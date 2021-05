Une journée annuelle de griefs palestiniens survient au milieu des bouleversements.

En novembre 1947, les Nations Unies adoptèrent un plan de partition de la Palestine mandataire, comme la région était connue sous le contrôle britannique. Le plan, accepté par les Juifs et rejeté par les Arabes du territoire, aurait créé des États juifs et arabes indépendants séparés avec un régime international pour superviser Jérusalem. Immédiatement après l’acceptation de la résolution, la guerre a éclaté entre Juifs et Arabes.

Les convulsions en Israël et dans les territoires palestiniens ont été injectées avec une source supplémentaire d’émotion de colère samedi alors que la diaspora palestinienne et ses partisans commémoraient la Journée de la Nakba, dénotant le déplacement en 1948 de centaines de milliers de Palestiniens au milieu de la déclaration d’indépendance d’Israël.

Alors qu’Israël préparait des célébrations élaborées pour son 50e anniversaire cette année-là, le président de l’Autorité palestinienne, Yasir Arafat, a décrété que les Palestiniens devraient avoir leur propre jour du souvenir: le 15 mai, qui était le lendemain de l’indépendance israélienne en 1948. (La fête israélienne, basée sur le calendrier hébreu, ne tombe pas le même jour chaque année sous le calendrier grégorien. Cette année, le jour de l’indépendance israélienne était à la mi-avril.)

L’Office de secours et de travaux des Nations Unies, qui a été créé pour aider les réfugiés palestiniens déplacés en 1948, fournit maintenant une aide et des services à 5,7 millions de Palestiniens et leurs descendants dans les camps des territoires occupés limitrophes d’Israël et ailleurs au Moyen-Orient.

Les Palestiniens de Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem-Est ont été rejoints samedi par des militants du monde entier qui considèrent la politique israélienne comme de plus en plus oppressive. UNE Message Facebook par le Mouvement de la jeunesse palestinienne a annoncé des rassemblements nord-américains prévus dans 22 villes. Des manifestations étaient également prévues en Afrique, en Europe et ailleurs.