Ville de Gaza – Plus de 50 000 Palestiniens déplacés ont trouvé refuge à l’hôpital al-Shifa, se serrant dans les couloirs, les salles d’attente et dehors dans la cour.

L’hôpital, qui fonctionne à peine grâce à des générateurs solaires, est dans un état d’effondrement comme le reste du système de santé dans la bande de Gaza.

Mais pour de nombreuses familles, elles ont préféré rester à l’hôpital, estimant que c’était une option plus sûre que de partir vers le sud, à Khan Younis. Pourtant, les conditions de vie sont loin d’être idéales, en raison du manque d’eau potable et d’abris adéquats.

Ghaniya Haniyeh, 41 ans, mère de cinq garçons et trois filles, est assise sous une tente de fortune faite de bâches et de couvertures.

Sa famille a fui son domicile situé dans le quartier de Sheikh Radwan, fuyant une série d’explosions dans leur quartier.

“Nous sommes en sécurité, mais nous souffrons de la chaleur et de l’essaim de mouches tout autour de nous”, a déclaré Ghaniya.

La matinée commence avec des enfants ou des hommes qui font la queue pour remplir leurs pichets en plastique avec de l’eau salée provenant d’un tuyau. Depuis que l’électricité a été coupée dans la bande de Gaza, l’eau potable est rare car l’usine de dessalement est hors service.

Le petit-déjeuner est composé de medames en conserve ou de fèves. Ensuite, il y a une autre longue file de personnes devant les toilettes, attendant leur tour.

« Nous ne pouvons pas nous doucher, nous laver correctement ou changer de vêtements », a déclaré Ghaniya. “Nous utilisons de l’eau salée pour laver nos vêtements et notre vaisselle à la main.”

Au sol, Ghaniya et ses enfants dorment sur deux fines couvertures. D’autres couvertures servent de séparateurs de pièce pour les hommes et les femmes.

« C’est difficile pour les enfants et leur moral est au plus bas », a-t-elle déclaré. « Ils n’ont pas d’hygiène de base et vous ne pouvez pas leur obtenir ce qu’ils veulent ou ce qu’ils demandent. J’espère que nous pourrons rentrer chez nous en toute sécurité. Nous voulons juste une vie normale et saine.

Sa belle-sœur, Imm Mohammed al-Mullah, vit dans une tente adjacente avec sa belle-famille et ses cinq enfants.

« Les martyrs reposent désormais en paix, mais ici, nous mourons à petit feu », a-t-elle déclaré. « La situation est très mauvaise. Pas de nourriture, pas d’eau, pas d’électricité, pas d’assainissement. »

Cinq familles sont rassemblées dans leur coin de la cour. Le soleil de plomb les oblige à se réveiller à 6 heures du matin et les frappe jusqu’en fin d’après-midi, sans aucun répit face aux mouches.

« L’eau salée nous donne des démangeaisons », a déclaré Imm Mohammed. « Je donne le bain à mon fils de trois ans et il recommence à jouer dans le sable et la terre. Maintenant, il a des croûtes sur tout le corps. Rien n’est propre. Nous n’avons même pas de literie.

Un autre de ses fils a de la fièvre et la mère de 34 ans est sûre qu’il y aura une épidémie de variole.

Chaque jour, il y a une très longue file d’attente juste pour avoir de l’eau et du pain », a-t-elle déclaré. « Vous ne pouvez même pas avoir un sac de pain plein, seulement la moitié. Nous vivons de fromage en conserve et de fèves.

Imm Mohammed veut retourner à sa vie d’avant-guerre et ne pas vivre « cette mort lente ».

Mais elle dit que sa maison a été détruite lors d’un raid aérien israélien et que tout son quartier de Sheikh Radwan a disparu.

« Tout comme les États-Unis, le grand diable, soutiennent Israël, je veux voir les pays arabes pleinement derrière nous », a-t-elle déclaré. « Où est leur conscience ?