère des médias sociaux, qui ne sont de toute façon que de la publicité pour un faux bonheur. Malgré leur situation catégoriquement lamentable aux États-Unis, mes amis colombiens se sont rapidement mis à créer des productions optimistes sur TikTok – sur de la musique reggaeton – pour faire connaître une version imaginaire de leur nouvelle vie à leurs amis restés au pays. Dans une vidéo, un de mes amis déambulait sur le trottoir en balançant joyeusement ses sacs de courses.

En 2008, George W. Bush, alors président américain, avait déclaré : « Le capitalisme de libre marché est bien plus qu’une simple théorie économique. C’est le moteur de la mobilité sociale, l’autoroute vers le rêve américain. Au crédit de l’ex-président, linguistiquement contesté, tout cela était au moins grammaticalement correct.

Mais la vérité est que le capitalisme de libre marché dirigé par les États-Unis – et son imposition, souvent sous la menace des armes, à d’autres pays – est à l’origine d’une grande partie de la migration.

Oubliez « l’autoroute du rêve américain ». Le seul endroit où mène cette autoroute est un cauchemar.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.