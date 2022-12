Une journée à la plage : “J’ai réalisé que si je devais participer, il faudrait que je me familiarise avec l’océan”

J’avais 23 ans la première fois que je me suis vraiment sentie libre dans l’océan. Je me tenais jusqu’à la taille dans l’eau, regardant une vague déferler vers moi, et à la place de la peur que je ressentais habituellement, il y avait une poussée d’euphorie.

Je vis en Australie depuis que je suis tout petit, mais l’océan n’était pas un endroit sûr dans mon enfance. Mes deux parents sont nés aux Fidji, et même si certains Australiens seraient surpris de l’entendre, ils n’avaient jamais appris à nager. Bien que les touristes et les résidents côtiers apprécient les eaux cristallines, l’importante population fidjienne-indienne des îles nage rarement.

Mon père a pris des cours quand nous sommes arrivés en Australie, mais il n’a jamais été un bon nageur. Nos sorties à la plage se limitaient donc à pique-niquer, construire des châteaux de sable ou barboter dans les bas-fonds.

Zoya Patel, sur l’une de ses plages secrètes préférées où elle passe du temps avec son partenaire et sa famille. Photographie: Teagan Glenane / The Guardian

Nous avons appris à nager, comme tous les enfants australiens, dès notre plus jeune âge. Mais à mesure que nous devenions confiants dans l’eau, une autre barrière s’est présentée. Ma famille est musulmane, et la modestie que la foi prescrit aux femmes faisait que les maillots de bain devenaient plus difficiles à mesure que nous vieillissions.

Adolescente, je détestais aller à la plage. J’ai toujours eu l’impression que ma famille se démarquait dans nos shorts de bain jusqu’aux genoux et nos t-shirts amples, encombrants dans l’eau et chauds sur le sable. Ma mère et mes tantes dans leurs hijabs ont signalé notre différence. Je me sentais gêné de regarder d’autres personnes en bikini et baigneurs, conscient de l’incongruité avec ce qu’on m’enseignait à la maison.

Naviguer à la plage avec des amis était tout aussi difficile. Je voulais m’intégrer, mais je ne me sentais pas à l’aise de porter des maillots de bain qui montraient mes jambes et mes bras. Même lorsque j’ai quitté la pratique de l’islam, j’ai retenu les leçons de modestie avec lesquelles j’avais été élevé. L’idée de mettre un bikini m’horripile encore aujourd’hui.

Je n’avais aucune idée de comment nager dans l’océan. N’allais-je pas me faire renverser par la première vague ?

Ensuite, j’ai rencontré mon partenaire, Chris. Sa famille est une passionnée de plage et passe chaque Noël sur la côte sud de la Nouvelle-Galles du Sud. J’ai réalisé que si j’allais participer, je devrais me familiariser avec l’océan rapidement et intelligemment.

Le premier Noël où j’ai rejoint la famille de Chris, j’avais 23 ans. J’avais trouvé une paire de nageurs convenable en ligne. Ils n’étaient pas particulièrement à la mode, mais me mettaient à l’aise. J’étais déterminé à participer quand tout le monde est allé nager.

Mais une fois que nous étions sur la plage de Dalmeny, debout face à la marée montante, j’ai soudainement réalisé que je n’avais aucune idée de comment nager dans l’océan. N’allais-je pas me faire renverser par la première vague ?

“Tu dois te baisser ou plonger”, m’a dit patiemment Chris. Pendant les 10 minutes suivantes, il m’a montré comment plonger ou se baisser sous les vagues, comment éviter de se faire gifler par l’eau. Il m’a rappelé comment rechercher les déchirures, trouver un endroit sur le rivage comme repère pour m’assurer que je n’étais pas tiré par un sans m’en rendre compte, et nager de côté si j’étais pris.

« La plage est devenue un endroit sûr pour moi. Quelque part pour passer du temps avec ma famille, pour regarder mon chien monter et descendre les dunes, pour méditer sur de grandes pensées ou avoir des conversations profondes. Photographie: Teagan Glenane / The Guardian

Le lendemain, je savourais l’océan. La fraîcheur unique qui vient d’une baignade matinale et la joie de faire du surplace en regardant le soleil se coucher. Même être piqué par ma première bouteille bleue ressemblait à un rite de passage.

Au cours des 11 années qui se sont écoulées depuis, la plage est devenue un endroit sûr pour moi. Quelque part pour passer du temps avec ma famille, pour regarder mon chien monter et descendre les dunes, pour méditer sur de grandes pensées ou avoir des conversations profondes.

Je me rends compte que les insécurités de ma jeunesse ne reflétaient pas la réalité

Je ne peux penser à aucun endroit où je préférerais être que sur la côte sud par une journée chaude, lorsque l’eau est froide mais que le sable est chaud et que la brise marine éloigne les mouches.

De temps en temps, je vois des familles comme la mienne à la plage – des femmes vêtues de hijabs et de vêtements amples, des hommes en lycra et shorts de bain, profitant du soleil et du sable.

Une journée à la plage : « J’ai été bouche bée lorsque les surfeurs ont creusé le long des énormes vagues. Il était trop tard pour reculer’ Lire la suite

Maintenant que je suis de l’autre côté, je me rends compte que les insécurités de ma jeunesse ne reflétaient pas la réalité – je regarde ces familles sans jugement ni pitié.

Ils peuvent être habillés différemment, mais leur plaisir est le même que celui de n’importe quel autre Australien. Nous sommes unis par la chance que nous avons d’avoir ces plages (les meilleures du monde, à mon avis). J’aurais aimé pouvoir voir ça quand j’étais plus jeune. Peut-être aurais-je découvert plus tôt les joies de l’océan.