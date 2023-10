« Une journée brillante » : le Royaume-Uni et l’Irlande confirmés comme hôtes de l’Euro 2028

Le directeur général de la Fédération de football, Mark Bullingham, a salué un « jour brillant » pour le Royaume-Uni et l’Irlande après la confirmation qu’ils organiseront le Championnat d’Europe masculin en 2028, promettant un événement national qui ne laissera aucune région du pays hôte intacte.

Le Millennium Stadium de Cardiff accueillera certainement le match d’ouverture d’une compétition dont les demi-finales et la finale auront lieu à Wembley. Il s’agira de l’événement sportif le plus prestigieux organisé au Royaume-Uni depuis Londres 2012 et, en termes d’ampleur, du plus grand tournoi de football organisé sur les deux îles. Bullingham a déclaré que le succès de la candidature justifiait la décision de lui donner la priorité avant une tentative d’accueillir la Coupe du monde 2030 et estime qu’elle annoncerait une transformation attendue depuis longtemps des installations de base du Royaume-Uni.

« Nous sommes ravis », a-t-il déclaré. « C’est quelque chose sur lequel nous avons travaillé très dur ces dernières années. Nous avons hâte d’organiser un tournoi fantastique. C’est un jour brillant pour le pays.

« Les stades sont répartis dans tout le pays afin que chacun ait un événement à portée de main. Il est essentiel que tout le pays se sente impliqué et nous ressentons cet enthousiasme dans toutes les régions du pays.

Dix sites ont été confirmés dans neuf villes et l’UEFA a accepté pour la première fois que des fan zones puissent être créées dans des lieux n’accueillant pas de matchs. Cela signifie que des centres régionaux tels que Bristol, Brighton et Édimbourg pourraient hypothétiquement jouer un rôle dans l’événement alors que les matchs se joueront ailleurs.

Deux stades, dont le nouveau terrain d’Everton au quai de Bramley Moore, doivent encore être achevés. Un élément de doute continue de planer sur Casement Park, l’élément nord-irlandais de la candidature. Il s’agit du réaménagement d’un stade GAA délabré et le projet, dont les coûts projetés auraient dépassé 160 millions de livres sterling, a connu des retards. L’UEFA n’a pas précisé si un plan d’urgence était en place. Mais le stade a reçu le soutien des gouvernements britannique et irlandais et Patrick Nelson, directeur général de la Fédération irlandaise, s’est dit convaincu qu’il serait achevé à temps.

« Nous sommes assurés par le gouvernement [in UK and Ireland] que le financement sera mis à disposition pour cela », a-t-il déclaré. « Nous sommes presque sûrs que cela respectera les délais dont nous avons besoin. Évidemment, nous allons beaucoup travailler avec l’UEFA au cours des cinq prochaines années et nous veillerons à ce que tout soit terminé.

Nelson a pris un moment pour réfléchir à l’importance particulière que la co-organisation de l’Euro 2028 revêtira pour l’Irlande du Nord. « Je pense que George Best nous regardera de haut et nous sourira », a-t-il déclaré. « C’est une journée fantastique pour les cinq [hosts] mais surtout pour nous. Il y a vingt-cinq ans, l’accord du Vendredi Saint a été signé et peut-être qu’à cette époque, les gens n’auraient pas imaginé que nous pourrions organiser une telle chose. Il ne nous reste plus que cinq ans pour y parvenir.

Gareth Bale, qui a assisté à la brève cérémonie d’annonce au siège de l’UEFA à Nyon en sa qualité d’ambassadeur de la candidature, a exprimé l’espoir que l’Euro 2028 aurait sur le Pays de Galles un impact similaire à celui de la demi-finale révolutionnaire de son équipe en 2016. » Avoir cette atmosphère à votre porte, ces enfants vont regarder leurs idoles et leurs héros jouer et je pense que cela inspirera encore plus la prochaine génération », a-t-il déclaré.

Bullingham s’est intéressé à ce thème en abordant un élément essentiel de l’héritage du tournoi. « Nous savons qu’en tant que pays, nos installations sont embarrassantes et nous savons que nous perdons un grand nombre de matches de football de base lorsque le temps est mauvais », a-t-il déclaré. « Il est donc essentiel que nous puissions transformer nos installations et que chaque enfant dispose d’une installation locale d’un niveau décent qu’il peut utiliser. » Le gouvernement britannique injecte 550 millions de livres sterling dans les installations communautaires dans le cadre de son soutien au tournoi.

Les graines de la candidature ont été semées l’année dernière après que les fédérations respectives ont choisi de ne pas accueillir la pièce maîtresse de la FIFA en 2030. La candidature a finalement été clairement lancée après que l’Italie et la Turquie ont choisi de se concentrer sur une candidature commune pour l’Euro 2032, qui a également été acceptée mardi.

« Nous n’avons jamais douté d’avoir pris la bonne décision », a déclaré Bullingham. « Nous avions le choix entre deux tournois : l’un dans lequel nous estimions que nous avions de très bonnes chances de gagner, l’autre dans lequel nous pensions qu’au mieux, nous aurions été très loin de gagner. Nous avons choisi de partir pour 2028 et nous sommes ravis de l’avoir fait ; nous pensons que l’annonce contribue à justifier la décision.

Rishi Sunak pose avec un maillot anglais aux côtés de Harry Kane et Gareth Southgate. Photographie : Darren Staples/AFP/Getty Images

Les pays hôtes passeront par les qualifications pour l’Euro 2028, avec deux places « filet de sécurité » pour ceux qui n’y parviendront pas sur la base de leurs mérites. Bullingham l’a décrit comme « une discussion facile eue dès le début » du point de vue de l’Angleterre, soulignant l’avantage des jeux compétitifs. On ne sait pas exactement comment les places de réserve seront réparties si, par exemple, trois des nations ne parviennent pas à se qualifier. Noel Mooney, directeur général de la Fédération galloise de football, a déclaré qu’il pensait que le bris d’égalité le plus juste serait la mesure des performances des années précédant le tournoi.

Rishi Sunak a cité l’organisation réussie par l’Angleterre de l’Euro féminin 2022, remporté par l’Angleterre, comme preuve de la force de la nouvelle candidature. « Nous organisons des tournois mieux que quiconque », a-t-il déclaré. « Cela va donner un coup de pouce considérable à l’économie. Nous allons accueillir des millions de personnes dans le pays et cela va inspirer une toute nouvelle génération.